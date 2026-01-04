הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוף התייחס אמש למעצר תלמידי הישיבות והתבטא כי התלמידים צריכים להסתגר בהיכלי הישיבות מחש שהמשטרה הצבאית תעצור אותם.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים התבטא הראש"ל: "עכשיו במצב הזה, בחורי ישיבות צריכים להסתגר בישיבות. אני יש לי איזה נכד, בחור ישיבה, שקיבל צו גיוס, הוא קרע את זה ושם את זה באסלה, כמו שאני אמרתי לו.

"אמרתי לו שלא יבוא לבקר בבית, למה? יבואו בלילה ידפקו בדלת ויקחו אותו למעצר, לישיבה הם לא נכנסים - תישאר בישיבה, תסתגר, מעז יצא מתוק, צריכים להסתגר בישיבה".

כזכור, בחודש שעבר, הראשון לציון נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושחרר.

הראש"ל התייחס במהלך הפגישה לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם בני עדות המזרח ואמר: "לצערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה. ה’ יצילנו".

יצוין כי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודשים האחרונים, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, הוסיף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".