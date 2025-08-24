דוד חשין הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס, דמות מוערכת במערכת המשפט הישראלית. במהלך כהונתו בבית המשפט העליון, התבלט בפסיקותיו המעמיקות ובגישתו המאוזנת לסוגיות משפטיות מורכבות.

בשנים האחרונות, מונה השופט חשין לתפקיד הבורר בסכסוך המתמשך בישיבת פוניבז', בין הרב אליעזר כהנמן לבין גיסו הרב שמואל מרקוביץ'. מינויו לתפקיד זה מעיד על האמון הרב שרוחשים הצדדים ליכולותיו המקצועיות ולשיקול דעתו המאוזן.

לאורך הקריירה המשפטית שלו, הוכיח חשין מומחיות מיוחדת בפתרון סכסוכים מורכבים ורגישים, תוך שמירה על איזון עדין בין הצדדים המעורבים. ניסיונו העשיר במערכת המשפט והבנתו העמוקה של המורכבות החברתית והדתית בישראל, הופכים אותו למתאים במיוחד לתפקיד הבורר בסכסוכים רגישים בעולם התורני.