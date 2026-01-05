כיכר השבת
שידור חי | שופטי בג"צ דנים בעתירות נגד תקציב החינוך החרדי

שופטי בג"צ דנים בשעה זו בעתירות נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והטענות כי התקצוב מוזרם למרות שאין מספיק לימודי ליב"ה | הצטרפו לשידור החי (חרדים)

שופטי בג"צ, בראשות ראש ההרכב השופטת דפנה ברק ארז, דנים בשעה זו (שני) בעתירות נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים בטענה כי התקצוב מוזרם למוסדות למרות שאין בהן לימודי ליב"ה כפי שהחוק דורש.

העותרים טוענים כי החוק שעבר לפני כעשור קובע כי מוסדות החינוך הפרטיים ימשיכו לקבל תקציב מהמדינה אך במקביל יחוייבו בלימודי ליב"ה, ולדבריהם החוק מחייב לימודי ליב"ה מלאים מה שלא קורה בפועל: "לא יכול להיות שמדווחים על מאה אחוז לימודי ליב"ה אבל אין מורים שכשירים ללמד ליב"ה  

מנגד, ברשת החינוך 'בני יוסף' טוענים כי מוסדות החינוך מלמדים לימודי ליב"ה בהיקף מלא כפי שהחוק מחייב, ומי שלא מלמד באופן מלא - מקלב תקצוב חסר בהתאם.

