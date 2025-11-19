כיכר השבת
לפני ההצבעה - הרבנים ידונו שוב בחוק

מנהיגי 'דגל התורה' נתנו 'אור ירוק' לח"כים: להתקדם עם "חוק הגיוס" בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

מנהיגי 'דגל התורה' הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש נתנו 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם בדיונים על טיוטת חוק הגיוס | ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה, והגר"ד לנדו הכריע שמבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי | החוק יעלה שוב לאישור הרבנים עם סיום הדיונים בוועדה (חרדים)

12תגובות
הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש (צילום: יצחק ורדי)

מנהיגי '', ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, נתנו הבוקר (רביעי) 'אור ירוק' לחברי הכנסת של הסיעה להתקדם עם הדיונים על טיוטת .

ל'כיכר השבת' נודע כי ההחלטה התקבלה לאחר שהגרמ"ה הירש, שישב עם ח"כי 'דגל התורה' במשך כשעתיים ודן בכל פרטי החוק, הכריע כי החוק הנוכחי הוא הרע במיעוטו והכי טוב שניתן להשיג בזמן הזה כך שסבר כי ניתן להתקדם עם החוק הנוכחי, והגר"ד לנדו הצטרף להחלטה והכריע כי מבחינה השקפתית ניתן להצביע בעד החוק הנוכחי.

בהודעת 'דגל התורה' נמסר כי "ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל מרנן הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש שליט"א לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בוועדה בכנסת בהקדם".

עוד נמסר בהחלטה כי "לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל שליט"א ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

בסיעת הליטאית הוסיפו: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה שליט"א, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

ל'כיכר השבת' נודע כי בימים האחרונים נועדו הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדו מספר פעמים כדי לדון בחוק, במקביל, שוחח הגרמ"ה הירש עם גדולי חברי המועצת הגרב"ד פוברסקי והגרמ"צ ברגמן לצד שיחות נוספות עם גדולי ראשי הישיבות, בהם נידונו פרטי טיוטת חוק הגיוס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (44%)

לא (56%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
עידן חדש
משה
9
הברכה של גדולי הדור נותנת כוח וחיזוק לציבור כולו ההחלטה שלהם אמת צרופה
יוסף
8
אשרינו שזכינו לגדולי הדור שליט״א הגר״ד לנדו והגרמ״ה הירש המבררים את ההלכה ואת הדרך בעומק הדעת וביראת שמים טהורה אנו מקבלים באהבה את הכרעתם ומברכים את ידיהם בקיום ‘ועשית ככל אשר יורוך
ישראל
זה לשון רמב"ם פ"א מהלכות ממרים ה"א בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהן הבטיחה תורה שנאמר על פי התורה אשר יורוך זו מצות עשה, החוק נגד ההלכה נקודה
גאה להיות משתמט
7
עם ישראל מתברך כאשר גדולי התורה מובילים ומכוונים אנו מברכים את הגר״ד לנדו והגרמ״ה הירש שליט״א שימשיכו להנהיג באור ובהגנה
חזקי
6
כאשר גדולי הדור פוסקים זוהי ההלכה עבורנו קבלת דבריהם היא יסוד עבודת ה׳ והעמדת עולם התורה
קובי
5
דברי צדיקים מעמידים את העולם ההוראה הקדושה של מרנן הגר״ד לנדו והגרמ״ה הירש מביאה ברכה וישועה לישראל
ניסים
4
כשצדיקים מתעסקים בהוראה השמיים נפתחים זו הכרעה מבורכת. הדיבוק והאחדות סביב גדולי הדור מביאים ישועות גדולות
טל
3
בשעה של בלבול וציבוריות סוערת זוהי גדלותם פסיקה שקולה אחראית, מחושבת אנו מחזקים את ידם
יצחק ישראל
2
אני חייב לומר שאני לא מבין את ההחלטה הזו עבורי היא משבר השקפתי... אבל גם אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל וכו' לכן אצטרך להתמודד בפן האישי ולקבל את זה מתוך ידיעה שאני לא מבין!
אחד
זו בדיוק ההשקפה הטהורה, גם אני לא מבין.. אני מבין שאני לא מבין כלום.. גדולי ישראל הם שיודעים הכי טוב מה טוב עבורנו.. ומשמיים סומכים עליהם...
יהודי מאמין
1
לא ברור הציבור יוצא מבולבל הצבא הוא אופציה הרע במיעוטו או שצבא הוא שמד
חרדי לא נחיתי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר