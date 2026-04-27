הפיצה המתוקה שכבשה את הרשת: מתכון פשוט ומנצח

לבסיס:

1 ו-1/2 כוסות פירורי עוגיות.

3 כפות שמן קוקוס מומס (או שמן רגיל).

1 כף סוכר חום.

1/2 כפית קינמון.

קורט מלח.

למילוי התפוחים:

3 תפוחים בינוניים, קלופים ופרוסים דק מאוד.

3 כפות קמח (עדיף כוסמין לבן).

2 כפות מייפל טבעי

1 כף מיץ לימון טרי.

1 כפית קינמון.

קורט מוסקט.

לציפוי הפירורים (סטרויזל):

1/2 כוס קמח.

1/3 כוס שיבולת שועל עבה (קוואקר).

1/4 כוס סוכר חום.

5 כפות שמן קוקוס מומס

קורט מלח.

להגשה:

1/2 כוס סירופ קרמל פרווה.

הוראות הכנה:

1. הבסיס: מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית פיצה עגולה (תבנית בקוטר של 30-32 ס"מ), בנייר אפייה. מערבבים את פירורי העוגיות עם השמן, הסוכר והתבלינים עד לקבלת מרקם של חול רטוב. מהדקים היטב לתחתית התבנית ואופים 8-10 דקות. מוציאים לצינון קל.

2. המילוי: מערבבים את פרוסות התפוחים עם הקמח, המייפל, הלימון והתבלינים. מניחים בצד ל-10 דקות כדי שהטעמים יתחברו.

3. הציפוי והאפייה: מערבבים את רכיבי הציפוי לפירורים גסים. מסדרים את התפוחים בשכבה אחידה על הבסיס האפוי, מפזרים מעל את הפירורים ומזלפים עוד טיפת שמן קוקוס מעל הכל לברק.

4. השלב הסופי: אופים 35-40 דקות עד שהתפוחים רכים והציפוי מזהיב. כשהפיצה יוצאת מהתנור ובעודה חמה, מזלפים את סירופ הקרמל בנדיבות.

בתאבון!

