אבל כבד פקד הבוקר (שישי) את חסידות גור ואת עולם התורה, עם פטירתו של הגה״ח רבי אריה זילברשטיין זצ״ל, רב חסידי גור בבני ברק, שנפטר בבית החולים הדסה עין כרם לאחר מאבק על חייו. המנוח הלך לעולמו בגיל 67.
מסע הלוויה יתקיים היום, ערב שבת קודש פרשת ויחי, בשעה 09:00 מבית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים, בהשתתפות האדמו״ר מגור. לאחר מכן תעבור הלוויה דרך בני ברק, והוא ייטמן בבית העלמין קריית שאול.
המנוח נולד בט״ו בכסלו תשי״ט, כבנו הבכור של הגאון רבי שלמה זילברשטיין זצ״ל, רב חסידי גור בבני ברק, ונכדו של רבי זאב (וואווע) זילברשטיין ז״ל, מוותיקי ומראשי חצר הקודש גור. אמו, מרת חוה ע״ה, הייתה בתו של הרב מאיר שצ׳רנסקי ז״ל, ממייסדי הסמינר הראשון של היישוב החדש בארץ ישראל.
בבחרותו למד בישיבות גור – “אמרי אמת” ו“שפת אמת”. בשנת תשמ״ב נשא את רעייתו מרת רחל, בתו של הרה״ח רבי שמואל מלבסקי מבני ברק. הוא הוסמך להוראה על ידי מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ״ל, בעל “שבט הלוי”, וכיהן מספר שנים בבית ההוראה “זיכרון מאיר”.
בשנת תשנ״ד מונה על ידי מרן האדמו״ר ה“פני מנחם” מגור זצ״ל לרב קריית חסידי גור בקריית גת. לאחר פטירת אביו בשנת תשס״ט, מונה על ידי האדמו״ר מגור למלא את מקומו כרב קהילת גור בבני ברק. בהמשך ייסד כולל אברכים להוראה ועמד בראשו, והיה מעורב רבות בענייני כשרות השחיטה בישראל.
הגה״ח רבי אריה זילברשטיין זצ״ל נודע כאיש תורה וחסד, שעסק במסירות רבה בצורכי הציבור והקדיש את חייו להנהגת קהילתו ולרווחת בני חסידות גור.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
