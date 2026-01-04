ועדת החוץ והביטחון המשיכה היום (ראשון) את רצף הדיונים בהצעת חוק שירות ביטחון. הדיון היום מתמקד בסעיפים 26טז1 עד סעיף 26טז6, העוסקים בשלילת הטבות אישיות למי שלא התייצב לשירות סדיר, ובמילים אחרות - סנקציות על לומדי התורה, במידה והקולקטיב החרדי לא ימלא את ה"יעדים".

ח"כ יצחק גולדקנופף התייחס לעניין הסנקציות, ואמר כי הוא מתנגד להן עקרונית. עם זאת, חבר הכנסת הפתיע ובחר לפתוח דווקא בפרגון לחיילי ישראל.

"אנחנו מאוד מעריכים את אלה שמתגייסים, לא חייבים לשים אתנו בצד אחד ואת הציבור השני בצד השני. אני שומע כל הזמן אמירות כמו של בריק, שחילונים משתמטים יותר מכל החרדים במדינת ישראל אבל זה נשאר בשקט. לא הבנו למה פתאום מדברים רק על החלקה הקטנה הזו של יבנה וחכמיה", אמר הח"כ החרדי.

הוא הוסיף והביע את דעתו נגד הסנקציות על לומדי התורה: "אני סבור שיש לבטל את כל הסנקציות, המילה הזו היא מילה לא יפה. ביקשנו מתחילת הדרך מראש הממשלה, תן לנו לומדי תורה נקיים. כל מי שמקבל על עצמו עול תורה לא צריך לשים עליו שום דבר. מדובר בציבור לא גדול, גם אהרון ברק אומר שמי לומד תורה שילמד", ציטט ראש סיעת יהדות התורה.

"אני מתחנן בפני הוועדה", אמר גולדקנופף. "אם יש כאלה שלומדים תורה תפטרו אותם מהכל, הם לא צריכים להיות קשורים לא למכסות ולא ליעדים. באיזה מדינה בעולם לוקחים רב ושמים אותו בעונש. פה בישראל נחליט להם לתת עונש? טלאי צהוב, איך אנחנו יכולים לעשות את זה?"

בקריאתו הוסיף ואמר כי "רשימת הדברים שלא ייתנו לבן תורה, זה לא קיים בשום מקום בעולם. בכל מדינה ומדינה מכבדים אדם שרוצה ללמוד תורה. אנחנו לא נושיב לומדי תורה מאחורי הדלת. אנחנו עומדים על כך שלומדי תורה לא יהיו להם סנקציות."

בינתיים, נראה כי חוק הגיוס הולך ומתרחק, לאחר שהבוקר פורסמו דרישות חדשות של הייעוץ המשפטי לכנסת.

היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, פרסמה הבוקר (ראשון) את עמדתה באשר לסעיפי הסנקציות בחוק הגיוס החדש שמקדם יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט.

בחוות הדעת המשמעותית שלה דורשת היועמ"שית שהסנקציות המשמעותיות בחוק ייכנסו לתוקף כבר בשנה הראשונה לחקיקה, ולא רק לאחר שנה וחצי כפי שקובע החוק.

כמו כן, לעמדת הייעוץ המשפטי יש לשקול ולהוסיף סנקציה של שלילת הנחה בארנונה, במידה ולא יעמדו ביעדי הגיוס.

עוד דורשת היועצת כי יש למנוע מסלול עוקף לתקציבים שישללו במסגרת הסנקציות.

באשר לסנקציית רישיון הנהיגה, היועצת ממליצה לשלול רישיון נהיגה גם למי שכבר הוציא לפני חקיקת החוק.

לדברי היועצת, אין להגביל עד לגיל 26 את הסנקציות הכלכליות המשמעותיות, כדוגמת שלילת סבסוד המעונות.

זמן לא רב לאחר פרסום חוות הדעת, איים יו"ר ש"ס אריה דרעי להצביע נגד התקציב אם החוק לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, למרות שהוא צפוי להיפסל בבג"ץ.

"ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס מאושר בקריאה שנייה ושלישית", הצהיר בריאיון לקול ברמה והוסיף: "החוק הזה הוא הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. מה שיעצור את גל המעצרים זה לא הפגנות ברחובות – אלא חוק מוסדר".