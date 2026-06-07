ממכר ברמות: שייק דובאי שמכינים ב-5 דקות ונראה כמו חלום - צפו| צילום: צילום: טלי בר
מנות/יחידות1
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי
מצרכים
- 2–3 כדורי גלידת וניל
- 1/2 כוס חלב קר
- 2 כפות ממרח פיסטוק איכותי
- 2 כפות רוטב שוקולד
- קצפת מוכנה או מוקצפת בבית
- פיסטוקים קצוצים לקישוט
- אופציונלי: שברי שוקולד מריר / עוגיות לוטוס
אופן ההכנה:
1. “אפקט הדובאי” בכוס
מורחים רוטב שוקולד על דפנות הכוס השקופה - בתנועות לא אחידות.
המטרה: מראה נשפך, לא מושלם.
2. בסיס השייק
בבלנדר טוחנים:
גלידת וניל + חלב + ממרח פיסטוק
עד לקבלת מרקם סמיך אבל ניתן לשתייה שתייה.
3. הרכבה בשכבות
יוצקים את השייק לכוס עם השוקולד.
4. השכבה היוקרתית
מעל מוסיפים:
קצפת גבוהה
טפטופי פיסטוק
פיסטוקים קצוצים בנדיבות
מעט שוקולד נוזלי מעל
טיפ חשוב להצלחה ויזואלית:
כדי שזה ייראה “דובאי אמיתי”:
להשתמש בכוס זכוכית גבוהה ושקופה בלבד
לא לערבב עד הסוף - להשאיר שכבות ברורות
אהבתם? שתפו בתגובות!
0 תגובות