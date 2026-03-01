כיכר השבת
ראש הממשלה מדבר פרסית | צפו

נתניהו במסר ישיר לעם האיראני: "ای شهروندانفرصت رو از دست ندهید"

ראש הממשלה נתניהו פנה לעם באיראן: "נפגע באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור את התנאים לעם האמיץ של איראן להשתחרר מכבלי העריצות. ומסיבה זו, אני אומר לכם שוב: אזרחי איראן, אל תחמיצו את ההזדמנות הזו" | צפו (מדיני)

צפו במסר המלא של נתניהו לעם האיראני
צפו במסר המלא של נתניהו לעם האיראני| צילום: לע"מ
(צילום: לע"מ)

ראש הממשלה, , פנה היום (ראשון) במסר ישיר לעם האיראני והודיע כי העזרה הגיעה וכי יווצרו התנאים להחלפת השלטון וקרא לאזרחים שלא לפספס את ההזדמנות.

במהלך דבריו אמר ראש הממשלה: "בימים הקרובים, נפגע באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור את התנאים לעם האמיץ של להשתחרר מכבלי העריצות".

"אזרחי איראן", פנה ראש הממשלה נתניהו במסר ישיר: "אל תחמיצו את ההזדמנות הזו. זוהי הזדמנות שמגיעה רק פעם בדור. אל תוותרו, כי רגעכם יגיע בקרוב. הרגע לצאת לרחובות, צאו לרחובות במיליונים שלכם כדי לסיים את המלאכה, כדי להפיל את משטר הטרור שגרם לחיכם למרר.

"סבלכם והקרבתכם לא יהיו לשווא. העזרה לה ייחלתם הגיעה. העזרה הגיעה, ועכשיו הגיע הזמן להתאחד למשימה היסטורית".

"אזרחי איראן, פארסים, כורדים, אזרים, אהוואזים ובלוצ'ים - עכשיו זה הזמן לאחד את כוחותיכם כדי להפיל את המשטר ולהבטיח את עתידכם", הוסיף נתניהו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
זה לא הקול שלו בכלל...
אני
זה תרגום
פשוט
3
זה בינוש אבל כל הכבוד!!!
רחל
2
אין על ביבי מלך!!!!! זכינו!!!! כן זה בינה ... לא ציפיתי שידבר פרסית...
אהובה

