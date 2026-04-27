הפיצה המתוקה שכבשה את הרשת: מתכון פשוט ומנצח

פיצה היא מזמן לא רק גבינה צהובה ורוטב עגבניות. המנה הזו לוקחת את ה"אפל קריספ" המוכר והופכת אותו לקינוח קריספי, דקיק ומקורי שפשוט כיף להגיש למרכז השולחן. עם בסיס עוגיות פריך, פרוסות תפוחים דקות וזיגוג קרמל מעל, מדובר במנה צבעונית ומנצחת שתתחסל לכם עוד לפני שהקפה יספיק להתקרר (אוכל ומתכונים)

פיצה תפוחים וקרמל: הקינוח המפתיע שסוגר לכם את הפינה המתוקה (צילום: טלי בר)
סועדים12
זמן הכנה80 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    לבסיס:

    • 1 ו-1/2 כוסות פירורי עוגיות.
    • 3 כפות שמן קוקוס מומס (או שמן רגיל).
    • 1 כף סוכר חום.
    • 1/2 כפית קינמון.
    • קורט מלח.

    למילוי התפוחים:

    • 3 תפוחים בינוניים, קלופים ופרוסים דק מאוד.
    • 3 כפות קמח (עדיף כוסמין לבן).
    • 2 כפות מייפל טבעי
    • 1 כף מיץ לימון טרי.
    • 1 כפית קינמון.
    • קורט מוסקט.

    לציפוי הפירורים (סטרויזל):

    • 1/2 כוס קמח.
    • 1/3 כוס שיבולת שועל עבה (קוואקר).
    • 1/4 כוס סוכר חום.
    • 5 כפות שמן קוקוס מומס
    • קורט מלח.

    להגשה:

    • 1/2 כוס סירופ קרמל פרווה.

    הוראות הכנה:

    1. הבסיס: מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית פיצה עגולה (תבנית בקוטר של 30-32 ס"מ), בנייר אפייה. מערבבים את פירורי העוגיות עם השמן, הסוכר והתבלינים עד לקבלת מרקם של חול רטוב. מהדקים היטב לתחתית התבנית ואופים 8-10 דקות. מוציאים לצינון קל.

    2. המילוי: מערבבים את פרוסות התפוחים עם הקמח, המייפל, הלימון והתבלינים. מניחים בצד ל-10 דקות כדי שהטעמים יתחברו.

    3. הציפוי והאפייה: מערבבים את רכיבי הציפוי לפירורים גסים. מסדרים את התפוחים בשכבה אחידה על הבסיס האפוי, מפזרים מעל את הפירורים ומזלפים עוד טיפת שמן קוקוס מעל הכל לברק.

    4. השלב הסופי: אופים 35-40 דקות עד שהתפוחים רכים והציפוי מזהיב. כשהפיצה יוצאת מהתנור ובעודה חמה, מזלפים את סירופ הקרמל בנדיבות.

    בתאבון!

