כיכר השבת
ביקורת על הנציגים בכנסת

סערת חוק הגיוס והמסר לש"ס | הגרב"צ מוצפי: "מה עם הבחורים הספרדים שלנו?"

"האם מותר לוותר על מחצית הלומדים כדי להציל חצי שני? ומה עם הבחורים הספרדים שלנו?", כתב הגאון רבי בן ציון מוצפי והוסיף: "מי שלומד תורה אין לו לחשוש" (חרדים)

הגאון רבי בן ציון מוצפי (צילום: דוד ארזני )

על רקע המשך חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים בהתייחסות לחוק המוצע והחשש ממעצר .

בתשובות שכתב לתלמידיו בסוגיית , כתב הגרב"צ מוצפי: "האם מותר לוותר על מחצית הלומדים כדי להציל חצי שני? ומה עם הבחורים הספרדים שלנו".

לתלמיד שחשש ממעצר של המשטרה הצבאית, כתב הרב: "הלומד תורה באמת לא יגייסוהו, כי כל המקבל עליו עול תורה, מורידים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ".

בשאלה נוספת שנשלחה לרב מוצפי נכתב: "לכבוד הרב שליט"א. הייתי היום באסיפת רבנים נגד גזירת הגיוס, ושמעתי כי חוששים מנציגים של... במימשל שהוא בעד הסדר פשרה בנידון".

הגרב"צ כתב בתשובותו: "חלילה חלילה, איני מעלה בדעתי שיש דבר כזה או דומה לו בתנועה הקדושה אותה יסד מרן היביע אומר זיע"א בכוחו ובאונו, סגר את הגמרא, ועצר את כתיבת ספריו, כדי להקים, לבסס, להעמיד את התנועה הקדושה אשר בעמל קשה מסר נפשו עליה ימים ולילות, והקדיש זמן רב מחייו הקדושים להקמתה והעמדתה על תילה".

הפוסק הבהיר בנחרצות והעביר מסר לראשי ש"ס: "לא יעלה על הדעת שאנשים בקרבה חלילה יתפשרו על גיוס הבחורים השברירים והעדינים, ואני בטוח שיעמדו איתן נגד הרוחות הזרות המנשבות בשולי מחנה היהדות החרדית".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר