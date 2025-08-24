כיכר השבת
דמות ציבורית

דוד חשין

שופט בית המשפט העליון בדימוס אשר מונה כבורר בסכסוך המתמשך בישיבת פוניבז', בעל ניסיון עשיר במערכת המשפט הישראלית ובפתרון סכסוכים מורכבים

דוד חשין הוא שופט בית המשפט העליון בדימוס, דמות מוערכת במערכת המשפט הישראלית. במהלך כהונתו בבית המשפט העליון, התבלט בפסיקותיו המעמיקות ובגישתו המאוזנת לסוגיות משפטיות מורכבות.

בשנים האחרונות, מונה השופט חשין לתפקיד הבורר בסכסוך המתמשך בישיבת פוניבז', בין הרב אליעזר כהנמן לבין גיסו הרב שמואל מרקוביץ'. מינויו לתפקיד זה מעיד על האמון הרב שרוחשים הצדדים ליכולותיו המקצועיות ולשיקול דעתו המאוזן.

לאורך הקריירה המשפטית שלו, הוכיח חשין מומחיות מיוחדת בפתרון סכסוכים מורכבים ורגישים, תוך שמירה על איזון עדין בין הצדדים המעורבים. ניסיונו העשיר במערכת המשפט והבנתו העמוקה של המורכבות החברתית והדתית בישראל, הופכים אותו למתאים במיוחד לתפקיד הבורר בסכסוכים רגישים בעולם התורני.

עוד כתבות על דוד חשין:

חדשות עם קנייטש

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר