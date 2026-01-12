כיכר השבת
ח"כ משה גפני: "לא נצביע בעד חוק תקציב המדינה אם חוק הגיוס לא יעבור, המסר עבר גם לרה"מ נתניהו"

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה בריאיון מיוחד לישי כהן ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה | העתירה של יאיר לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה | המאבק עם אריה דרעי על המועצה דתית בי-ם והקרב עם 'אגודת ישראל' המאיים לפרק את השותפות (חרדים)

ח"כ משה גפני שובר שתיקה | צפו בריאיון המלא (צילום: שמואל אריה | הפקה: אשר רוט )

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ , שובר שתיקה בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' ומתייחס לסערת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה בצל ההפגנות הסוערות ברחבי הארץ.

כמו כן, גפני מתייחס לעתירה של ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה. כך גם למאבק עם יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, על המועצה דתית בירושלים והקרב עם 'אגודת ישראל' המאיים לפרק את השותפות בין הסיעות וההתנגדות שלו לחוק עונש מוות למחבלים שמקדם השר איתמר בן גביר. צפו בריאיון המלא.

קטעים מהריאיון

תחילה מתייחס ח"כ גפני לעתירה של לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והטענה כי הכספים הועברו לפני אישור התקציב וועדת הכספים: "הוא איבד את העשתונות לחלוטין. המציאות היא שבמשך כל השנים משכורות - שילמו בזמן והמציאות היא שפעמים רבות שעד שהאוצר מעביר לוועדת כספים את העברה לגבי השכר ועד שהוועדה מאשרת - מאשרים את המשכורות. הוא עשה את זה גם כשר האוצר. אני לא אוהב את זה, באוצר צריכים להכין את ההעברות האלה קודם, זה צריך לעבור בזמן, משכורות שישולמו אחרי שאושרו בוועדה, אבל כך היה נוהג כל הזמן".

"עכשיו הוא בא החצוף הזה", פותח גפני במתקפה על לפיד: "באותה העברה שהוא מדבר שהיה בה גם בתי ספר ממלכתיים של הדתיים, למה עליהם הוא לא מדבר? עכשיו הוא בא והתלונן? החשב הכללי עונה לו שזה היה גם בזמן שלו, כל דבר שנוגע לציבור החרדי יהיה לו מה להגיד והוא יגיד בלשון חריפה, אי אפשר לתאר את המנובלות שבזה, הוא רוצה שיחזירו את הכסף בחזרה, לא היה כדבר הזה, הוא איבד את כל העשתונות והעיקר להפיל את הממשלה הזו. מי הוא בכלל? אפס".

ח"כ משה גפני בריאיון לישי כהן (צילום: אשר רוט)

ח"כ גפני מעביר מסר לבג"צ, לפיו בעקבות ההתנהלות של השופטים נגד החרדים - הסיעות החרדיות יתמכו בחוקי הרפורמה המשפטית: "היום הוא עושה את זה בגלוי, אין פה לא צדק ולא יושר, לא משהו ששווה לכולם, רק נגד החרדים, ועכשיו אנחנו מצביעים על החוקים לצמצם את כוחם ולצמצם את היכולת שלהם להשפיע".

שאלנו את יו"ר '' האם ההתנהלות של לפיד תפסול שיתוף פעולה עתידי בממשלה אחרת: "שום דבר לא פוסל במערכת הפוליטית, שאנחנו נלך איתו? לדעתי זה שואף לכלום, ההתנהגות שלו היא כזו שהוא לא ראוי, הסקרים מראים שהוא לא ירכיב את הממשלה, הוא בקושי עובר את אחוז החסימה עם השטויות שהוא עושה כל הזמן, אחת השטויות זו המלחמה נגדנו".

גפני מתייחס לגזירות הכלכליות נגד הציבור החרדי ועולם התורה ומנצל את ההזדמנות להשיב לאלו שתוקפים אותו כשהוא מבקר את ממשלת הימין: "אולי כל אלה ששואלים את השאלות שיגידו מה קורה כשאני אומר איזה משפט שמשתמע שאני מדבר נגד הימין, הם באים אלי בטענות ואני מקבל טענות שאני שמאלני, מה דעתך על זה? אנחנו לא בימין ולא בשמאל".

ח"כ משה גפני בריאיון ל'כיכר השבת' (צילום: שמואל אריה)

על הגזירות והביקורת על החרדים גם ממחנה הימין, אומר גפני: "מה שעושים לנו את כל הצרות האלה, הם התחייבו שהם ימררו לנו את החיים בגלל שאנחנו הלכנו עם נתניהו, מידי פעם אתה יכול לשמוע קולות במחנה הימין, גם בליכוד וגם בציונות הדתית, על דברים שהשמאל יצר אותם כבעיה כדי להפיל את הממשלה הזו והם אומרים 'כן, הם צודקים, יש בעיות', אתה יכול לראות את זה בכמה דברים, בין היתר בחוק הגיוס".

יו"ר 'דגל' מתייחס לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים של המשטרה הצבאית הם בני עדות המזרח ואומר: "אין שום הסכם על שום דבר, אם היה גם לא הייתי אומר. לא בדקתי את זה, אין לי מושג, הם רשעים בלי ההוכחה הזו".

גפני מתייחס למחלוקות עם אגודת ישראל' והסיכוי לפיצול ערב הבחירות ואומר: "לא יודע, יש בעיה בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל' על זה שהם לא מקיימים הסכם, על פי ההסכם היה צריך נציג 'אגודה' להתפטר לטובת פינדרוס, הם לא מקיימים את זה, זה הסכם שחור על גבי לבן, אם מישהו חושב של'אגודה' יש ארבעה מנדטים ולנו שלושה? שיעשה מהר הטבת חלום. הם מסכנים את כל האפשרות שלנו ללכת יחד, הם לא מקיימים הסכם, גם סוגיית הגיוס יכולה להשפיע".

ח"כ משה גפני בריאיון ל'כיכר השבת'

על ההצהרות של הסיעות הערביות שיצביעו נגד חוק הגיוס : "לא היה מעולם ברית בין טיבי לגפני, מעולם לא היה. כדרכי אני חושב שיש חובה הלכתית לשמר את הזכויות של כל הציבוריים שחיים במדינת ישראל, זה מה שהיה כל הזמן ולכן אין קשר לברית, יש דברים שאני מבקש מחברי הכנסת הערבים שיצביעו איתנו, יש דברים שאני מקבל ויש דברים שלא, אני לא יודע עוד מה שיהיה, כשתגיע ההצבעה אנחנו ננסה עם כל מי שאפשר לדבר שלא יצביעו נגדנו".

גפני מצהיר שלא יצביע בעד תקציב המדינה כל עוד חוק הגיוס לא יעבור: "לא, התשובה היא לא. כמובן שלא, מה ששמעתי מהרבנים שלנו - לא. קודם שיהיה חוק, גם לא קריאה ראשונה. אני יודע לענות לך אמת, זה המסר שהעברנו גם לראש הממשלה, כולם יודעים את זה".

על הקרב שלו עם אריה דרעי באשר למינוי ראש המועצה הדתית בירושלים, מסביר גפני: "יש סיכום, אני חושב שגם ההיגיון אומר את זה. במקום כמו ירושלים אנחנו גדולים לפחות כמו ש"ס? היו לנו יותר מצביעים מש"ס, ואם מדברים על 'יהדות התורה' אז אנחנו תשעה מנדטים, אי אפשר לעשות דבר כזה אלא אם כן מדובר על רצון של השתלטות על כל המערכת, מה זה הוא לוקח לעצמו את המועצה הדתית, הוא לא מדבר איתנו, גם לנו יש הסכם".

23
למה ללמד אותנו שיעורים על אחריות מישהו שמחטיא את כל התקציבים גם כשזה היה בזמן שלו? מי הוא בכלל שידבר אלינו? ברור לגמרי אפס מוחלט
יאיר
22
שוב ושוב רק נגדנו ברור מי הוא? אפס מהלך ומי שלא רואה זאת פשוט לא מבין מדינה
עובדיה
21
זהו רגע ההכרעה כשאין צדק בבית המשפט חייבים להחזיר את הכוח לאזרחים ולצמצם את ההשפעה הזו
קובי
קובי . כנראה יש להעביר את הסמכות השיפוטית לידי העם . ולדון את העבריינים בכיכר העיר.או לחילופין לפטר את השופטים ולהעמיד שופטים שיקבלו את כל הוראותיהם רק מהממשלה ויתעלמו כליל ממצפונם ומשיקול דעתם.
משה קליינר
20
גפני מראה אומץ מול חוסר הצדק חוקים אלו הם לא רק תיקון הם הגנה על כל הציבור שלנו
גיא
19
גפני אל תסיט את האש מהאיש שבממשלות שהוא עומד בראשה נפגע כל הציבור החרדי, מקיצוץ בתקציבי ילדים דרך קיצוץ במעונות יום ותקציבי הישיבה ולא חןקק חוק גיוס. הלא הוא ביבי נתניהו !
גפני מאסנו בביבי !
שקרניהו גרוע והימין גרוע הגיע הזמן לחשוב אחרת סוף סוף
ברור
נכון - צריך להמליץ על בן גביר לראשות הממשלה בפעם הבאה בבית הנשיא. נגמר עידן ביבי.
אספו
18
גפני! תפסיק לצעוק על אחרים, תתחיל לעשות! בשביל מה אתה בכנסת? כדי לצעוק על לפיד, זה גם אני יודע, אתה לא עושה כלום, עולם התורה הולך וחרב, באחריותך, במשמרת שלך, אתה לא רואה?!!
ינקוש
17
גפני מדבר על היגיון' ועל שוויון? בפועל זה רק מנוסח כדי להחליש את דרעי ולהציג את עצמו כאילו הוא המגן של הציבור החרדי ברור שהוא לא, לא עוד! אחרי שנים ככאלה חזרתי להצביע לש"ס כדי להראות מי באמת מבין את הצרכים שלנו מי מגן על הציבור הספרדים ומי לא מדבר רק כדי להרוויח נקודה פוליטית על הגב שלנו
חרדי ספרדי
16
גפני אומר אי אפשר לעשות דבר כזה אלא אם מדובר ברצון להשתלטות? הספרדים הם לא בובה שלו! דרעי מראה מקצועיות והבנה עמוקה של הצרכים שלנו לא מדובר בהשתלטות אלא בניהול נכון של המועצה למען הציבור החרדי
שמאי
15
הוא מדבר על הסכם שחור על גבי לבן? ברור שההסכם הוא רק כלי והמציאות היא שדרעי יודע איך לדאוג לציבור ולא רק לדבר על מילים על נייר
נחמן
14
בני הישיבות והאברכים שקיבלו את צווי הגיוס מצטרפים לפלג הירושלמי ולעדה החרדית בהמוניהם ונוטשים את הספינה הטובעת של הפוליטיקאים המושחתים.
אברך בן תורה מבני ברק
עזוב מושחתים ...לא יעילים..אין תוצאות..הימין גרוע...ביבי גרוע
נונו
13
הם לא יקדימו בחירות, יש להם רק מה להפסיד.
אלמ
12
אני לא מבין איך אנשים עדיין מצביעים למושחתים האלה אפס עשייה אפס מעש! כל נושא בוער שותק או מתחבא מאחורי גדולי הדור, הדבר היחיד שחשוב לאפס הזה לומר זה על הגו׳בים. מקווה שאנשים יתעוררו.....
שלמה
למי נצביע לבן גביר שלא עושה כלום חוץ מלריב עם כל העולם...
נונו
בתור חרדי אני מצביע למי שגדולי התורה אומרים, וכן למי שהילדים שלי לומדים במערכת החינוך שהוא דואג לה - במקרה הזה - החינוך העצמאי. אבל עבור מסורתיים בן גביר בחירה מעולה. אני חושב שהמפלגות החרדיות היו צריכות לאיים על נתניהו שאם הוא לא עומד בהסכם הקואליציוני איתנו אז נעשה הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי וצבי
אספו
המפלגות החרדיות השיגו הישגים כמו הכנסה של תקציבי הישיבות והכוללים כחלק מבסיס התקציב בצורה קבועה (ולא רק בהסכמים קואליציוניים) מה שמעניק יציבות ותכנון ארוך טווח למוסדות תורניים
חיים
11
ראיון נוראי של גפני נו סיימת נו סיימת לא ענה על שאלות של המראיין בושה בושה בושה
חי
10
אחת הדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית אמרה סיידוף בתיעוד. תראו היום באיזה סכסוכים הם זה לא קרה מעצמו שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה סיידוף הוסיפה והתגאתה: מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור בבתי הכנסת של ש”ס ושל חב”ד ויצר
