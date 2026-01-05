על רקע המשך חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים בהתייחסות לחוק המוצע והחשש ממעצר תלמידי ישיבות.

בתשובות שכתב לתלמידיו בסוגיית חוק הגיוס, כתב הגרב"צ מוצפי: "האם מותר לוותר על מחצית הלומדים כדי להציל חצי שני? ומה עם הבחורים הספרדים שלנו".

לתלמיד שחשש ממעצר של המשטרה הצבאית, כתב הרב: "הלומד תורה באמת לא יגייסוהו, כי כל המקבל עליו עול תורה, מורידים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ".

בשאלה נוספת שנשלחה לרב מוצפי נכתב: "לכבוד הרב שליט"א. הייתי היום באסיפת רבנים נגד גזירת הגיוס, ושמעתי כי חוששים מנציגים של... במימשל שהוא בעד הסדר פשרה בנידון".

הגרב"צ כתב בתשובותו: "חלילה חלילה, איני מעלה בדעתי שיש דבר כזה או דומה לו בתנועה הקדושה אותה יסד מרן היביע אומר זיע"א בכוחו ובאונו, סגר את הגמרא, ועצר את כתיבת ספריו, כדי להקים, לבסס, להעמיד את התנועה הקדושה אשר בעמל קשה מסר נפשו עליה ימים ולילות, והקדיש זמן רב מחייו הקדושים להקמתה והעמדתה על תילה".

הפוסק הבהיר בנחרצות והעביר מסר לראשי ש"ס: "לא יעלה על הדעת שאנשים בקרבה חלילה יתפשרו על גיוס הבחורים השברירים והעדינים, ואני בטוח שיעמדו איתן נגד הרוחות הזרות המנשבות בשולי מחנה היהדות החרדית".