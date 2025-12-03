יִשְׂמַח צַדִּיק בַּה' וְחָסָה בוֹ הפוסק החשוב מארה"ב השיא את נינתו, תושבי בורו פארק חגגו | תיעוד בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:13