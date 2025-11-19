גדי איזנקוט מדבר על הכל | הריאיון המלא

הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, התפטר מהכנסת, נפרד מחברו הקרוב בני גנץ והקים את מפלגת 'ישר' איתה הוא מתכוון להתמודד בבחירות.

בריאיון מקיף ובלעדי באולפן 'כיכר השבת' מתייחס איזנקוט לכל הסוגיות הבוערות: עסקת המטוסים בין ארה"ב לסעודיה, השליטה ברצועת עזה, ועדת החקירה אותה הממשלה מבקשת להקים והסירוב שלו לשתף איתה פעולה, המינוי של דוד זיני לראשות השב"כ, סערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ואיזה חוק הוא מבקש לקדם, הפרידה מבני גנץ, הריצה בבחירות הקרובות, האם יישב עם נתניהו בממשלה אחת וסערת סגירת גלי צה"ל. צפו בריאיון המלא. כותרות מהריאיון תחילה מתייחס איזנקוט לעסקת מטוסי ה-F-35 בין ארה"ב לסעודיה: "זו התפתחות חמורה מאוד, במשך שנים דרשנו לשמור על היתרון האיכותי של מדינת ישראל, הכנסת ה-F-35 למדינות נוספות במזרח התיכון - זו פגיעה בעליונות האווירית של צה"ל, זו התפתחות רעה מאוד". ראש הישיבה לאיש התקשורת: "תגיד להם שבחורי הישיבות מצילים את עם ישראל" חנני ברייטקופף | 09:52 באשר לאיזו ועדת חקירה צריכה לקום כדי לחקור את המחדלים שהביאו למתקפת הפתע אומר איזנקוט: "ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק, שבו ממשלת ישראל וקבעת את המנדט ונשיא בית המשפט העליון - קובע את ההרכב. אפשר היה בהידברות חכמה ורצינית של שר המשפטים וראש הממשלה ונשיא המדינה לקבוע שבמציאות שנוצרה הוועדה תוקם בראשות השופט נועם סולברג או ביחד עם הנשיא עמית".

גדי איזנקוט בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

"בניגוד לוועדה שהממשלה הקימה שזו בדיחה", תוקף איזנקוט את הוועדה שהממשלה מתכוונת להקים: "ראש הממשלה לא יכול למנות ועדה בראשות לוין, סמוטריץ', בן גביר ודיכטר, כל אלה היו בבוקר המחדל במפקדה העליונה של מדינת ישראל, זו בדיחה".

איזנקוט מבהיר שלא יתייצב בפני ועדה שכזו: "מאות אלפים ייצאו לרחובות ולא יאפשרו לוועדת טיוח, לא נאפשר לוועדת בלוף לעבור. אני לא אשתף פעולה עם ועדה שהיא בלוף, אשתף פעולה עם כל ועדה רצינית".

אנחנו עוברים לדבר על סוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות ושאלנו את הרמטכ"ל לשעבר איזה חוק הוא רוצה להעביר: "להעביר את האחריות חזרה למדינה, במקום שחרדי יגיע לבקו"ם ויקבל דיחוי לשנה והרב ייתן לו פטור - תוקם מנהלת שתהיה מקובלת על כולם ומי שייתן את הפטור זו תהיה המנהלת.

גדי איזנקוט באולפן 'כיכר'

"הכלל שכלל אזרחי ישראל משרתים, כולל חרדים וערבים, שירות צבאי או לאומי אזרחי. היעד שאני מתחבר אליו ש-3% ממחזור גיוס, מתוך 150 אלף איש, 3% נותן פחות או יותר את מספר הלומדים היום בישיבות. עוד לפני קום המדינה אישרו 400 עילויים, אני לא נגד, זה חשוב לנו. 3% יקבלו אישור להיות 'עילויים', זה יוצא בין 4,300 ל-4,700 שילמדו תורה".

"בוודאי שהנוהג שבן גוריון הנהיג אותו בשנת 1948, לפני קום המדינה, זה דבר שהוא ערכי ונכון לעשות אותו בכבוד רב ללומדי התורה אבל צריך להסדיר אותו", הוסיף.

איזנקוט יוצא נגד ההצעות של ליברמן בתמיכת לפיד לשלול זכות הצבעה למי שלא ישרת: "אני התנגדתי לזה מיד כשהם הודיעו שהם בעד זה, זו זכות יסוד בדמוקרטיה, אסור לגעת בזה, זה לא בסל הסנקציות של מדינה מול האזרחים שלה במדינה דמוקרטית".

גדי איזנקוט בריאיון באולפן 'כיכר'

אחרי שאיזנקוט נפרד מחברו הקרוב גנץ, הוא מתכונן לרוץ לכנסת עם רשימת 'ישר' שהקים, בתקווה לחיבורים של הגוש: "הטעות שלי בכניסה שלי ל'מחנה הממלכתי' שבאתי עם 'קבוצת גדי', לכן צריך מפלגה, הקמתי מפלגה שבאה להציע משהו אחר וחדש, אני רץ בתוך מפלגה.

"הרצון שלי הוא להיות המפלגה הגדולה ביותר, יחד עם ההבנה שבשיטה של מדינת ישראל - בסופו של יום מה שמנצח זה גוש המפלגות. אפעל לזה שלפני הבחירות - שיהיו לא יותר מארבע מפלגות, שנהיה אפקטיביים ביותר, שלא נאבד קולות ונהיה אלה שירכיבו את הממשלה הבאה".

שאלנו את איזנקוט האם יסכים לשבת עם נתניהו במידה ואחרי הבחירות יהיה תיקו בין הגושים: "נתניהו היה בשבעה באוקטובר בראשות הממשלה, הוא אומר שהוא היה המפקד העליון, לא יכול להיות שכולם ייקחו אחריות והוא לא, הוא צריך להתפטר. אני משוכנע שננצח אותו. אני רוצה לראות שאתם תשאלו אותו פעם אחת האם הוא יישב תחת בנט או תחת איזנקוט, הוא לא הסכים לקרוא לבנט ראש הממשלה, מגיעים עם השאלות האלה רק לצד אחד".