איילת השחר סיידוף
לחשוב אחרת לסגור עם השמאל ולקבל הכל
יותר טוב
9
תילחמו בבגצ ובמהפכה המשפטית ולא בממשלה !!!
יענקל'ה
8
צחקתי בקול
חובה הלכתית לעזור לאויבים שבתוכינו???
7
לך הביתה, הגיע הזמן לדם חדש, חבר כנסה זו שליחות לא שטעלע
כשלתם
6
אני מקווה שהיועצים הפרלמנטרים של דגל התורה, אגודת ישראל וש״ס קוראים את זה: א. הייתם צריכים לאיים על נתניהו שנתמוך בועדת חקירה ממלכתית - הוא היה רץ לחוקק לנו את חוק היסוד לימוד התורה שמשווה בין ערך לימוד תורה לשירות למען המדינה. בג״צ לכאורה לא היו יכולים לבטל חוק כזה כי הוא חוק ערכי ולממשלה יש זכות ל
אספו
5
בחירות הבאות: ש"ס-לא עוברת את אחוז החסימה. יהדות התורה-4 מנדטים. ואם דגל ואגודה יפרדו, אז שניהם לא עוברים. תיזכרו מה אני אומר, בתור חרדי ספרדי שפעם חשב שלהצביע למפלגה חרדית זה "ועשית ככל אשר יורוך". הציבור החרדי צמא להקמת מפלגה חדשה.
סקר ערוץ החרדים.
עזבתי את ש״ס פעם מתוך אכזבה חשבתי שיש אלטרנטיבה אחרי זמן חזרתי כי הבנתי אמת פשוטה זה הבית היחיד של הציבור הספרדי מי שמסית אותנו היום לפרק מבפנים לא דואג לנו ביום שאחרי הוא לא יעמוד איתנו לא במוסדות לא בשוויון ולא בזכויות
חרדי ספרדי
נבואות קריסה נשמעות לפני כל מערכת בחירות ובכל פעם הציבור החרדי מוכיח אחריות ולא רדיפה אחרי אשליות פיצול ומפלגות חדשות אולי מרוויחים לייקים אבל במציאות הם שורפים קולות ומחלישים את הכוח החרדי דווקא ברגעים הקריטיים
שמעון
4
בתור אחת שבחרה 40 שנה איבדתי את האמון בחכ"ים החרדים לאחר עניין הגיוס. רק כסף ומישרות מעניין אותם. גם כשכל עולם התורה עומד על המאזניים אין אימון.
לא בוחרת
דווקא מי שבחרה 40 שנה יודעת שמאבק על עולם התורה לא מתנהל בסיסמאות אלא בעמידה עיקשת מול מערכת עוינת לקרוא לזה ‘כסף ומשרות’ זו אמירה קלה שמוחקת עשרות שנים של עשייה שמירה על חינוך ישיבות וזהות יהודית גם כשזה לא פופולרי ולא משתלם
פרץ
כשהם עדיין מתעסקים במשרותיהם כשבחורים הישיבות בכלא במקום להביע התנגדות נחרצת כמו יציאה מהקואליציה או בכל דרך אחרת. חרג יותר ויותר העיוות בהתעסקותם האישית אל מול צרכי הציבור החרדי שנמצא במלחמה קיומית כרגע
עקרונות לפני הכל
3
חוק ה"גיוס" לא יעבור, כי אין לו 61; ואם יימצאו לו 61, החוק ייפסל מייד בבגץ, משום שהוא לא שיוויוני. אז מה הטעם להתבזות?
ציוני גאה
הטענה מתעלמת מהעובדה שכוח הציבור החרדי אינו תלוי בהצלחת חוק יחיד גם אם חוק הגיוס ייתקל בקשיים חוקתיים או בבג"ץ האסטרטגיה המשפטית והפוליטית הנכונה היא להגן על זכויות הציבור באמצעות שמירה על אחדות כוח והשפעה ולא לוותר מראש בשל הערכות מוקדמות לגבי סיכויי חוק ספציפי
יעקב
2
ש"ס ויהדות התורה כבר לא בקואליציה לכן הטענה על 'יציאה מהקואליציה' מנותקת מהמציאות הכוח הציבורי והאחריות האמיתית הם בשמירה על אחדות והגנה על הציבור החרדי,לא בהאשמות שגויות
למגיב עקרונות לפני הכל
אני מבינה שיש כאן גורם מקצועי שמנסה לשלול כל תגובה אמיתית שרוצה להציג את דעת הציבור החרדי הרווחת והגורסת שחה""כ מעלו בתפקידם אני אומרת את זה רק מתוך רצון לצדק והבעת אמת פנימית ללא פוליטיקה- אבל זו דעת בני תורה רבים מאוד!!! וזו עובדה למרות כל מה שתנסו לשלול בתגובות נגדיות פוליטיקה לא על חשבון ערכים ו
אמת
1
מזעזע איך קבוצות קטנות בכלל המגזרים השונים נסחפים ממודעות רחוב אנונימיות שבשעתו אפילו לא יודעים מי עומד מאחוריהם העצה היחידה להידבק במנהיגי וצדיקי הדור ולא להיסחף
דיין
אם תרצה תסביר
לא מובן

