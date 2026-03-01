ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה היום (ראשון) במסר ישיר לעם האיראני והודיע כי העזרה הגיעה וכי יווצרו התנאים להחלפת השלטון וקרא לאזרחים שלא לפספס את ההזדמנות.

במהלך דבריו אמר ראש הממשלה: "בימים הקרובים, נפגע באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור את התנאים לעם האמיץ של איראן להשתחרר מכבלי העריצות".

"אזרחי איראן", פנה ראש הממשלה נתניהו במסר ישיר: "אל תחמיצו את ההזדמנות הזו. זוהי הזדמנות שמגיעה רק פעם בדור. אל תוותרו, כי רגעכם יגיע בקרוב. הרגע לצאת לרחובות, צאו לרחובות במיליונים שלכם כדי לסיים את המלאכה, כדי להפיל את משטר הטרור שגרם לחיכם למרר.

"סבלכם והקרבתכם לא יהיו לשווא. העזרה לה ייחלתם הגיעה. העזרה הגיעה, ועכשיו הגיע הזמן להתאחד למשימה היסטורית".

"אזרחי איראן, פארסים, כורדים, אזרים, אהוואזים ובלוצ'ים - עכשיו זה הזמן לאחד את כוחותיכם כדי להפיל את המשטר ולהבטיח את עתידכם", הוסיף נתניהו.