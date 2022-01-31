שייקים ומשקאות

בלי בורקסים ובלי ייסורי מצפון: השייק הזה יסדר לכם את הבוקר עם בוסט של קפאין, מרקם קטיפתי של מילקשייק והפתעה קראנצ'ית של פולי קקאו בכל לגימה. הכירו את המשקה שמשגע את עובדי המשמרות, ומעניק לכם אנרגיה יציבה וטעם ממכר כבר מהשלוק הראשון (אוכל ומתכונים)
בין אם נאלצתם לבטל את חופשת החורף או סתם רוצים להרגיש רגע בחו"ל, הנה מתכון לקפה המיוחד של סטארבאקס, "פאמפקין ספייס לאטה" - קפה לאטה עם תוספת מפתיעה של דלעת מתובלת, מתקתקה וטעימה בגרסה טבעונית מעולה (מתכונים, אוכל)
בין אם יש לכם שגרת אימון קבועה או שהליכה של 2 דקות מספיקה לכם, הנה שייק חלבון סופר מרענן שיחזק אתכם. שילוב של חלבון בתזונה היומית חשוב לבניית וחיזוק השרירים ושייק היא דרך נהדרת לצרוך אותו (מתכונים, אוכל)
זה מתכון ללא מתכון, אלא יותר הדרכת בסיס להרכבת שייק ירוק מנצח, טעים וסופר בריא מרכיבים שיש לכם כבר בבית. כך תהפכו למקצוענים בהכנת שייק ירוק, אפילו אם לא הכנתם כזה מעולם - קדימה, מתחילים (מתכונים, אוכל)
האגדה מספרת שבתקופת היובש בארה"ב שתו אלכוהול עם תיונים שמשתלשלים מהכוסות כדי להטעות את אנשי החוק, ואמנם לקוקטייל הזה קוראים - בתרגום חופשי מאוד - "תה קר בסגנון לונג איילנד", אך הוא לא מכיל תה כלל ויתכן שקיבל את שמו בשל צבעו (מתכונים, אוכל)
ליהנות מדרינק שווה, מתוק ומרענן בלי הנגאובר? כן בבקשה. תכירו את האייס תה - כמו אייס קפה, רק בגרסת תה מעולה וממכרת לא פחות. מתכון לתה אפרסק קר שהוא בעצם קוקטייל לכל דבר, מינוס האלכוהול על מגרעותיו. פינוק קיצי מושלם לכל המשפחה (מתכונים, אוכל)
קוקטייל אבטיח ב-2 גרסאות, לילדים ולמבוגרים, שמגישים קר מאוד בתוספת וודקה, או שלא, בהתאם לגיל של קהל היעד והסיטאוציה: אירוח צהריים כיפי או מסיבת יום הולדת. מתכון לקוקטייל אבטיח עם לימון, קוקוס ונענע - המרענן הרשמי של הקיץ (מתכונים, אוכל)
אין כמו קוקטייל קפוא ומתוק כדי להפיג את חום הקיץ יחד עם האורחים או סתם כפינוק אישי בסוף היום. מתכון לקוקטייל פירות קפוא שמורכב מתותים, תפוזים ומיץ רימונים על בסיס וודקה. 10 דקות עבודה והקוקטייל שלכם מוכן. קדימה (מתכונים, אוכל)
להכין חלב שיבולת שועל בבית זה ממש לא מסובך. אפילו להפך. מתכון לחלב שיבולת שועל - תחליף פרווה טעים ובריא במרקם קרמי עשיר. ואם שיבולת שועל מצליחה להיות חלב, אתם יכולים להיות כל מה שאתם רוצים (מתכונים, אוכל)