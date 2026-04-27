הפיצה המתוקה שכבשה את הרשת: מתכון פשוט ומנצח

מצרכים
לבסיס:
- 1 ו-1/2 כוסות פירורי עוגיות.
- 3 כפות שמן קוקוס מומס (או שמן רגיל).
- 1 כף סוכר חום.
- 1/2 כפית קינמון.
- קורט מלח.
למילוי התפוחים:
- 3 תפוחים בינוניים, קלופים ופרוסים דק מאוד.
- 3 כפות קמח (עדיף כוסמין לבן).
- 2 כפות מייפל טבעי
- 1 כף מיץ לימון טרי.
- 1 כפית קינמון.
- קורט מוסקט.
לציפוי הפירורים (סטרויזל):
- 1/2 כוס קמח.
- 1/3 כוס שיבולת שועל עבה (קוואקר).
- 1/4 כוס סוכר חום.
- 5 כפות שמן קוקוס מומס
- קורט מלח.
להגשה:
- 1/2 כוס סירופ קרמל פרווה.
הוראות הכנה:
1. הבסיס: מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית פיצה עגולה (תבנית בקוטר של 30-32 ס"מ), בנייר אפייה. מערבבים את פירורי העוגיות עם השמן, הסוכר והתבלינים עד לקבלת מרקם של חול רטוב. מהדקים היטב לתחתית התבנית ואופים 8-10 דקות. מוציאים לצינון קל.
2. המילוי: מערבבים את פרוסות התפוחים עם הקמח, המייפל, הלימון והתבלינים. מניחים בצד ל-10 דקות כדי שהטעמים יתחברו.
3. הציפוי והאפייה: מערבבים את רכיבי הציפוי לפירורים גסים. מסדרים את התפוחים בשכבה אחידה על הבסיס האפוי, מפזרים מעל את הפירורים ומזלפים עוד טיפת שמן קוקוס מעל הכל לברק.
4. השלב הסופי: אופים 35-40 דקות עד שהתפוחים רכים והציפוי מזהיב. כשהפיצה יוצאת מהתנור ובעודה חמה, מזלפים את סירופ הקרמל בנדיבות.
בתאבון!
