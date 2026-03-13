כיכר השבת
המלחמה באיראן כמעט לא משנה את המפה הפוליטית; הסוקר מסביר מדוע

הקואליציה עומדת על 50 מנדטים מול 60 לאופוזיציה; הליכוד עם 27 מנדטים ובנט עם 22. הסוקר ד"ר מנחם לזר: "המפה התקבעה סביב 'כן נתניהו' ו'לא נתניהו' – וגם מלחמה לא מזיזה אותה" (פוליטי)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

המלחמה מול איראן אינה משנה בשלב זה באופן משמעותי את המפה הפוליטית בישראל. כך עולה מסקר חדש של "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All.

על פי תוצאות הסקר, הקואליציה עומדת על 50 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה מתחזק במנדט אחד ומגיע ל־60 מנדטים. המפלגות הערביות – חד"ש־תע"ל ורע"ם – מקבלות יחד 10 מנדטים.

לדברי ד"ר לזר, גם המלחמה הנוכחית אינה גורמת לטלטלה פוליטית. "אם מישהו חשב שהמלחמה תשפיע דרמטית על מפת המנדטים – נכון לעכשיו הוא טועה", אמר. "נראה שהדעות הפוליטיות כבר מגובשות, וגם מלחמה כמו שמתרחשת עכשיו לא משנה את המפה. רוב התנודות הן בתוך הגושים".

לדבריו, החלוקה הפוליטית בישראל התגבשה סביב מחנות ברורים: "כן נתניהו" מול "לא נתניהו". לדבריו, גם שינוי של מנדט אחד בין הגושים אינו מצביע על שינוי מהותי במגמה.

על פי הסקר, חלוקת המנדטים בין המפלגות היא:

הליכוד – 27 מנדטים, בנט 2026 – 22, ישר! בראשות גדי איזנקוט – 13, הדמוקרטים – 10, עוצמה יהודית – 8, ש"ס – 8, ישראל ביתנו – 8, יהדות התורה – 7, יש עתיד – 7, חד"ש־תע"ל – 5 ורע"ם – 5.

כמה מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה גם השבוע, בהן הציונות הדתית עם 3%, מפלגת המילואימניקים עם 2.8%, צומת בראשות משה גרין עם 2.4%, בל"ד עם 1.4% וכחול לבן עם 1.3%.

לזר ציין כי קיים גם קיפאון במפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה. "הציונות הדתית התחזקה מעט אך עדיין לא עוברת את אחוז החסימה כבר תקופה ארוכה. גם בני גנץ לא מצליח לפרוץ קדימה, וגם מפלגת המילואימניקים נשארת ללא תנופה".

לדבריו, שינוי פוליטי משמעותי עשוי להתרחש רק בעקבות אירוע חריג במיוחד. "כדי שיחול שינוי מהותי נדרש אירוע בסדר גודל כמו השבעה באוקטובר. זה היה האירוע האחרון שהזיז אנשים מצד לצד במפה הפוליטית".

מהסקר עולה גם כי אמון הציבור באופן שבו מנהל ראש הממשלה בנימין נתניהו את מבצע "שאגת הארי" עלה מעט השבוע, מ־60% ל־62%. 33% מהנשאלים אינם סומכים עליו, ו־5% השיבו כי אינם יודעים.

בנוסף עולה מהסקר כי הציבור חלוק באשר לאפשרות שהמבצע יביא להפלת המשטר באיראן: 36% אינם סבורים שזה יקרה, 28% חושבים שכן, ו־36% השיבו כי אינם יודעים.

הסקר נערך בקרב 500 משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, יהודים וערבים, מגיל 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4%.

האנשים היחידים בעולם שטועים ומתעים ועדיין האמירה שלהם מעניינת מישהו. לזר פישל בענק בבחירות הקודמות ושלפניהם. למה אמירה שלו אמורה להיות רלוונטית??
יוסי
3
גם כשיראו בבחירות הקרובות שכל הסקרים של הערוצים האלה זה קשקוש (כמו כל העשור האחרון) - אתם תמשיכו לצטט אותם.... טעות זה בסדר לחזור על טעות זה מחדל!
אלי
2
הסקרים האלו בלוף אחד גדול. הקואליציה תקבל 70 מנדטים והאפוזיציה בלי הערבים אולי 35.
א. ש.
1
אף אחד מגוש כן ביבי לא יעבור ויצביע פתאום לגוש שמאל של לא ביבי...אז איך לפי דעת הסוקר קיבלנו 50 מול 60? איך השתנה....פשוט דברי הבל!
דביל

