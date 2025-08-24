כיכר השבת
חשיפה | לקראת הכרעה סופית בפוניבז'? מסתמן: אלו האופציות העומדות בפני הצדדים • מעייריב

"מעייריב" מברכת את מאות אלפי לומדי התורה בארץ שפתחו את זמן אלול | השר לוין מגיב לסערת בתי הכנסת בתל אביב: "זו לא הנוסחה הסופית" | סיקור ותיעוד: המוזיקאים, הפוליטיקאים ואנשי התקשורת "חרכו" את הקעמפים | האדמו"ר האמריקאי בהתבטאות חריגה: "המזרוחניקים יותר טובים מאיתנו" | לקראת הכרעה: זו ההחלטה המסתמנת של הבורר חשין על ישיבת פוניבז' (מעייריב)

2תגובות

אשריכם, תלמידי חכמים!

עולם התורה פתח היום (ראשון) את זמן אלול תשפ"ה - הזמן הראשון בשנת הלמודים תשפ"ו עם מספר חסר תקדים של קרוב לחצי מיליון בכל המסגרות - מתלמודי התורה והישיבות הקטנות, ועד לישיבות הגבוהות והכוללים. בהצלחה!

האיום החדש?

גבאי הקהילות האורתודוכסיות בתל אביב, נחרדו לגלות על מסמך חדש, שלפי החשיפה של כתב ידיעות אחרונות - נטעאל בנדל, יאסור על בתי כנסת הפועלים על קרקע הרשומה ע"ש העירייה בטאבו, להפעיל בתי כנסת בהפרדה מגדרית. השר לוין מיהר להצהיר כי זהו לא סוף פסוק.

סיכום אחרון בהחלט

בכתבת הווידאו תקבלו הצצה מרתקת לתוכניות ייחודיות ברחבי הקעמפים שהתנהלו בעולם הישיבות הליטאיות. כל צמרת תעשיית המוזיקה החרדית, לצד פוליטיקאים ואנשי תקשורת מוכרים, שפטו את הבחורים בתוכניות הריאליטי המקוריות. צפייה מהנה.

"המזרוחניקים טובים יותר מאיתנו"

את הקריאה הזו, קרא האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, בשיחה אותה מסר לחסידיו בעת שהותו בישראל. בדבריו הוא מתייחס ללימוד פנימיות התורה, תחום בו לדבריו המגזר הדתי לאומי והמודרני עולה על החסידים השורשיים. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

פרסום ראשון

הסכסוך בישיבת פוניבז' מתנהל כבר עשרות שנים. אחרי פטירתו של הבורר הגרח"ג צימבליסט זצ"ל, מונה השופט בדימוס דוד חשין לנהל את הסכסוך ומקורות יודעי דבר לחשו ל"צוות " כי הבורר החדש צפוי לפרסם את הכרעתו בקרוב. שתי האופציות העומדות בפני הצדדים הן כואבות, אולם על הגבעה, כך נראה, רק צד אחד יישאר. כל הפרטים בכתבה הם בסיוג גמור. צפייה מהנה.

0 תגובות

2
כמה תותים לייבל כהנהמן מוכר לכם. בתיאבון
ברלין
1
פשוט הזיה שהולכים לערכאות ולא לרב לברור להם. פשוט בושה
דניכלץ

