הפוסק החשוב מארה"ב השיא את נינתו, תושבי בורו פארק חגגו | תיעוד
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
בעיר הבירה לונדון נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב פנחס נפתלי ענגלענדער, נכד הרבני הנגיד ר' אליש ענגלענדער | לכבוד השמחה הגדולה המריאו משפחות החתן והכלה מהארץ לשוש משוש עם המחותנים הבריטיים (חסידים)
במעמד צנוע ומרגש תחת גשם זלעפות פקד האדמו"ר מטשארנאביל את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, לרגל שמחת החלאקה לנינו, נכד לבנו הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, אב"ד החסידות, בן לנכדו הרב יהודה ארנסטר, בן הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, נכד הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית מאור החיים' בירושלים (חסידים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, שם נשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט, בהמשך ערך טיש הילולא בביהמ"ד 'מאור החיים' בעיר (חסידים)
אלפים גדשו אמש את היכל בית המדרש אמשינוב בעיה"ק צפת, שם ערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן את ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע, אשר שמו נודע לסגולה בקרב עם יתהלל כיום המסוגל לפקודת ישועות למעלה מדרך הטבע | במהלך סעודת המצווה הזכיר המשפיע את שמותיהם של אנשים הזקוקים לרפואה וישועה, ובמיוחד את הבחור החשוב דויד יהונתן בן ברוריה | צפו בתיעוד (חסידים)
בשבוע שעבר נערכה ברוב פאר והדר באולמי האודיטוריום בבני ברק, שמחת נישואי הכלה בת האדמו"ר מתולדות משה ונכדת האדמו"ר מהאלמין, עב"ג החתן נכדו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק | בחצות הלילה בשיאו של השמחה פיזז הרבי מתולדות משה את ה'טאנץ ריקודין' המסורתי, בו רוקד הרבי בשמחה עצומה ובדבקות מיוחדת עד כלות הכוחות במשך זמן רב במעמד מאות חסידים שהריעו בתרועה (חסידים)
במעמד רב רושם ובהשתתפות אלפי חסידים הוכתר הגה"צ רבי יחזקאל לישפיץ, חתן האדמו"ר מבאבוב, כדומ"ץ החסידות בעיר לינדן שבארה"ב | במעמד ההכתרה שהתקיימה בראשות האדמו"ר, נשאו דברים חשובי רבני הקהילה כשאת משא המרכזי נשא בקול נרגש האדמו"ר מבאבוב | קהילת באבוב בלינדן התפתחה בשנים האחרונות ומונה כבר מאות משפחות מבני החסידות (חסידים)
קהל המונים חגג אמש (שני) בקול ששון וקול שמחה את שמחת אירוסי הבחור היקר והחשוב בנש"ק הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז ז'מיגראד זצ"ל, שהתארס למזל טוב עב"ג הכלה בת הרב שמעון קניג מקריית צאנז בנתניה | בשמחה שנערכה במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק, נהרו מאות חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים נעלים ומכבודים שחלקם אף הגיעו לבושים בבגדי שבת לרגל השמחה הגדולה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בקול ששון וקול שמחה נחגגה באולם מקומי בבני ברק, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים ממכנובקא בעלזא, ושאץ, החתן בן להרה"צ ר' נפתלי מושקוביץ, והכלה בת הרה"צ ר' שמעון נתן נטע רוזנפלד | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים נעלים מקרב בני המשפחה והעיר (חסידים)
מעמד נרגש נערך אמש בשמחת ברית המילה לנינם של האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ במושב אורה | הסנדק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התינוק נקרא על שם הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד מהשמחה שאיחדה חצרות הקודש (חסידים)
