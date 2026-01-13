ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, התייחס לריאיון של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, ל'כיכר השבת' והשיב: "קראת לי אפס? מה עם אנטיוכוס? גמרנו לקבל הוראות מאדוני, לא יעבור חוק גיוס".

במהלך נאום במליאת הכנסת התייחס לפיד לריאיון של גפני ואמר: "לפני כמה שעות בראיון ל'כיכר השבת' חבר הכנסת גפני קרא לי אפס. אני רוצה להזכיר לכבודו חבר הכנסת גפני את מה שאמרתי לו פה כבר לפני 13 שנה אנחנו גמרנו לקבל הוראות מאדוני".

ראש האופוזיציה פנה לגפני: "חבר הכנסת גפני מוכרח להבין, לא יעבור חוק גיוס. מפני שזה מעשה לא יהודי להשתמט מהחובה שלך להילחם לצד אחיך שנאבקים על הצלת המולדת הזאת".

כזכור, בריאיון בלעדי לישי כהן ב'כיכר השבת', עלה גפני להתקפה חריפה נגד לפיד ואמר: "הוא איבד את העשתונות לחלוטין. המציאות היא שבמשך כל השנים משכורות - שילמו בזמן והמציאות היא שפעמים רבות שעד שהאוצר מעביר לוועדת כספים את העברה לגבי השכר ועד שהוועדה מאשרת - מאשרים את המשכורות. הוא עשה את זה גם כשר האוצר. אני לא אוהב את זה, באוצר צריכים להכין את ההעברות האלה קודם, זה צריך לעבור בזמן, משכורות שישולמו אחרי שאושרו בוועדה, אבל כך היה נוהג כל הזמן".