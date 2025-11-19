דרמת הענק סביב הפסיקה על ישיבת פוניבז' הגיעה לפני זמן קצר (רביעי) לסיומה: השופט בדימוס דוד חשין, שמונה לפני כ-4 שנים לתפקיד הבורר בסכסוך שמתמשך עשרות שנים, הוציא את פסק הבוררות, ששני הצדדים חתמו עליו ומחוייבים לקיימו, הצד שלכאורה הפסיד, הוא צד 'המחבלים', בראשותו של הגאון רבי שמואל מרקוביץ, שזכה בעבר לתמיכתו הבלתי מסויגת של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל.

בעשרות השנים האחרונות, הציבור החרדי סבב סביב המחלוקת בישיבת פוניבז', שהתחילה בשנות התשעים והתעצמה למימדים מפלצתיים עם היחלשותו של מרן הרב שך, בסוף שנות התשעים.

המחלוקת שקרעה אלפי משפחות בתוך המגזר החרדי, חדרה כמעט לכל תחום וכל גדולי ישראל בעשרות השנים האחרונות, היו מעורבים בצורה כזו או אחרת בניסיון לפתור את המחלוקת הקשה ביותר שידעה היהדות החרדית.

היום כאמור השופט חשין, אחרי עיכובים רבים, שלח לשני הצדדים - הגאון רבי אליעזר כהנמן ('השונאים') וגיסו הגאון רבי שמואל מרקוביץ ('המחבלים'), את פסק הבוררות - ששני הצדדים מחוייבים לקיימו. ובקיצור, הרב מרקוביץ וישיבתו - יצטרכו להתפנות מגבעת הישיבה ותמורת כך יקבלו פיצוי כספי, מדובר בניצחון ענק לצד של השונאים.

פרטי הבוררות

"קבעתי",, כתב השופט חשין, "כי בהתנהלותו הפר הרש"מ (הרב מרקוביץ מ'המחבלים'. ח"ב) הפרה בוטה את תנאי מינויו כראש ישיבה בישיבת פוניבז', מינוי שניתן לו בפסק 2000 וכי תוצאתה של הפרה זו היא שהמינוי פקע ולכן מצאתי כי יש לקבל את תביעת צד הראל"כ (הרב כהנמן מצד 'השונאים. ח"ב) לסילוק ידם של הרש"מ ושל עמותת מסורת התורה ממקרקעי הישיבה".

"בנוסף", נכתב בבוררות: "קיבלתי שתי תביעות כספיות של צד הראל"כ: תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים במקרקעין בסך כולל של 42.8 מיליון ₪ ותביעה לתשלום 3,307,402 ₪ בגין הוצאות שהוציאה עמותת פוניבז' לצורך אחזקת מבנים שנמצאים בשימוש משותף של הצדדים. לסכומים יש לצרף מע"מ וכן ריבית והצמדה כפי שאפרט. כמו כן, קיבלתי את תביעת הקניין הרוחני של צד הראל"כ בחלקה, ומצאתי ליתן צו מניעה שיאסור על הרש"מ להשתמש בשם "ישיבת פוניבז'" לתיאור מסגרת הלימודים שבראשותו, להשתמש בלוגו הישיבה ולהציג את עצמו בתור "ראש ישיבת פוניבז'". יתר התביעות של שני הצדדים נדחו.