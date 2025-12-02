כיכר השבת
נתניהו ביטל את הצהרתו "בשל אילוצי לו"ז", לפיד ובנט תקפו את 'חוק הגיוס' של הקואליציה

ראש הממשלה נתניהו דחה את הצהרתו שתוכננה להערב בנוגע לחוק הגיוס, בשל אילוצי לו״ז שכללו ישיבה על תקציב משרד התחבורה עם מירי רגב | לפיד תקף: "ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי החוק ואין לו איך להגן עליו" | בנט טען: "החוק מלא בניסוחים ובתרגילים שנועדו להטעות אתכם" (פוליטי)

נתניהו, בנט ולפיד (צילום: פלאש 90)

חזר בו: ראש הממשלה הודיע מוקדם יותר כי יפרסם הצהרה לציבור בנוגע ל המקודם בועדת החוץ והביטחון בכנסת, אך דקות לפני השידור חזר בו והודיע כי ההצהרה תדחה בשל אילוצי לו"ז.

על פי הדיווח בחדשות 12 הערב (שלישי), אילוצי הלו"ז של נתניהו כללו סך הכל פגישה עם שרת התחבורה מירי רגב על התקציב המדינה, שעומד להגיע להצבעה בממשלה במהלך הימים האחרונים.

במקביל לכך גם ראש האופוזיציה לפיד, וראש הממשלה שלעבר הודיעו כי ימסרו הצהרה לציבור בו יביעו את עמדתם בנוגע לחוק הגיוס, וגם אחרי שנתניהו ביטל את הצהרתו הודיעו כי ישאו דברים.

בנט מתבלבל בטקסט על הגיוס (צילום: נפתלי בנט)

בנט אמר בהצהרתו: "ב-7.10 מחבלי חמאס השפלים פתחו במתקפת פתע במהלכה הם רצחו, אנסו, וחטפו מעל 1,400 ישראלים. מטרתם הייתה לא רק לפגוע בנו פיזית, אלא גם לשבור את רוחנו. כל מערכות המדינה קרסו, אך באותן שעות ממש עם ישראל התגלה כעם של אריות. ישראלים מכל רחבי הארץ דהרו דרומה לתוך התופת כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם".

לדבריו: "כיום יש רק שתי אפשרויות: לגייס את אחינו החרדים כדי לתת כתף, או לגזור על המילואימניקים שלנו עוד כ-120 ימי מילואים בשנה באופן קבוע ולהרוס את עתידם המקצועי והמשפחתי".

בנט הוסיף: "ברגע זה יש כ-100,000 צעירים חרדים חייבי גיוס שאפשר להכשיר אותם תוך 5 חודשים ברמה הנדרשת למלא את המשימה. זה אפשרי וצה"ל מסוגל לזה - אך הוא זקוק לגב ממשלתי. אלא שהממשלה, במקום לפעול לגיוס החרדים - היא עושה בדיוק הפוך! בימים אלו היא מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים. החוק שהממשלה מקדמת אינו חוק גיוס - אלא ישראבלוף".

על חוק הגיוס המקודם בוועדת החו"ב אמר: "החוק מלא בניסוחים ובתרגילים שנועדו להטעות אתכם, הציבור, כאילו המטרה היא לגייס חרדים, אך בפועל כל מרכיבי החוק מבטיחים שלא יתגייסו. כך למשל, החוק מעניק חנינה מיידית לכל העריקים כיום, כלומר פרס למי שערק הוא גם קובע שצעיר חרדי שימשוך עד גיל 26 יזכה לפטור לכל החיים. אז ברור לכם שכולם יעשו את זה".

לפיד בהצהרה הערב (צילום: ללא)

ראש האופוזיציה נאם הערב וטען כי "נתניהו ביטל הערב את ההצהרה שלו כי הוא יודע את האמת. ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז. החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה"ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".

לדבריו: "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות. 60 מיליארד שקל שאנחנו משלמים כל שנה מהכסף שלנו למשתמטים שלא מגיעים לבקו"ם".

לפיד אף הוסיך כי "החוק הזה מבזה את הלוחמים שלנו. מבזה את יותר מ-920 הלוחמים שנהרגו. מבזה את 20 אלף הפצועים בגוף ובנפש של השנתיים האחרונות. מבזה את הציונות ואת צבא ההגנה לישראל. הבריחה של נתניהו הערב היא מסר ברור לכל חברי הקואליציה. אי אפשר להגן על החוק הזה, והחוק הזה לא יעבור. אני מתחייב. אנחנו נעצור אותו".

