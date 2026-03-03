כיכר השבת
מתחם ההנהגה האיראני הושמד

דובר צה"ל: צה״ל תקף את המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר

דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין מסר הבוקר (שלישי) הצהרה מיוחדת לציבור בישראל היישר מבסיס חיל האוויר, בעיצומו של היום הרביעי למלחמה מול איראן וחיזבאללה | צפו בשידור חי (צבא)

מתחם ההנהגה והתשתיות שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף במהלך הלילה מבני שלטון ביטחוניים בתוך מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.

בתקיפת המתחם, הוטלו חימושים רבים על לשכת הנשיאות ומבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי. בנוסף, הותקף מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר ביותר של המשטר, האחראי על קבלת ההחלטות הביטחוניות וכן המוסד להכשרת קציני צבא יחד עם תשתיות ערכיות נוספות.

מתחם ההנהגה של משטר הטרור הוא אחד הנכסים המאובטחים ביותר באיראן ומתפרס על פני רחובות רבים, בלב טהרן.

ההנהגה והגורמים הביטחוניים של משטר הטרור התכנסו במתחם באופן תכוף וממנו ניהלו בין היתר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין האיראנית וקידום התוכנית להשמדת מדינת ישראל.

המתחם שימש את מנהיג משטר הטרור האיראני שחוסל, עלי ח׳אמנהאי, ואוחסנו בתוכו תשתיות ששימשו לניהול ההתקפות נגד מדינת ישראל, להכוונה ולמימון של שלוחי הטרור של המשטר.

המתחם הותקף לאחר תהליך ממושך של איסוף מידע וחקר מודיעיני שהתבצע באמ״ן.

מדובר במפקדה החשובה והמרכזית ביותר עבור משטר הטרור האיראני, תקיפתה מעמיקה את הפגיעה ברציפות התפקודית של מערכי הפיקוד והשליטה במשטר.

מתחם ההנהגה והתשתיות שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

