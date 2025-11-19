דקות ספורות לאחר שהשופט בדימוס דוד חשין, נתן את פסק הבוררות שנחשף מוקדם יותר היום לראשונה ב'כיכר השבת', הצד המנצח - נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן, עלה לעשות 'לחיים', במעונו של אחד ממנהיגי הציבור החרדי ואש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

הרב כהנמן (מ'השונאים'. ח"ב), שהצליח להשיג ניצחון מוחץ במריבת ארוכת השנים, עם גיסו הגאון רבי שמואל מרקוביץ (מ'המחבלים'. ח"ב), החליט לפתוח את חגיגות הניצחון בביתו של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.

הרב כהנמן, הגיע למקום מיד לאחר שקיבל את פסק הבוררות, כשבמקום היה חתנו של ראש הישיבה, שהוא כיום גם משמש כראש ישיבה בפוניבז' - הגאון רבי חיים פרץ ועוד קבוצה מצומצמת של תלמידים.

לאחר שתיית 'הלחיים', בירך ראש הישיבה על הניצחון הגדול ופצחו בשירי הודיה לקב"ה, על סיום המחלוקת ארוכת השנים.

תקציר הבוררות

הפסק מכריע בכל נקודות המחלוקת בין הנהגת ישיבת פוניבז’ — בראשות הרב אליעזר כהנמן (השונאים) ותאגידי הישיבה, לבין ישיבת הרב מרקוביץ (המחבלים), בראשות הרב שמואל מרקוביץ ועמותת מסורת התורה.

הבורר קובע: פינוי מלא של המחבלים מגבעת הישיבה, איסור מוחלט על שימוש בשם פוניבז’, חיובים כספיים כבדים, וכן דחיית דרישות להכרה או שיתוף בניהול.

חשין פוסק בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי 'המחבלים' יפונו מכל המתחם של גבעת הישיבה, על כל חלקותיו (גוש 6188, חלקות 255–251, 197, 196, 167, 101, 84, 76, 75, 13). לדבריו, המבנים הוחזקו במשך שנים “ללא רשות מחברת פוניבז’”, ולכן יש להורות על סילוק יד מוחלט.

איסור שימוש בשם “פוניבז’”

• אין להשתמש בשם “ישיבת פוניבז’”

• אין להשתמש בלוגו, בסמל או בסימן המסחר

• אין להציג את מסגרת הרש”מ כקשורה ל“פוניבז’”

• אין להציג את הרב מרקוביץ כ”ראש ישיבת פוניבז’”

הצו חל לצמיתות.

חיובים כספיים: 10 מיליון ש”ח במקום 20 מיליון.

המספרים המלאים מופיעים בפסק:

• תביעת ההזנה עמדה על 10,837,124 ש”ח

• תביעת דמי השימוש על 42,800,000 ש”ח

• תביעות תחזוקה, הכשרת מבנים ונזקים שונים שהעמידו את כלל התביעות על כ־63 מיליון ש”ח

לאחר בחינה ארוכה, חשין מפעיל את סמכותו לפסוק “פשרה הקרובה לדין” ומפחית את הסכום הנפסק:

מ-20 מיליון ל-10 מיליון ש”ח + מע”מ.

הסכומים הסופיים:

• 7,500,000 ש”ח + מע”מ לחברת ישיבת פוניבז’ בע”מ

• 2,500,000 ש”ח + מע”מ לעמותת פוניבז’

התשלום צריך להיות תוך 60 יום, בצירוף ריבית והצמדה. החיוב חל ביחד ולחוד על הרב מרקוביץ ועמותת מסורת התורה.

חשין קובע כי לאחר הגשת דין וחשבון מלא, הרב מרקוביץ יידרש להשיב כספים לחברת פוניבז’, בסכום שיובהר לאחר בחינת כל רכיבי הנאמנות.

כל תביעות 'המחבלים' לקבלת הכרה כ”ישיבת פוניבז’ האמיתית”, לקבלת משאבים, ר”מים ותלמידים, תקצוב, מעמד במקרקעין או מינוי נאמן — נדחו.

חשין אינו מסתיר בפסק את הביקורתו של על ההתנהלות שהביאה את פוניבז’ למאבק בלתי־פוסק. בכמה הזדמנויות הוא עוצר את הדיון המשפטי ומוסיף הערות ערכיות, חדות וסמליות. כך למשל הוא כתב:

• “אוי לעיניים שכך רואות. אוי לאוזניים שכך שומעות.”

• “הר געש — זה המשל המדויק ביותר.”

• “אש המחלוקת והשנאה אוכלת כל חלקה טובה.”

• “איש הישר בעיניו יעשה.”

הטון של חשין ברור: הוא רואה את ההתנהלות שהובילה להשתלטות על מבנים ללא רשות, את המערכת הכוחנית שנוצרה בגבעת הישיבה ואת שנים של הסלמה והפרות הדדיות, אך בהכרעה הסופית — האחריות המעשית והמשפטית מוטלת בעיקר על הצד שהפסיד.

הביקורת שלו מתוארת בגוף הפסק כהערות צהובות לעין, המשמשות כחתימה אנושית על מציאות שהייתה רחוקה משקט, ויותר קרובה למלחמת התשה מתמשכת.