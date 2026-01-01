יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, זועם על החלטת בג"צ להוציא צו ביניים ולעצור את תקציב החינוך החרדי. בין היתר חוששים בסיעות החרדיות כי מדובר בתקדים שיוביל בהמשך לעצירה אמיתית של כל תקציב החינוך החרדי בשל עתירות שעדיין עומדות ותלויות בבג"צ.

ל'כיכר השבת' נודע כי ח"כ גפני התבטא הלילה (בין רביעי לחמישי) בשיחות סגורות: "לא זוכר תקופה רעה כל כך לציבור החרדי. הרשעות של השופטים עברה כל גבול".

גפני הוסיף ותקף תוך איום מרומז: "השופטים הכריזו עלינו מלחמה והם לא מסתירים את זה, אנחנו לא נוכל להמשיך במצב הזה, נשקול להחזיר מלחמה".

כזכור, כפי שפורסם אמש לראשונה ב'כיכר השבת', יו״ר ש״ס אריה דרעי הביע בשיחות סגורות בפני מקורביו זעם ואכזבה עמוקה מהשותפים הקואליציוניים, סמוטריץ’, בן גביר והליכוד, נוכח שתיקתם הצורמת על החלטת בג״ץ לעצור את תקציבי החינוך התורני.

"כאילו מדובר בתקציב האקלים וניקוי החופים", התבטא דרעי. הוא הוסיף: "על השותפים להבין באופן ברור: הזהות היהודית היא הבסיס של הממשלה הזו. בלי החינוך של תורת ישראל, גם המאבק על ארץ ישראל לא יצלח".

לדבריו: "שתיקתם של רוב שרי הממשלה אחרי החלטת בג"ץ מגיעה ברקע ההיערכות לבחירות שצפויות להתקיים כבר השנה. הסדקים והפערים בתוך הקואליציה מתחילים להתרחב".

בג"ץ פרסם אמש צו ביניים שבו מקפיא העברה של כמיליארד שקל למוסדות החינוך החרדים - בעקבות עתירת 'יש עתיד'. מדובר למעשה בעצירת תקצוב החינוך החרדי. "לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים", כתבה השופטת וילנר, "בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים הנידונות בעתירה וזאת עד להחלטה אחרת".

ביש עתיד אומרים כי הם לא מסתפקים בצו הקיים וכי בכוונתם לדרוש "תיקון סעד" שיחייב את המורים החרדים להחזיר גם את הכסף שקיבלו היום לקופת המדינה. זאת לאחר שחלק מהכסף שעליו הוצא צו ביניים כבר עבר.