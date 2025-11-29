כל אנשי העיר קבלו על עצמם תענית והגיעו גברים ונשים לבית הכנסת, כדי לשפוך את שיחם לפני הבורא מתוך תענית ותשובה לביטול הגזירה, וכולם הרבו בבכייה ובאמירת תהלים, אך למרות כל הפעולות הגדולות שעשו - הגזירה לא התבטלה | צפו בסגולה למוצאי שבת מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
ביקור בזק ורב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ בקרב חסידיו בארה"ב, למשך ארבעה ימים במהלכה פיאר את שמחת נשיואי נכדותיו בשיכון סקווירא, ובעיירת מונסי שבניו יורק | בשמחת החתונה לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי נפתלי צבי טייטלבוים, שנערכה ברוב פאר והדר בביהמ"ד הגדול בשיכון ויז'ניץ במונסי, השתתפו אלפי החסידים מכל קצווי ארה"ב, ובשיאו של השמחה פיזז הרבי שעה ארוכה בניגון 'יש בורא עולם', כשהוא מעודד השירה והזימרה בעוז | צפו בתיעוד ענק מהשמחה הגדולה (חסידים)
זעזוע בקהילה היהודית בעיר צ'רנוביץ באוקראינה: אדם מעורער בנפשו הצית את בית הכנסת המפורסם של חסידות סדיגורא, המכונה "קלויז קדישא", וגרם לנזק כבד. לאחר שנלכד על ידי המשטרה, נחשף: לפני חודש הוא ניסה להצית כנסייה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. רב העיר: "בית הכנסת הינו אחד המבנים החשובים ביותר בעולם החסידות" (יהדות בעולם)
לפני עליה חייב שיהיה - 'חרון אף'! כל התקדמות בחיים, חייבת לעבור דרך 'חרנה' - 'חרון אף'! חרון אף – קשיים ומניעות אמיתיים ודמיוניים בדרך ליעד החדש! מי שבוחר בשגרה מבורכת, גם יישאר שם – לעד! | רבי נחמן מברסלב על הפרשה (חסידים)
האדמו"ר ממעז'יבוז' חגג בר מצווה יוקרתית לבנו משה, בגן האירועים 'חמישִׁים וֹשְׁמונֶה', בהשתתפות: אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים ובראשות אביו, האדמו"ר מראחוב • על החלק המוזיקלי הופקדו: הזמרים בנצי שטיין ומוטי ויזל, המוזיקאי יענקי לנדאו ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה' | צפו בתיעוד (חדשות, חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
היעד הראשון אליו נסע האדמו"ר מסאטמר לאחר השבת ההיסטורית במירון, היה ליישוב אור הגנוז, לרגל מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב 'אור הגנוז', שם הפריש עשרות אלפי ליטרים של יין, במעמד רב היישוב, חברי בד"ץ העדה החרדית ועשרות העובדים החרדים ביקב | צפו
חסידי סאטמר קיבלו ערב ביקורו של הרבי מסאטמר באתרא קדישא מירון, הוראות מפורטות כיצד להתנהג, בהן: לא להתפעל משום דבר בארץ | לצד זאת, פורסמו סיפורים נפלאים מהנהגות הרבי ה'ויואל משה' בביקור במירון (היסטוריה)
במהלך ביקור של האדמו"ר מסאטמר במושב 'אור הגנוז', העביר בפתאומיות וללא הודעה מוקדמת סכום אדיר של מיליון דולר למוסדות על טהרת הקודש בצניעות מוחלטת, ללא טקס או פרסום | האדמו"ר התנה שיחלקו את הכסף בעת חזרתו לארה"ב | הסיפור המלא (חסידים)
מאות ילדי חסידות רחמסטריווקא התאספו בליל שישי האחרון במרכז החסידות בירושלים, למעמד ה'קרישמע ליינען', לילה לפני שמחת הברית לרגל לידת הנכד לאדמו"ר, בן לחתנו הרב שמואל אבא טווערסקי | מאות הילדים קראו קריאת שמע, ובהמשך אמרו את סדר הפסוקים כנהוג, לאחר מכן עברו מול פני הקודש לקבלת מטבעות לשמירה ברכה והצלחה (חסידים)
הבעל שם טוב הקדוש נכח במקום ושמע את חילופי הדברים, וביקש מתלמידיו להושיט ידיים זה לזה ולעמוד לידו בעיניים עצומות, כשהוא עצמו מניח את שני ידיו הקדושות על כתפי שני התלמידים שעמדו לידו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מהיום השלישי לביקורו של האדמו"ר מסאטמר בארה"ק | בשחר יום הבוקר, לאחר טבילה במקווה טהרה, מיהר הרבי עם קהל חסידיו אל 'הר הצופים' ממנו נשקף כל 'הר הבית' וה'כותל המערבי' – מקום שאדמו"רי סאטמר הדירו רגלם משם, היות שנכבש ע"י הציונים. לאחר שהרבי קרע קריעה על דש בגדו, פצח בשירי גאולה מתוך געגועים כשפני קודשו להבים| לאחר מכן המשיך הרבי לביקור הוד בעיר בית שמש, שם התפלל תפילת שחרית עם ילדי החמד, ביקר בתלמוד תורה של החסידות, יצק אבן פינה לבנייני המוסדות, פיאר מעמד הכנסת ספר תורה, וביקר אצל אדמו"רי ורבני העיר (חסידים)
המוני תושבי מונסי וחסידי טאהש נהרו השבוע לנחם אבלים את האדמו"ר מזידיטשוב פרעמיסלא, אשר ישב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנפטרה בגיל 53, לאחר שנים של ייסורים קשים ומרים | לצד האדמו"ר ישב אביה של המנוחה, הגה"צ רבי יחזקיה יעקב כץ, אב"ד סאלקא | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור מיוחד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במעונו של גיסו האדמו"ר מבעלזא בקריית בעלזא בירושלים | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח ביחוס בית אבות | כעבור יממה הגיע הרה"צ מבעלזא לביקור גומלין אצל האדמו"ר מסאטמר בשליחות אביו האדמו"ר | צפו בתיעודים (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בארה"ק, הגיע אמש לטלזסטון למעמד יציקת יסודות בבית ההחלמה ליולדות | את פני הקודש קידמו הנהלת בית ההחלמה הרב גבריאל פפנהיים, הרב חיים אלעזר רוזנפלד והרב אהרן צבי היילברוין, וכן ראש עיריית טלזסטון יצחק רביץ | לזכיה מיוחדת זכו היולדות הנרגשות לקבל ברכתו של האדמו"ר בביקורו בחדר התינוקות | במעמד הלחיים הזכיר האדמו"ר את ביקורו של אביו האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע במקום בשנת תשנ"ד | צפו בתיעוד (חסידים)
0 תגובות