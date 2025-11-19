מנהיגי 'דגל התורה', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נתנו הבוקר (רביעי) 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם עם הדיונים על טיוטת חוק הגיוס.

ל'כיכר השבת' נודע כי ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש, שישב עם ח"כי 'דגל התורה' במשך כשעתיים ודן בכל פרטי החוק, הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה כך שסבר כי ניתן להתקדם עם החוק הנוכחי, והגר"ד לנדו הצטרף להחלטה והכריע כי מבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי.

בהודעת 'דגל התורה' נמסר כי "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בוועדה בכנסת בהקדם".

עוד נמסר בהחלטה כי "לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

בסיעת הליטאית הוסיפו: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים נועדו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו מספר פעמים כדי לדון בחוק, במקביל, שוחח הגרמ"ה הירש עם גדולי חברי המועצת הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן לצד שיחות נוספות עם גדולי ראשי הישיבות, בהם נידונו פרטי טיוטת חוק הגיוס.