החסידות רועשת: בנו האחרון של האדמו"ר שנפטר התארס במזל טוב

האחים מצאנז ז'מיגראד ( צילום: איתי קצב )

שמחה גדולה תיערך הערב במרכז חסידות צאנז ז'ימגראד ברחוב מינץ בבני ברק, לשם ינהרו מאות חסידים ואוהדים מכל רחבי הארץ, שיבואו להשתתף ברגעים נעלים ומשמחים, במסיבת לחיים רבתי לרגל שמחת אירוסי הבחור החשוב היקר בנש"ק הרב שלמה שמחה הלברשטאם.

החתן דנן, בן זקוניו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז ז'ימגראד זצ"ל ומכונה בפי החסידים "הבנש"ק", התארס בשעה טובה עם בת הרה"ח ר' שמעון קניג מקריית צאנז בנתניה. השמחה הנוכחית היא בעלת משמעות מיוחדת לחצר כולה, העומדת תחת נשיאות אחיו הבכור של החתן, האדמו"ר הנוכחי מצאנז ז'ימגראד.

לרבי זצ"ל היו רק שני בנים, האח הבכור - האדמו"ר, אשר נישא לפני כשנתיים וחצי, וכעת, כשנתיים וחצי לאחר אותה שמחה גדולה, התארס הבן השני והצעיר, הבחור שלמה שמחה. בכך נסגר מעגל משפחתי חשוב ושושלת רבת שנים של חסידות צאנז ז'ימגראד.

השמחה מהווה שיא של תקווה והמשכיות לבית האדמו"ר זצ"ל, כאשר הבנים ממשיכים בבניית ביתם נאמנים לדרכו המפוארת. החסידים מביעים שמחה גדולה כלפי שמיא על הזכות שנפלה בחלקם לשמוח בשנית, בתוך פרק זמן קצר יחסית, בשתי שמחות כה גדולות.

אל השמחה הגדולה צפויים להגיע מאות משתתפים – רבנים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, והמוני חסידים, שיבואו לברך את החתן ואחיו האדמו"ר.