נתניהו, בנט ולפיד ( צילום: פלאש 90 )

חזר בו: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע מוקדם יותר כי יפרסם הצהרה לציבור בנוגע לחוק הגיוס המקודם בועדת החוץ והביטחון בכנסת, אך דקות לפני השידור חזר בו והודיע כי ההצהרה תדחה בשל אילוצי לו"ז.

על פי הדיווח בחדשות 12 הערב (שלישי), אילוצי הלו"ז של נתניהו כללו סך הכל פגישה עם שרת התחבורה מירי רגב על התקציב המדינה, שעומד להגיע להצבעה בממשלה במהלך הימים האחרונים. במקביל לכך גם ראש האופוזיציה לפיד, וראש הממשלה שלעבר נפתלי בנט הודיעו כי ימסרו הצהרה לציבור בו יביעו את עמדתם בנוגע לחוק הגיוס, וגם אחרי שנתניהו ביטל את הצהרתו הודיעו כי ישאו דברים.

בנט מתבלבל בטקסט על הגיוס ( צילום: נפתלי בנט )

בנט אמר בהצהרתו: "ב-7.10 מחבלי חמאס השפלים פתחו במתקפת פתע במהלכה הם רצחו, אנסו, וחטפו מעל 1,400 ישראלים. מטרתם הייתה לא רק לפגוע בנו פיזית, אלא גם לשבור את רוחנו. כל מערכות המדינה קרסו, אך באותן שעות ממש עם ישראל התגלה כעם של אריות. ישראלים מכל רחבי הארץ דהרו דרומה לתוך התופת כדי להציל את אחיהם ואחיותיהם".

לדבריו: "כיום יש רק שתי אפשרויות: לגייס את אחינו החרדים כדי לתת כתף, או לגזור על המילואימניקים שלנו עוד כ-120 ימי מילואים בשנה באופן קבוע ולהרוס את עתידם המקצועי והמשפחתי".

בנט הוסיף: "ברגע זה יש כ-100,000 צעירים חרדים חייבי גיוס שאפשר להכשיר אותם תוך 5 חודשים ברמה הנדרשת למלא את המשימה. זה אפשרי וצה"ל מסוגל לזה - אך הוא זקוק לגב ממשלתי. אלא שהממשלה, במקום לפעול לגיוס החרדים - היא עושה בדיוק הפוך! בימים אלו היא מקדמת חוק שימנע כל סיכוי לגייס חרדים. החוק שהממשלה מקדמת אינו חוק גיוס - אלא ישראבלוף".

על חוק הגיוס המקודם בוועדת החו"ב אמר: "החוק מלא בניסוחים ובתרגילים שנועדו להטעות אתכם, הציבור, כאילו המטרה היא לגייס חרדים, אך בפועל כל מרכיבי החוק מבטיחים שלא יתגייסו. כך למשל, החוק מעניק חנינה מיידית לכל העריקים כיום, כלומר פרס למי שערק הוא גם קובע שצעיר חרדי שימשוך עד גיל 26 יזכה לפטור לכל החיים. אז ברור לכם שכולם יעשו את זה".

לפיד בהצהרה הערב ( צילום: ללא )

ראש האופוזיציה לפיד נאם הערב וטען כי "נתניהו ביטל הערב את ההצהרה שלו כי הוא יודע את האמת. ביבי ברח, כי הוא יודע שאנחנו מכירים את פרטי חוק ההשתמטות, ואין לו איך להגן עליו. זה לא חוק היסטורי. לא יתגייסו 50% מהחרדים. גם לא חמישה אחוז. החוק הזה מלא חורים שהוכנסו לתוכו בכוונה. אין מכסות, אין סנקציות, אין אפשרות אכיפה. השליטה היא לא בידי צה"ל, אלא בידי דרעי וגולדקנופף".

לדבריו: "אזרחי ישראל מצפים לתיקון וריפוי, במקום זה הם מקבלים עוד בגידה בלוחמים שלנו. בבחירה בין הלוחמים למשתמטים, נתניהו בחר במשתמטים ובגד בלוחמים. מה שעלה בכנסת הוא חוק השתמטות על מלא, והמטרה היחידה שלו היא לחדש את הזרמת הכסף לישיבות. 60 מיליארד שקל שאנחנו משלמים כל שנה מהכסף שלנו למשתמטים שלא מגיעים לבקו"ם".

לפיד אף הוסיך כי "החוק הזה מבזה את הלוחמים שלנו. מבזה את יותר מ-920 הלוחמים שנהרגו. מבזה את 20 אלף הפצועים בגוף ובנפש של השנתיים האחרונות. מבזה את הציונות ואת צבא ההגנה לישראל. הבריחה של נתניהו הערב היא מסר ברור לכל חברי הקואליציה. אי אפשר להגן על החוק הזה, והחוק הזה לא יעבור. אני מתחייב. אנחנו נעצור אותו".