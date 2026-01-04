העימות סביב גיוס חרדים לצה״ל לא הסתיים בפאנל ״כיפות שחורות״. להפך. הוא רק התחיל.

בעקבות מאות תגובות, שאלות וזעם ציבורי, הוזמנו חיים עוזר, נציג הפלג הירושלמי, וכפיר היימן, לוחם מילואים פעיל, לראיון המשך פתוח אצל אלי גוטהלף בתוכנית כיכר FM. המטרה הייתה ברורה: לענות על כל מה שנשאר פתוח. התוצאה הייתה שידור נפיץ במיוחד.

״אין חרדי שנכנס לצבא ויוצא חרדי״

כבר בתחילת הראיון חזר חיים עוזר על העמדה שעוררה סערה בפאנל. לדבריו, השירות בצה״ל אינו רק מסגרת צבאית אלא מנגנון חינוכי עמוק, כזה שאי אפשר לעבור דרכו בלי לאמץ את ערכיו.

כאשר נשאל בצורה ישירה האם יש חרדי ששירת בצה״ל ונשאר שומר תורה ומצוות, הוא השיב חד משמעית: לא.

האמירה הזו, שנאמרה שוב בשידור חי, הציתה את הוויכוח מחדש והעמיקה את הקרע בין הצדדים.

״זו אמירה שמבזה את הנופלים״

כפיר היימן לא הסתיר את הפגיעה. לטענתו, האמירה שאין חרדי שיכול לשרת בצה״ל ולהישאר מאמין היא לא רק מנותקת מהמציאות, אלא פוגעת בלוחמים דתיים וחרדים שנפלו בקרב.

״יש אנשים שנכנסו לצבא עם אמונה ויצאו עם אמונה חזקה יותר״, אמר, והוסיף כי ההצגה של הצבא כהתנצרות היא קו שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה.

המתח באולפן היה מוחשי, והדיון עבר מהר מאוד מדיון עקרוני לעימות אישי וכואב.

פחד רוחני מול פחד קיומי

אחד הרגעים החזקים בשידור הגיע כששניהם דיברו על פחד. כפיר הודה כי לפני הגיוס חשש גם מבחינה רוחנית וגם פיזית, אך בחר להתגייס מתוך תחושת אחריות לאומית.

מנגד, חיים טען כי הפחד הרוחני חמור מכל פחד אחר, וכי שינוי סדר הערכים שבו אלוקים נדחק לאחור הוא קו שאין אפשרות לחצות, גם במחיר אישי כבד.

״אנחנו מוכנים לשלם מחירים קשים, אפילו כלא, כדי לא להתגייס״, אמר, והבהיר שמבחינתו זו לא מחאה אלא אמונה.

לא ויכוח טכני אלא התנגשות עולמות

ככל שהראיון התקדם, התברר שמדובר לא בוויכוח על מתווה גיוס כזה או אחר, אלא בהתנגשות ישירה בין שתי תפיסות עולם.

עבור הפלג הירושלמי, הגיוס מסכן את ליבת הזהות החרדית. עבור לוחמי המילואים, אי הגיוס מסכן את עצם קיומה של המדינה.

העובדה שהעימות נמשך בשידור חי, בלי פילטרים ובלי ניסיונות לרכך, הפכה את הראיון לאחד הרגעים המדוברים ביותר בתוכנית.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה