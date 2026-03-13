כיכר השבת
הדג המסורתי בטעם של פעם

בטעם של פעם: כך תכינו חריימה צפון אפריקאי מסורתי

אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג הצפון אפריקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג הטריפולאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)

20תגובות
בטעם של פעם. החריימה (צילום: חיים ויטאל כהן צדק)

הדג הצפון אפריקאי המוכר גם בשם חריימה, הוא אחד המאכלים המזוהים ביותר עם המטבח היהודי של צפון אפריקה. זהו תבשיל עמוק טעמים, אדום וארומטי, שבו דגים מתבשלים ברוטב עגבניות מתובל היטב. אך מאחורי המנה המפורסמת מסתתר סוד קטן: מחית תבלינים עוצמתית בשם פלפל צ’ומה, שהיא למעשה הבסיס שממנו נבנה כל הרוטב.

פלפל צ’ומה הוא תערובת מרוכזת של שום, פפריקה, כמון ותבלינים נוספים, הנטחנת למחית חלקה עם שמן. המחית הזו מעניקה לרוטב את עומק הטעם האופייני ואת הצבע האדום העשיר. רבים מכינים אותה מראש בכמות גדולה ושומרים בצנצנת במקרר, משום שהיא מתאימה לא רק לדגים אלא גם לממרחים, כריכים ותבשילים שונים. השף חיים ויטאל כהן צדק שיתף אותנו במתכון שלו לארוחת דגים טריפולאית/תוניסאית נפלאה.

הבסיס: פלפל צ’ומה

להכנת המחית טוחנים בבלנדר:

  • ראש שום שלם
  • 3 כפות גדושות פפריקה מתוקה בשמן
  • מלח ופלפל לפי הטעם
  • כף כמון
  • כפית קימל
  • כפית זרעי כוסברה
  • כף חומץ
  • שמן לפי הצורך, עד שמתקבלת מחית חלקה

למי שאוהב חריפות ניתן להוסיף שאטה גרוסה או פפריקה חריפה. הכמויות הן המלצה בלבד, ואפשר לשחק איתן לפי המרקם והטעם הרצוי.

מתחילים את הבישול

השלב הבא הוא בניית הרוטב שבו יתבשלו הדגים. בסיר רחב, רצוי סוטאז’, מחממים מעט שמן ומטגנים רצועות גמבה אדומה שקולפה מראש. לאחר שהגמבות מתרככות ומקבלות צבע עמוק, מוסיפים פרוסות שום טרי לפי הטעם.

מי שמעדיף חריפות יכול להוסיף גם פלפל חריף, חתוך לרצועות או שלם, בהתאם לעוצמה הרצויה.

הרוטב האדום

כעת מגיע המרכיב המרכזי:

  • שתי כפות גדושות פלפל צ’ומה
  • שתי כפות גדושות רסק עגבניות

מטגנים את הכל יחד עד שהתבלינים נפתחים בשמן ומקבלים צבע אדום עמוק. לאחר מכן מוסיפים עגבניות טריות שקולפו ונחתכו לקוביות.

לתערובת מוסיפים כשתי כוסות מים רותחים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים כעשרים דקות עם מכסה סגור. בשלב זה הרוטב מתאחד, העגבניות מתרככות והטעמים מתפתחים.

לסיום, כוסברה מלמעלה (צילום: חיים ויטאל כהן צדק)

הדגים נכנסים לסיר

לאחר שהרוטב מוכן טועמים ומתקנים תיבול. מומלץ להמליח מעט את הדגים מראש לפני שמכניסים אותם לרוטב. מניחים את הדגים בתוך הסיר על אש נמוכה מאוד ומבשלים כעשרים דקות נוספות. זמן הבישול משתנה לפי סוג הדג וגודלו. בסיום הבישול פותחים את המכסה. אם הרוטב דליל מדי אפשר לצמצם אותו מעט על אש פתוחה. ולסיום מוסיפים כוסברה קצוצה בנדיבות.

ההגשה

מגישים את החריימה חם, עם סחיטה נדיבה של לימון מעל. הדרך המסורתית לאכול את המנה היא עם לחם שחור של פעם, שסופג את הרוטב האדום והעשיר, אם כי כל לחם טוב יעשה את העבודה.

התוצאה היא תבשיל ביתי, חריף בעדינות, עמוק בטעמים וריחני להפליא - בדיוק כפי שמכירים מהמטבח הטריפולאי המסורתי. בתיאבון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (87%)

לא (13%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
זה מתכון טריפולטאי כמו החריימה נא לדייק
פלפל צ'ומה
19
כמה תיקונים... חריימה זה לא מרוקאי זה טריפולי. שנית המרוקאים לא שמים רסק עגבניות בשום מאכל ... ( לא היה דבר כזה במטבח המרוקאי). שלישית דג מרוקאי הוא מלא סוגים של פלפל.. יש פלפל מיובש שצריך להשרות לפני יש פלפל חריף ויש את השושקה שנותנת ארומה נפלאה לתבשיל.. אני ברמה האישית לא שם כמון ולא קימל ולא חו
מרוקאי שאוהב לבשל
18
נא לדייק. חריימה זה לא מרוקאי אלא טריפולטאי.
אבג
17
מרוקאי זה לא. בטוח.
סימו
16
החרימה לא של מרוקאים אלה של טריפוליטאים .לא שמים כוסברה לא עגבניות טריות לא חומץ.זה אולי טעים אבל זה לא חריימה.
עפרה מכלוף
15
בורות בכותרת אין למרוקאים חריימה זה של עדה אחרת דג מרוקאי כשמו כן הוא .... למבינים
ימא
14
פגעתם בי קשות עם הכתבה הזו ופגעתם בשמו הטוב של הדג המרוקאי שלא מתקרב לכיוון של המתכון ההזוי הזה
ימא
13
אין חריימה מרוקאי חריימה זה טוניסאי או טריפולטאי ואם מתרגמים חריימה למרוקנית הפירוש הינו ממזרח אג תחייכו מאכלים טובים למרוקנים
מיכאל
12
או חריימה או מרוקאי שניהם לא הולכים ביחד חריימה זה של טריפוליטאים.למרוקאים אין חריימה.או דג מרוקאי שהוא טעם מאוד אבל בדום פנים לא חריימה .נא לדייק
רובי
11
דג מרוקאי הןא לא חריימה. המתכון הוא של דג טריפוליטאי/טוניסאי
אורן

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר