בצער רב וביגון קודר התקבלה הבוקר (שני) הבשורה המרה על פטירתו של האיש היקר שבאנשים הגאון הצדיק רבי משה חיים אריה זצ"ל, אשר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בגיל גבורות, והוא בן שמונים בפטירתו.

הרב משה חיים אריה זצ"ל נולד באיראן ביום כ"ג באייר, לאביו, הרה"ח ר' חיים יצחק ז"ל, בילדותו עלה לארץ הקודש, שם למד ושקד על תורתו במוסדות תורה מפוארים, בהיכלי הישיבות באר יעקב ונובהרדוק.

בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו תחי', בת הגאון רבי רחמים בוכריס זצ"ל, מחברם של הספרים 'ספרי לב רחב' על התורה ועוד.

הרב משה חיים אריה ז"ל נודע באורחות חייו הצנועים, בפשטותו ובעשייתו הברוכה, ובהקפדתו לחנך את בני ביתו וצאצאיו בדרך התורה, העבודה ויראת שמיים. ביתו היה בית של תורה וחסד, וממנו יצא דור ישרים מבורך, ההולך בדרכיו הנאמנות.

המנוח זכר צדיק לברכה היה מדמויות ההוד המוכרות והאהובות בעיר ירושלים, ואחד מראשוני וִיקִירי העיר, אשר הטביע חותם בחיי הקהילה ובבניין העיר בקדושה ובפשטות.

כדמות תורנית ומוקירה, היה הרב משה חיים זצ"ל מקושר בלב ונפש לרבנן גדולי הדור מדורות קודמים, ובהם ראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה, המקובל רבי ששון מזרחי, הגאון רבי בן ציון אבא שאול, הגאון רבי חיים זייצ'יק, הגאון רבי בן ציון ברוק ראש ישיבת נובהרדוק, בעל הסטייפלר והגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

פרק זוהר במיוחד בחייו של המנוח ז"ל היה ניהולו המסור של המוסד החינוכי הייחודי על טהרת הקודש, בית הספר 'אורה ושמחה'.

בית הספר נוסד על ידי רבו, המקובל הנודע רבי חכם ששון מזרחי זצ"ל. לאחר הסתלקותו של המקובל, עבר המוסד לניהולו של הרב משה חיים אריה ז"ל, שהמשיך את דרכו הקדושה.

במסגרת ניהולו, הוציא בית הספר אלפי תלמידות במהלך השנים. הרב ז"ל העניק למשפחות ברוכות הילדים בית חם שבו יכלו בנותיהן לפרוח ולהתחנך בדרכי הקודש, תוך שימת דגש על צרכיהן המיוחדים.

בפטירתו הותיר אחריו משפחה ענפה אשר ממשיכה את מורשתו ודרכו הרוחנית.

הלווייתו תצא היום (יום שני) בשעה 13:15 מישיבת 'פורת יוסף' בשכונת גאולה בדרכה לבית העלמין סנהדריה בירושלים שם ייטמן למנוחת עולמים.

תנחומינו הכנים למשפחה היקרה. יהי זכרו ברוך ומן השמים ינוחמו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד.

ת.נ.צ.ב.ה.