בפסק בוררות ארוך ומנומק המשתרע על פני עשרות עמודים, עם סיעיפים רבים, השופט חשין שם סוף סוף קץ למחלוקת ארוכת השנים שקרעה את הציבור החרדי בנוגע לישיבת פוניבז' | הצד של 'המחבלים' יאלצו להתפנות מהגבעה המוכרת עד סוף השנה - בסיום זמן קיץ וכן לשלם מיליוני שקלים | הפסק המלא (חרדים)
עוד ערב משפיל בישיבה המפורסמת: עשרות תלמידי ישיבה השתתפו בעימותים אלימים בין פלג 'השונאים' לפלג 'המחבלים' בקרב על השליטה בישיבה. מוקדם יותר טענו 'המחבלים' כי הרב יוסי כהנמן, אישיות מוכרת ממחנה 'השונאים' הכה את הגר"ש מרקוביץ, מה שהוכחש במקום על ידי הפלג השני. אלימות גם בפנימיה (בארץ)
במהלך מהומה שהתפתחה בבית המדרש של פוניבז', בחורים משני הפלגים הליטאים שרו וצעקה ומנעו את קיום התפילה במקום. בחורים מפלג המחבלים אף זרקו גביע "לבן" על הגאון רבי חיים ברמן המזוהה עם פלג "השונאים". הרקע לעימותים: החלטת אחד הפלגים לבנות בספרייה קיר שנהרס בחודש אלול (חרדים)
לאחר השעה 2:00 בלילה פשטו כוחות גדולים של המשטרה על גבעת ישיבת פוניבז' בבני ברק, ועצרו לפחות שלושה בחורים מ"פלג המחבלים" שבראשות הגר"ש מרקוביץ, זאת כהמשך למעצרים בשבוע שעבר בעקבות הפוגרום שביצעו בחורים בספריה. צפו בוידאו: בלש בועט בפניו של אחד הבחורים (חרדים)