19
אמת הציבור כולו התגלה כעם של אריות אך שימוש בגבורה הזו כקרש קפיצה למסע הסתה נגד קבוצה שלמה זו מניפולציה צינית הגבורה של עם ישראל איננה הצדקה לחקיקה שמוחקת את אורח החיים של מגזר שלם ואינה לכפות על ציבור שאינו בנוי למסגרת צבאית תרבותית משפחתית ורוחנית
אברהם
18
לשניהם כנראה לא תהיה ממשלה, ולכן הם מרשים לעצמם להשתלח בחוק!
בנט ולפיד
17
זוהי טענה דמגוגית אין "שתי אפשרויות" יש עשרות אפשרויות מקצועיות שצה״ל עצמו מכיר ייעול מערכים קיצור שירות מעבר למודל מקצועי טכנולוגיות שמחליפות כוח אדם הגדלת קבע המצגת כאילו "או חרדים או אסון" היא לא יותר מאשר תעמולה פוליטית שבאה לכפות פתרון אחיד על מגזר שלא מתאים לו
פנחס
16
זה משפט שמנותק מהמציאות צה"ל עצמו אומר שהמערכת אינה ערוכה לקלוט עשרות אלפים חרדים מבחינת תנאי כשרות סביבת צניעות משמעת מותאמת הכשרה רוחנית התאמת סביבה מגדרית יכולת דיור וציוד צה"ל לא מסוגל לקלוט 100,000 באף תרחיש. וגם אם היה זה היה בא על חשבון בסיס האמונה של קהילה שלמה בנט יודע את זה ולכן זו הצגה
ליאון
15
לקרוא לכל הסדר חברתי "ישראבלוף" זו זלזול רב במציאות חיים של מאות אלפי משפחות החוק לא "מונע גיוס" הוא מונע קריסה חברתית הוא מבטיח שמי שלא מתאים צבאית ורוחנית לא יידחק למסגרות שאינן מתאימות לו זוהי לא הונאה זו הכרה במבנה הייחודי של החברה החרדית
הלפרין
14
החנינה איננה "פרס" זו סגירת מעגל של שנים של אי־בהירות משפטית שבה המדינה עצמה העדיפה לאכוף selectively ולא קבעה מדיניות ברורה אי אפשר להחזיק מגזר שלם כבן ערובה משפטי במשך עשרים שנה ואז לקרוא להסדרת המצב "פרס"
יאיר
13
99% מהצעירים החרדים לא "מושכים" הם לומדים ישיבות מלאות, סדר יום של 12–15 שעות ולא מדובר ב"בריחה" הצגת החרדים כמי שמחפשים תכסיסים זו סטיגמה פופוליסטית המדינה הכירה במשך עשרות שנים בערך לימוד התורה זה אינו "תרגיל"
עוזיאל
12
הביטוי "חוק השתמטות" הוא תיוג פופוליסטי לפיד עצמו כשר אוצר וראש ממשלה חליפי לא העז לבצע גיוס חרדי רחב כי הוא ידע שהחברה החרדית אינה ניתנת להמרה במודל חילוני־צבאי הוא נזכר להילחם ב"משתמטים" רק כשהוא באופוזיציה
בני
11
כי צה"ל עצמו יודע שהחברה החרדית אינה מתאימה לשירות חובה מלא "הבעיה" לפיד לא אומר צה"ל לא רוצה גיוס כללי של חרדים הוא רוצה מעט יחידות מותאמות כל היתר רעש פוליטי לא צבאי
רוני
10
סנקציות פליליות על דת ולימוד הן מתכון למלחמת אזרחים תרבותית האם לפיד רוצה לכלוא אלפי תלמידי ישיבות? את מי הוא חושב שזה ישרת? מדינה ששואפת לאחד לא מאיימת בכלא על אמונה
חזקי
9
לצייר השפעה פוליטית לגיטימית של מפלגות חרדיות כ"שליטה" זו הסתה למפלגות חרדיות יש מנדטים יש ציבור יש ייצוג כך עובדת דמוקרטיה לא רק כשזה נוח ללפיד
דניאל
8
זהו מספר מופרך ומומצא התקציב הישיר לישיבות הוא חלקיק זעיר מתקציב המדינה. רבים מהלומדים עובדים למחייתם הטענה הזו אינה כלכלית היא תעמולת בחירות אם לפיד רוצה לדבר על מספרים שיעשה זאת על בסיס נתונים ולא על בסיס סיסמאות מפחידות
אמסלם
7
לפיד יכול להתחייב אבל המציאות קובעת החברה החרדית היא חלק בלתי נפרד מהמדינה עם זכות לשמור על אורחות חייה ועל קרן התורה שהיא הכוח הרוחני של עם ישראל אי אפשר להתייחס אליה כאל "מחסום בדרך" אלא כשותף. מי שמכריז מלחמה מפסיד מראש
שמשון
6
הטיעונים של בנט ולפיד נשענים על פופוליזם לא על מציאות צבאית או חברתית הם משתמשים בשפה של "משתמטים", "ישראבלוף" "חורים" ו"בגידה" כדי לייצר עימות ציבורי
יוסף
5
להגיד 'כל מערכות המדינה קרסו' זו הגזמה חסרת בסיס חלק מהמערכות פעלו היטב חלקן הסתגלו לאתגר בצורה יעילה ההצהרה הזו יוצרת תחושת כאוס
דייב
4
זה ניסיון להציג מנהיג שנוקט אחראיות כלפי חקיקה כמי שמפחד בפועל דחיית הצהרה עקב אילוצי לו״ז היא החלטה ניהולית עניינית, לא "בריחה" לפיד מנסה להפוך דחייה טכנית לפגיעה אישית זה מניפולציה פוליטית לא טיעון מקצועי
וולבה
3
דחיית ההצהרה של נתניהו לא "בריחה" זו ניהול סדר יום רגיל של ראש ממשלה לפיד ובנט מנסים להפוך עניין טכני לדרמה פוליטית כדי להציג מנהיג אחראי כמי שפוחד המציאות ישיבה על תקציב סדר יום צפוף לא הימנעות מאחריות
תמר
2
לבנט ולפיד יש כריזמה של במבה
יצחק ישראל
1
במצב נפוך הם הראשונים שהיו נותנים פטור
פוליטקאי

