יו"ר 'דגל התורה' ח"כ גפני זועם בעקבות החלטת בג"צ לעצור את תקציב החינוך החרדי | בשיחות סגורות הוא התבטא: "לא זוכר תקופה רעה כל כך לציבור החרדי, הרשעות של השופטים עברה כל גבול", ואיים: "נשקול להחזיר מלחמה" | יו"ר ש"ס ח"כ דרעי שוחח עם נתניהו וזעם על השותפים לקואליציה ששותקים: "הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב" (חדשות, חרדים)
יוקר המחיה והזינוק בריבית; תקציב החינוך החרדי וההסתה סביבו; ההפגנות בבני ברק; חוק אריה דרעי 2; רפורמת המשפט; חוק הגיוס; פסקת ההתגברות והביקורת על תקציב תלושי המזון | השר במשרד החינוך, חיים ביטון, מדבר על הכל בריאיון לישי כהן באולפן (TV)