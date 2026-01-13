כיכר השבת
לפיד מגיב לגפני: "אנחנו גמרנו לקבל הוראות מאדוני, חוק הגיוס לא יעבור" | צפו

ראש האופוזיציה לפיד התייחס לריאיון של ח"כ גפני ב'כיכר' והשיב: "קראת לי אפס? מה עם אנטיוכוס?  גמרנו לקבל הוראות מאדוני, לא יעבור חוק גיוס" (פוליטי)

צפו בתגובה של לפיד (צילום: דובורת הכנסת)

ראש האופוזיציה, ח"כ , התייחס לריאיון של יו"ר 'דגל התורה', ח"כ , ל'כיכר השבת' והשיב: "קראת לי אפס? מה עם אנטיוכוס? גמרנו לקבל הוראות מאדוני, לא יעבור חוק גיוס".

במהלך נאום במליאת הכנסת התייחס לפיד לריאיון של גפני ואמר: "לפני כמה שעות בראיון ל'כיכר השבת' חבר הכנסת גפני קרא לי אפס. אני רוצה להזכיר לכבודו חבר הכנסת גפני את מה שאמרתי לו פה כבר לפני 13 שנה אנחנו גמרנו לקבל הוראות מאדוני".

ראש האופוזיציה פנה לגפני: "חבר הכנסת גפני מוכרח להבין, לא יעבור חוק גיוס. מפני שזה מעשה לא יהודי להשתמט מהחובה שלך להילחם לצד אחיך שנאבקים על הצלת המולדת הזאת".

כזכור, בריאיון בלעדי לישי כהן ב'כיכר השבת', עלה גפני להתקפה חריפה נגד לפיד ואמר: "הוא איבד את העשתונות לחלוטין. המציאות היא שבמשך כל השנים משכורות - שילמו בזמן והמציאות היא שפעמים רבות שעד שהאוצר מעביר לוועדת כספים את העברה לגבי השכר ועד שהוועדה מאשרת - מאשרים את המשכורות. הוא עשה את זה גם כשר האוצר. אני לא אוהב את זה, באוצר צריכים להכין את ההעברות האלה קודם, זה צריך לעבור בזמן, משכורות שישולמו אחרי שאושרו בוועדה, אבל כך היה נוהג כל הזמן".

"מי הוא בכלל? אפס" | המתקפה של גפני על לפיד

"עכשיו הוא בא החצוף הזה", פותח גפני במתקפה על לפיד: "באותה העברה שהוא מדבר שהיה בה גם בתי ספר ממלכתיים של הדתיים, למה עליהם הוא לא מדבר? עכשיו הוא בא והתלונן? החשב הכללי עונה לו שזה היה גם בזמן שלו, כל דבר שנוגע לציבור החרדי יהיה לו מה להגיד והוא יגיד בלשון חריפה, אי אפשר לתאר את המנובלות שבזה, הוא רוצה שיחזירו את הכסף בחזרה, לא היה כדבר הזה, הוא איבד את כל העשתונות והעיקר להפיל את הממשלה הזו. מי הוא בכלל? אפס".

כשהכין שניצלים בקרייה הוא הגן על מישהוא?
דב
2
רק לזכור שאת המשפט הזה 'סיימנו לקבל הוראות מאדוני' אמר הנלוז הלז כבר לפני למעלה מ10 שנים....
ה' ילעג למו
1
מעניין שדווקא זה ששירת כעיתונאי ובנה לעצמו קריירה מהמדינה מדבר על חובות מוסריים 🤣
יחיאל

