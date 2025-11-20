כיכר השבת
ברוך דיין האמת

אבל במשפחת אבוחצירא: נפטרה בתו של סידנא בבא סאלי - בגיל 98

בצער רב מתקבלת הידיעה על פטירתה של הרבנית מרת ללה שרה תורג'מן ע"ה, בתו של סידנא בבא סאלי זצוק"ל | בעלה רבי יעקב תורג'מן ז"ל נפטר לפני למעלה משלושה עשורים | קווים ראשונים לדמותה (ברוך דיין האמת)

ברוך דיין האמת

הרבנית הצדקנית מרת שרה תורג'מן ע"ה, בתו של סידנא בבא סאלי האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל - נפטרה היום (חמישי) לבית עולמה, והיא בגיל 98.

הייתה בתו השלישית של הבבא סאלי, מאשתו השנייה פרחה. היא נולדה במרוקו ובנערותה נישאה לבעלה הרב יעקב תורג'מן, שנפטר בי"א בטבת תשנ"א, לפני קרוב לארבעים שנה.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך. בנה הרב משה תורג'מן מכהן כראש מוסדות "זרחה השמש ליעקב" בנתניה. בנה רבי יחיאל יוסף משמש כראש ישיבת "נר ישראל" באלעד.

הלוויתה תתקיים הערב בירושלים בשעה 23:00. ברוך דיין האמת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (98%)

לא (2%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהודעות פטירה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר