בעיר מלוכה שיא רוחני סמוך לכותל: האדמו"ר הבני ברקי בשבת מרוממת עם נגידי החצר לשבת מרוממת ומיוחדת זכו כלל נדיבי חצה"ק מכנובקא בעלזא, בצילו של האדמו"ר ששבת עמם סמוך ונראה לכותל המערבי | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי שבת בצל הקודש בעיר מלוכה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:25