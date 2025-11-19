כיכר השבת
היום השני של הביקור

הרבי מסאטמר בארץ | מהתפילה עם ילדי ירושלים, ועד השיחה לאברכי גור 

תיעוד מרהיב מהיום השני של הביקור ההיסטורי של האדמו"ר מסאטמר בארץ | מהתפילה עם ילדי ירושלים, סיור בתלמוד התורה, הנאום בבית המדרש 'כתב סופר', הכנסת ספר תורה, מפגשים עם אדמו"רים ורבנים מכל הזרמים והשיחה הלילית לאברכי חצה"ק גור שעלו לשמוע דבר ה' בירושלים (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בביקור בארה"ק (צילום: א. אייזנבאך)

יום מלא ומרומם עבר על חסידי סאטמר בארה"ק במהלך יומו השני של ביקורו ההיסטורי של האדמו"ר בארץ הקודש.

היום השני (יום שלישי - תולדות) החל בתפילת שחרית יוקדת עם מאות ילדי החסידות מירושלים, כשלאחר התפילה הסב האדמו"ר לטיש לחיים, ונשא אמרות קודש לפני צעירי הצאן, לאחר מכן זכו ילדי החמד לעבור מול פני הקודש לקבלת תשורה נאה בצירוף ברכת קודשו לרוב.

בהמשך היום סייר האדמו"ר בין כיתות הלימוד בתלמוד תורה המתנוסס לתפארה בעיר מלוכה, כשהוא מביע הנאתו המרובה מחינוך הדור הצעיר בדרך התורה המסורה מדור דור עד למשה מורשה.

בשעות אחה"צ הגיע הרבי לבית המדרש המיתולוגי 'כתב סופר', כחלק ממסורת אדמו"רי בית סאטמר לדורותיהם אשר נהגו לנאום בהיכל בית המדרש זה לפני בני ירושלים. נאום זה היה גולת הכותרת של היום, ובו השמיע האדמו"ר דברי התעוררות חוצבי להבות אש בנושאים העומדים על הפרק.

בשעות הערב פיאר הרבי את מעמד הכנסת ספר תורה אל היכל בית מדרשו הגדול בעיר הקודש. ספר התורה, שנכתב על ידי בני הקהילה, הוכנס ברוב שמחה ופאר, כאשר הרבי משתתף במעמד המרגש, שהתקיים לזכר ספרי תורה שנשרפו.

לאחר מכן, קיבל הרבי קהל עם קודש בבית האכסניה. אל הרבי עלו ובאו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לצד מאות אברכים וחסידים מכל גווני הקשת החרדית. בלטה העובדה כי גם אברכים מחסידות גור עלו לרבי במיוחד כדי לשמוע את דבר ה' מפי קדשו.

את היום המרומם סיים הרבי בשעות המאוחרות בביקור כבוד מיוחד במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים', במהלכו נועדו השניים בדברי תורה וחיזוק, כשהם מחליפים דברי ברכה וסיפורי צדיקים תוך שהרבי מאחל לו רפואה שלימה בכל רמ"ח אבריו.

האדמו"ר מסאטמר בנתינת צדקה (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בביקור אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסטרופקוב בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר בביקור בארה"ק (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מסאטמר בשיחה לאברכי גור (צילום: א. אייזנבאך)