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, ערך מסע קודש בראש כל קהל חסידיו ומעריציו אל עבר עיר האבות 'חברון', שם העתיר בתפילה במערת המכפלה | בהמשך הנוכחים שמעו את דברות קודש של האדמו"ר, וכן את משא המעמד מפי פה מפיק מרגליות, הגה"צ גאב"ד לימנוב שהגיע במיוחד מארה"ב | צפו (חסידים)
שנתיים וחצי לאחר נישואי האדמו"ר הנוכחי, שוב נשמע קול ששון וקול שמחה בחצה"ק צאנז ז'ימגראד, כאשר אחיו של האדמו"ר, בנו האחרון של האדמו"ר ה'ביכורי חיים' זצ"ל התארס למזל טוב | מאות חסידים צפויים להגיע למסיבת הלחיים שתיערך הערב במרכז החסידות ברחוב מינץ בבני ברק (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בחצרות הקודש, קול ששון וקול שמחה נשמע בבית משפחת הלברשטאם הנכבדה, עם אירוסי הכלה היקרה תחי', כחצי שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרום של אביה הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, רב ביהמ"ד צאנז בשכונת רמות, וכחודש לאחר הסתלקותו של זקינה הגה"צ גאב"ד ראדומישלא זצ"ל | הכלה התארסה עם החתן נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, ורבתה השמחה בבית המלכות בבית זקן הכלה האדמו"ר מסטרופקוב שהסב למסיבת לחיים עם המחותנים הרמים, בתפילה שאך ורק ששון ושמחה ישמע בבית זה תמיד (חסידים)
עשרות אדמו"רים, מאות רבנים ואלפי אנשים נהרו בשבוע האחרון לנחם את בניו של הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים | הרב המנוח, אשר כל ימיו ברח מהכבוד הציבורי, זכה לאחר הסתלקותו שאלפים העלו את זכרו הטהור ואת עבודתו הטמירה והנסתרת שהייתה רחוקה מעיני כל, כאשר מטרתו היחידה הייתה לעשות רצון ה' ולקרב יהודים לאביהם שבשמים | צפו בתיעוד נרחב ומסכם מימי השבעה בירושלים (חסידים)
מאות חסידי ואוהדי בית זוטשקא התכנסו במוצאי שבת האחרון בפתח תקווה לועידה מפוארת למען בניית ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק |בסיום הועידה שלף האדמו"ר כינור עתיק מירושת אביו זצ"ל, וניגן בו תוך שהוא משרה אווירה נשגבה (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך טיש לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו האדמו"ר המקובל מאשלג זצוק"ל | הסעודה התקיימה בבית מדרשו ברחוב שד"ל בבני ברק בהשתתפות רבנים וחסידים | הסעודה השנה התקיימה בסימן של מצטרפים ללגיונו של מלך | את המשא המרכזי נשא האדמו"ר | בצהרי יום ההילולא פקד האדמו"ר בראש קהל חסידיו את הציון הקדוש במרומי הר המנוחות בירושלים, בהמשך ערך טיש לחיים במקום (חסידים)
רבבות בני ירושלים נהרו אמש במוצאי שבת קודש אל היכל בית המדרש הגדול של חסידות באיאן, להילולת הרה"ק ה'בת עין' זי"ע, בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן |במהלך ההילולא נשא המשפיע דברי התעוררות תוך שהוא מחזק את הציבור בסגולת סעודת הילולא לישועה בפרנסה, בבריאות ובזיווגים | בשיאו של הערב, פיזז הרה"צ על השולחן עם חתן שנושע לאחר שתרם סעודה לזכות בעל ההילולא (חסידים)
תיעוד אחרון ומסכם ממסע ההוד של האדמו"ר מסאטמר על אדמת ארה"ק | במהלך ימי חיזוק ביקר הרבי בקרב חסידיו בעיה"ק ירושלים, בית שמש, בני ברק, וכן ערך את השבת באתרא קדישא מירון בהשתתפות כלל החסידים שבאו מכל קצווי תבל | בימי החול ביקר הרבי בחלק מעונותיהם של רבני ואדמו"רי הארץ | בצהרי יום חמישי האחרון המריא הרבי בחזרה למעונו בארה"ב (חסידים)
0 תגובות