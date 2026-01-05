אתמול נערך יום גיוס נוסף לחטיבת חשמונאים, יום שנלווה אליו גל מחאות מצד גורמים קיצוניים בציבור החרדי. למרות זאת, בחטיבה מסכמים את היום כהצלחה ברורה, עם מחזור הגיוס הגדול ביותר מאז הקמתה.

בראיון מיוחד אצל אלי גוטהלף בתוכנית כיכר FM, סיפר רב־סמל אלחנן וסרמן, ראש מדור גיוס חרדים בחטיבה, על הנתונים, התהליכים – ומה באמת קורה מאחורי הקלעים.

״יום חג - מחזור רביעי, הגדול עד כה״

לדברי וסרמן, יום הגיוס האחרון סימן אבן דרך משמעותית.

״זה היה יום חג״, אמר, ״מחזור רביעי לחטיבה. עוד אחים שמצטרפים למשפחה של חרדים לוחמים. אנחנו בונים עוד קומה בגידול של החטיבה״.

על אף שהוא נמנע ממסירת מספרים רשמיים, ציין כי מדובר בכ־400 חיילים במחזור כולו, מהם למעלה מ־200 לוחמים - עלייה חדה ביחס למחזורי הגיוס הקודמים, שבהם התגייסו עשרות בודדות בלבד.

הנתונים המדויקים, לדבריו, יפורסמו בהמשך על ידי דובר צה״ל.

לא כמות, אלא אמון

וסרמן הדגיש כי החטיבה אינה פועלת מתוך מרדף אחרי מספרים.

״אנחנו לא רצים מהר לבנות חטיבה על הנייר״, אמר. ״אנחנו בונים קומה אחרי קומה את האמון מול הציבור החרדי. האיכות תביא את הכמות״.

לטענות שלפיהן החטיבה אינה מגייסת חרדים מהמיינסטרים הישיבתי, השיב בצורה ברורה: ״אלינו מגיעים חרדים. מי שלא באמת מגדיר את עצמו כחרדי - אין לו מה לחפש אצלנו. יש מקומות אחרים בצה״ל״.

תהליך סינון ארוך ומלווה

לדברי וסרמן, אף מועמד אינו מתקבל לחטיבה באופן מיידי.

״זה לא יום ולא יומיים, ולא ראיון אחד״, הסביר. ״הבחור עובר תהליך ארוך, עם ליווי, שיחות, ובחינה עמוקה של ההתאמה. זה לא מבחן בגמרא, אלא תהליך אנושי״.

המטרה, לדבריו, היא לוודא שהבחור מבין את ההחלטה, בשל לגיוס - ושיישאר חרדי גם בסיום השירות.

באשר להפגנות שנלוו ליום הגיוס, וסרמן בחר להמעיט במשקלן.

״אם משהו טוב לא נתקל בהתנגדות - כנראה שהוא לא מספיק משמעותי״, אמר. ״אנחנו מתייחסים לזה כרעש רקע. לא מתעסקים בזה, אלא בשליחות״.

לדבריו, החטיבה אינה פונה לבחורי ישיבות שתורתם אומנותם, ואינה מנסה לערער את עולם הישיבות.

שינוי שקט - דווקא מצד ההורים

אחת הנקודות המשמעותיות בראיון הייתה ההתייחסות לשינוי בעמדת ההורים.

״רואים יותר ויותר הורים שמגיעים, מלווים, תומכים״, סיפר. ״החששות לא נעלמו, אבל יש הבנה עמוקה יותר של הצעד שהילדים עושים״.

לדבריו, גם המתגייסים עצמם מגיעים היום ממקום בוגר יותר, פחות מבולבל, יותר שלם עם ההחלטה.

פקודת מטכ״ל: ״בשבועות הקרובים״

באשר לפקודת המטכ״ל שאמורה להסדיר באופן רשמי את מעמד החטיבה ותנאי השירות, אישר וסרמן כי העבודה בעיצומה.

״זה בעבודה יומיומית״, אמר. ״זה עומד להיחתם בעזרת השם בשבועות הקרובים״.

הוא הוסיף כי מתקיים שיח רציף גם עם רבנים מובילים בציבור החרדי, חלקו גלוי וחלקו דיסקרטי, כחלק מבניית המסגרת היציבה לחטיבה.

שורה תחתונה: תהליך איטי - אבל עקבי

למרות הרעש הציבורי, ההפגנות והמתח סביב סוגיית הגיוס, חטיבת חשמונאים ממשיכה לצמוח.

לא בזינוק חד, לא בכותרות - אלא בתהליך שיטתי, שמבקש לשלב בין זהות חרדית לשירות צבאי, בלי לטשטש ובלי לכפות.

והמספרים, כך נראה, כבר מתחילים לדבר.