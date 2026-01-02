כיכר השבת
דיין האמת

טרגדיה: הרב שמעון פרג התמוטט לאחר שמחת חתונה – מותו נקבע בבית החולים

הרב שמעון פרג ז״ל, תושב ירושלים, התמוטט בדרכו לתחנת אוטובוס לאחר שמחה משפחתית באולם אירועים בעיר בית שמש | צוותי רפואה ביצעו החייאה ממושכת אך נאלצו לקבוע את מותו (דיין האמת)

ברוך דיין האמת (צילום: שאטרסטוק)

טרגדיה אירעה אמש בעיר . אברך הרב שמעון פרג ז״ל, התמוטט באורח פתאומי בדרכו מאולם אירועים לתחנת אוטובוס ברחוב מעפילי אגוז, לאחר שהשתתף בשמחת משפחתית.

צוותי רפואה שהוזעקו למקום החלו בביצוע פעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מתנדבי 'צוות הצלה' אליקים שישא ודודי ארנסטר שהגיעו ראשונים למקום מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 60 מוטל ברחוב מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי עוברי אורח התמוטט באופן פתאומי".

"יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות כולל עיסויי לב והנשמות והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים", שם כאמור, נקבע מותו.

המנוח זכה והותיר אחריו משפחה וילדים, בהם כאלה שטרם זכה להשיא.

בשכונת גבעת שאול שוררים הלם וכאב עמוק בעקבות פטירתו הפתאומית, והציבור מתקשה לעכל את הבשורה הקשה על הסתלקותו בטרם עת.

הלווייתו תיערך היום, ערב שבת קודש, בירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.

