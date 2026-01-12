ח"כ משה גפני שובר שתיקה | צפו בריאיון המלא ( צילום: שמואל אריה | הפקה: אשר רוט )

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, שובר שתיקה בריאיון מיוחד ל'כיכר השבת' ומתייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, לצד עצירת התקציבים ומעצר לומדי התורה בצל ההפגנות הסוערות ברחבי הארץ.

כמו כן, גפני מתייחס לעתירה של ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והדרישה לפיקוח על לימודי הליבה. כך גם למאבק עם יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, על המועצה דתית בירושלים והקרב עם 'אגודת ישראל' המאיים לפרק את השותפות בין הסיעות וההתנגדות שלו לחוק עונש מוות למחבלים שמקדם השר איתמר בן גביר. צפו בריאיון המלא. קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ח"כ גפני לעתירה של לפיד נגד תקצוב מוסדות החינוך החרדיים והטענה כי הכספים הועברו לפני אישור התקציב וועדת הכספים: "הוא איבד את העשתונות לחלוטין. המציאות היא שבמשך כל השנים משכורות - שילמו בזמן והמציאות היא שפעמים רבות שעד שהאוצר מעביר לוועדת כספים את העברה לגבי השכר ועד שהוועדה מאשרת - מאשרים את המשכורות. הוא עשה את זה גם כשר האוצר. אני לא אוהב את זה, באוצר צריכים להכין את ההעברות האלה קודם, זה צריך לעבור בזמן, משכורות שישולמו אחרי שאושרו בוועדה, אבל כך היה נוהג כל הזמן". ההצעה של הרב לייבל פותרת בעיה פנים חרדית | ויש גם הסתייגות // דעה ישראל גראדווהל | 11.01.26 "עכשיו הוא בא החצוף הזה", פותח גפני במתקפה על לפיד: "באותה העברה שהוא מדבר שהיה בה גם בתי ספר ממלכתיים של הדתיים, למה עליהם הוא לא מדבר? עכשיו הוא בא והתלונן? החשב הכללי עונה לו שזה היה גם בזמן שלו, כל דבר שנוגע לציבור החרדי יהיה לו מה להגיד והוא יגיד בלשון חריפה, אי אפשר לתאר את המנובלות שבזה, הוא רוצה שיחזירו את הכסף בחזרה, לא היה כדבר הזה, הוא איבד את כל העשתונות והעיקר להפיל את הממשלה הזו. מי הוא בכלל? אפס".

ח"כ גפני מעביר מסר לבג"צ, לפיו בעקבות ההתנהלות של השופטים נגד החרדים - הסיעות החרדיות יתמכו בחוקי הרפורמה המשפטית: "היום הוא עושה את זה בגלוי, אין פה לא צדק ולא יושר, לא משהו ששווה לכולם, רק נגד החרדים, ועכשיו אנחנו מצביעים על החוקים לצמצם את כוחם ולצמצם את היכולת שלהם להשפיע".

שאלנו את יו"ר 'דגל התורה' האם ההתנהלות של לפיד תפסול שיתוף פעולה עתידי בממשלה אחרת: "שום דבר לא פוסל במערכת הפוליטית, שאנחנו נלך איתו? לדעתי זה שואף לכלום, ההתנהגות שלו היא כזו שהוא לא ראוי, הסקרים מראים שהוא לא ירכיב את הממשלה, הוא בקושי עובר את אחוז החסימה עם השטויות שהוא עושה כל הזמן, אחת השטויות זו המלחמה נגדנו".

גפני מתייחס לגזירות הכלכליות נגד הציבור החרדי ועולם התורה ומנצל את ההזדמנות להשיב לאלו שתוקפים אותו כשהוא מבקר את ממשלת הימין: "אולי כל אלה ששואלים את השאלות שיגידו מה קורה כשאני אומר איזה משפט שמשתמע שאני מדבר נגד הימין, הם באים אלי בטענות ואני מקבל טענות שאני שמאלני, מה דעתך על זה? אנחנו לא בימין ולא בשמאל".

על הגזירות והביקורת על החרדים גם ממחנה הימין, אומר גפני: "מה שעושים לנו את כל הצרות האלה, הם התחייבו שהם ימררו לנו את החיים בגלל שאנחנו הלכנו עם נתניהו, מידי פעם אתה יכול לשמוע קולות במחנה הימין, גם בליכוד וגם בציונות הדתית, על דברים שהשמאל יצר אותם כבעיה כדי להפיל את הממשלה הזו והם אומרים 'כן, הם צודקים, יש בעיות', אתה יכול לראות את זה בכמה דברים, בין היתר בחוק הגיוס".

יו"ר 'דגל' מתייחס לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים של המשטרה הצבאית הם בני עדות המזרח ואומר: "אין שום הסכם על שום דבר, אם היה גם לא הייתי אומר. לא בדקתי את זה, אין לי מושג, הם רשעים בלי ההוכחה הזו".

גפני מתייחס למחלוקות עם אגודת ישראל' והסיכוי לפיצול ערב הבחירות ואומר: "לא יודע, יש בעיה בין 'דגל התורה' ל'אגודת ישראל' על זה שהם לא מקיימים הסכם, על פי ההסכם היה צריך נציג 'אגודה' להתפטר לטובת פינדרוס, הם לא מקיימים את זה, זה הסכם שחור על גבי לבן, אם מישהו חושב של'אגודה' יש ארבעה מנדטים ולנו שלושה? שיעשה מהר הטבת חלום. הם מסכנים את כל האפשרות שלנו ללכת יחד, הם לא מקיימים הסכם, גם סוגיית הגיוס יכולה להשפיע".

על ההצהרות של הסיעות הערביות שיצביעו נגד חוק הגיוס : "לא היה מעולם ברית בין טיבי לגפני, מעולם לא היה. כדרכי אני חושב שיש חובה הלכתית לשמר את הזכויות של כל הציבוריים שחיים במדינת ישראל, זה מה שהיה כל הזמן ולכן אין קשר לברית, יש דברים שאני מבקש מחברי הכנסת הערבים שיצביעו איתנו, יש דברים שאני מקבל ויש דברים שלא, אני לא יודע עוד מה שיהיה, כשתגיע ההצבעה אנחנו ננסה עם כל מי שאפשר לדבר שלא יצביעו נגדנו".

גפני מצהיר שלא יצביע בעד תקציב המדינה כל עוד חוק הגיוס לא יעבור: "לא, התשובה היא לא. כמובן שלא, מה ששמעתי מהרבנים שלנו - לא. קודם שיהיה חוק, גם לא קריאה ראשונה. אני יודע לענות לך אמת, זה המסר שהעברנו גם לראש הממשלה, כולם יודעים את זה".

על הקרב שלו עם אריה דרעי באשר למינוי ראש המועצה הדתית בירושלים, מסביר גפני: "יש סיכום, אני חושב שגם ההיגיון אומר את זה. במקום כמו ירושלים אנחנו גדולים לפחות כמו ש"ס? היו לנו יותר מצביעים מש"ס, ואם מדברים על 'יהדות התורה' אז אנחנו תשעה מנדטים, אי אפשר לעשות דבר כזה אלא אם כן מדובר על רצון של השתלטות על כל המערכת, מה זה הוא לוקח לעצמו את המועצה הדתית, הוא לא מדבר איתנו, גם לנו יש הסכם".