טרגדיה קורעת לב: האסון הכפול שפקד את המשפחה ממודיעין עילית

אבל כבד ירד אמש (יום שני) על העיר מודיעין עילית ועל קהילת חסידי ויז'ניץ, עם היוודע דבר מותה הפתאומי והמצער של הילדה רעכיל היגר ע"ה, בת ה-11, תושבת שכונת ברכפלד. האסון הנוכחי מזעזע במיוחד בשל רצף האירועים הבלתי נתפס שפקד את המשפחה.

ממחלה קלה לטרגדיה פתאומית

על פי הדיווחים, הילדה רעכיל סבלה בשבת האחרונה מחום גבוה. מאחר שהחום לא ירד, היא נלקחה לבדיקת רופא ביום שני בבוקר. האירוע הטראגי התרחש בערב, כאשר מצבה של הילדה החמיר באופן דרמטי והיא התמוטטה לפתע.

היא פונתה במהירות לבית החולים תוך כדי ביצוע פעולות החייאה ממושכות, אך למרות מאמצי הצוות הרפואי להשיב את נפשה – נאלצו הרופאים לקבוע את מותה למגינת לב המשפחה והציבור כולו. יש לציין כי הילדה לא סבלה מרקע רפואי קודם מוכר.

הקריעה כפולה

הטרגדיה מקבלת מימד קשה במיוחד בשל העובדה כי מותה של הילדה התרחש יממה בלבד לאחר שאביה קם מ'שבעה'.

שבוע קודם לכן נפטר בשיבה טובה סבה, הרב נח היגר ז"ל מחסידי ויז'ניץ בבני ברק. האב הספיק לשבת 'שבעה' על אביו, אך זמן קצר לאחר סיום ימי האבל על ראש המשפחה, פקד את הבית אסון נוסף, בלתי נתפס, בפטירתה הפתאומית של בתו הצעירה.

מסע הלוויה הלילי והכואב התקיים אמש, והיא נטמנה בבית העלמין בעיר אלעד. המשפחה, שזה עתה יצאה מימי אבל, נאלצת להתמודד עם משבר נוסף בלתי נתפס והיא זקוקה לרחמי שמיים מרובים.