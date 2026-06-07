מרענן וממכר 5 דקות הכנה בלבד: השייק היוקרתי בסגנון דובאי שכולם מכינים עכשיו אם יש טרנד אחד שלא מפסיק לכבוש את הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה – זה ה־“Dubai Style Desserts”: קינוחים ושייקים שנראים כאילו יצאו ממלון יוקרה באמירויות, עם שכבות עשירות, שוקולד נוזל, פיסטוקים ירוקים וקצפת גבוהה במיוחד. אבל החדשות הטובות? לא צריך טיסה לדובאי ולא קונדיטורית מקצועית כדי ליהנות מזה. את השייק הזה מכינים בבית ב-5 דקות בלבד והוא מרשים וטעים כמו מיליון דולר (אוכל ומתכונים)

טב טלי בר כיכר השבת | 12:36