ברוך דיין האמת אבל במשפחת אבוחצירא: נפטרה בתו של סידנא בבא סאלי - בגיל 98 בצער רב מתקבלת הידיעה על פטירתה של הרבנית מרת ללה שרה תורג'מן ע"ה, בתו של סידנא בבא סאלי זצוק"ל | בעלה רבי יעקב תורג'מן ז"ל נפטר לפני למעלה משלושה עשורים | קווים ראשונים לדמותה (ברוך דיין האמת)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 18:09