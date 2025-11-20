אבל במשפחת אבוחצירא: נפטרה בתו של סידנא בבא סאלי - בגיל 98

הרבנית הצדקנית מרת שרה תורג'מן ע"ה, בתו של סידנא בבא סאלי האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל - נפטרה היום (חמישי) לבית עולמה, והיא בגיל 98.
הייתה בתו השלישית של הבבא סאלי, מאשתו השנייה פרחה. היא נולדה במרוקו ובנערותה נישאה לבעלה הרב יעקב תורג'מן, שנפטר בי"א בטבת תשנ"א, לפני קרוב לארבעים שנה.
הותירה אחריה דור ישרים מבורך. בנה הרב משה תורג'מן מכהן כראש מוסדות "זרחה השמש ליעקב" בנתניה. בנה רבי יחיאל יוסף משמש כראש ישיבת "נר ישראל" באלעד.
הלוויתה תתקיים הערב בירושלים בשעה 23:00. ברוך דיין האמת.
