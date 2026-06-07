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5 דקות הכנה בלבד: השייק היוקרתי בסגנון דובאי שכולם מכינים עכשיו 

אם יש טרנד אחד שלא מפסיק לכבוש את הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה – זה ה־“Dubai Style Desserts”: קינוחים ושייקים שנראים כאילו יצאו ממלון יוקרה באמירויות, עם שכבות עשירות, שוקולד נוזל, פיסטוקים ירוקים וקצפת גבוהה במיוחד. אבל החדשות הטובות? לא צריך טיסה לדובאי ולא קונדיטורית מקצועית כדי ליהנות מזה. את השייק הזה מכינים בבית ב-5 דקות בלבד והוא מרשים וטעים כמו מיליון דולר (אוכל ומתכונים)

ממכר ברמות: שייק דובאי שמכינים ב-5 דקות ונראה כמו חלום - צפו
ממכר ברמות: שייק דובאי שמכינים ב-5 דקות ונראה כמו חלום - צפו| צילום: צילום: טלי בר
מנות/יחידות1
זמן הכנה5 דק'
רמת קושיקל
חלבי

מצרכים

    • 2–3 כדורי גלידת וניל
    • 1/2 כוס חלב קר
    • 2 כפות ממרח פיסטוק איכותי
    • 2 כפות רוטב שוקולד
    • קצפת מוכנה או מוקצפת בבית
    • פיסטוקים קצוצים לקישוט
    • אופציונלי: שברי שוקולד מריר / עוגיות לוטוס

    אופן ההכנה:

    1. “אפקט הדובאי” בכוס

    מורחים רוטב שוקולד על דפנות הכוס השקופה - בתנועות לא אחידות.

    המטרה: מראה נשפך, לא מושלם.

    2. בסיס השייק

    בבלנדר טוחנים:

    גלידת וניל + חלב + ממרח פיסטוק

    עד לקבלת מרקם סמיך אבל ניתן לשתייה שתייה.

    3. הרכבה בשכבות

    יוצקים את השייק לכוס עם השוקולד.

    4. השכבה היוקרתית

    מעל מוסיפים:

    קצפת גבוהה

    טפטופי פיסטוק

    פיסטוקים קצוצים בנדיבות

    מעט שוקולד נוזלי מעל

    טיפ חשוב להצלחה ויזואלית:

    כדי שזה ייראה “דובאי אמיתי”:

    להשתמש בכוס זכוכית גבוהה ושקופה בלבד

    לא לערבב עד הסוף - להשאיר שכבות ברורות

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    פיסטוקיםדובאישייק ירוקטלי בר

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