ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממשיך להשתלח בציבור החרדי ובמנהיגיו. בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד התייחס היום (שני) לפיד לסערה סביב דבריו של יו"ר יהדות התורה יצחק גולדקנופף וההתבטאויות של הרבנים החרדים נגד הגיוס, וטען כי הם "לא מבקשים פטור מגיוס - אלא פטור משכול".

לפיד פתח ואמר כי "חבר הכנסת גולדקנופף בא אתמול במיוחד לישיבת ועדת החוץ והבטחון להגיד שהסנקציות על משתמטים ועריקים הם כמו סימון בטלאי צהוב". לפיד סיפר כי "לאבא שלי היה טלאי צהוב. ילד יהודי בן 13 שישב בגטו בודפשט והנאצים רצו להרוג אותו. סבא שלי נרצח בקור ובשלג במחנה הריכוז. סבא שלי לא עשה דבר רע לאף אדם מימיו. הוא היה איש קטן ושמן ולא מאוד חשוב. שמו עליו טלאי צהוב ורצחו אותו כי הוא היה יהודי".

לפיד הוסיף ואמר כי "אתמול היה גם כינוס של ראשי ישיבות. הרב מנחם צבי ברלין אמר שם על צה״ל ואלה שתומכים בגיוס, 'הם לא יותר טובים מהיטלר'" הזכיר לפיד. "היטלר הרג מיליון וחצי ילדים יהודים, והוא עמד שם והשווה אותו לצבא להגנה לישראל ואף אחד לא קם, לא הרב הירש, לא הרב לנדו, אף אחד לא אמר, ״אדוני, יהודים לא מדברים ככה".

לפיד תקף בחריפות את החרדים: "איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים להשוות את צבא ההגנה לישראל לנאצים? אם לא היה צה״ל כולנו כבר היינו מזמן מתים כמו סבא שלי. איזו מן יהדות זאת? מה קרה ל'דרכיה דרכי נעם'? ממתי יהודים מדברים ככה אחד לשני?"

"מתישהו תצטרכו להבין: אנחנו לא מנסים לריב אתכם, אנחנו מנסים לחיות אתכם. רק אי אפשר להמשיך ככה שהילדים שלנו מתים ושלכם לא" הוסיף. "אתם לא מבקשים פטור מגיוס, אתם מבקשים פטור משכול. אתם מבקשים פטור מדפיקה בדלת בארבע בבוקר. אנחנו לא יכולים לתת לכם את זה יותר. לא אחרי השבעה באוקטובר. גם אי אפשר להמשיך עם זה שאנחנו מממנים את ההשתמטות ב-60 מיליארד שקל כל שנה. כל משפחה עובדת מעבירה כל חודש 1,700 שקל תשלומים למשתמטים".

"מה שאנחנו מציעים במקום זה, הם חיים משותפים, וסיפור ישראלי משותף" אמר. "אין לנו שום בעיה עם זה שאתם חרדים. זכותכם המלאה. זה רק לא פוטר אתכם מהחובות שיש לכל אזרח ישראלי – להתגייס, ללמוד ולעבוד. זה לא פוטר אתכם משותפות הגורל של העם הזה. ותפסיקו את הדיבורים על השואה. זה לא לכבודכם, זה לא לכבודה של תורה, זו זילות של השואה, וזה מספק תחמושת לאנטישמים נגד עם ישראל".