אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג המרוקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג המרוקאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)
דגים חריפים מככבים במטבח שלי כבר שנים רבות, אך בכל פעם אני מוסיפה שדרוגים לאופן ההכנה שלהם; מזה תקופה מתחילה את הבישול עם חימום הסיר בלבד ורק אחר כך עוברת להוספת החומרים וכבר לא משתמשת ברסק עגבניות, אלא בעגבניות קצוצות - וכך לאט לאט בונה את המנה. יש לציין שהבישול במתכון זה הוא יחסית קצר וכמות המים ממש מועטה. אל תתפתו להוסיף. וחשוב לציין, השימוש בפילה אמנון הוא המועדף עלי, לאחר ניסיונות רבים. מומלץ! (מתכונים, אוכל)
אוראל בראל מבשל לשבת דג מרוקאי עם סלמון טרי מפולט של וול דאן, עטוף ברוטב אדום מתובל היטב עם גרגירי חומוס ופלפלים חריפים. אנחנו דאגנו לכם למדריך וידאו מפורט שלב אחר שלב - אתם תדאגו לחלה טובה ושמנמנה לטבול ברוטב המושלם הזה (מתכונים לשבת, אוכל)
יש מאכל אחד שאני מחכה לו כל השבוע: הדגים של שבת - לטבול את החלה שיצאה מהתנור ברוטב עם השום הרך והגזר - וואו, תענוג. זה אוכל של בית מבחינתי. בעיקרון, המתכון הזה תופס על כל דג שתרצו, אבל אני הכי אוהבת דג סלמון ועדיף פילה (מתכונים, אוכל)