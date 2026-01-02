( צילום: באדיבות המצלם )

אבל כבד פקד הבוקר (שישי) את חסידות גור ואת עולם התורה, עם פטירתו של הגה״ח רבי אריה זילברשטיין זצ״ל, רב חסידי גור בבני ברק, שנפטר בבית החולים הדסה עין כרם לאחר מאבק על חייו. המנוח הלך לעולמו בגיל 67.