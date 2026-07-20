3 דרכים להפוך טונה פשוטה למנה שלא נשאר ממנה פירור

הקציצות האלה מתחילות בטיגון קצר שמעניק להן מעטפת זהובה, אבל במקום להגיש אותן יבשות מהמחבת, מעבירים אותן לרוטב עגבניות סמיך וריחני. בזמן הבישול הקצר הן סופגות את הרוטב, נשארות רכות מבפנים והופכות לארוחה של ממש שאפשר להגיש לצד אורז, פירה, פתיתים או פסטה.

מצרכים

3 קופסאות טונה, כ-110 עד 120 גרם לאחר סינון בכל קופסה.

2 ביצים

1/2 כוס פירורי לחם

1 בצל קטן קצוץ דק מאוד

2 שיני שום כתושות

2 כפות פטרוזיליה קצוצה

1 כף בזיליקום קצוץ או כף נוספת של פטרוזיליה

1 כפית אורגנו יבש

1 כפית מיץ לימון

1 כף שמן זית

1/4 כפית פלפל שחור

מעט מלח, לפי מליחות הטונה

2 עד 3 כפות שמן לטיגון

לרוטב העגבניות

2 כפות שמן זית

1 בצל בינוני קצוץ דק

3 שיני שום כתושות

2 קופסאות עגבניות מרוסקות, 400 גרם כל אחת

1 כף רסק עגבניות

1 כפית אורגנו יבש

1/2 כפית פפריקה מתוקה

מעט שבבי צ'ילי או פפריקה חריפה - לא חובה

1/2 כפית מלח

מעט פלפל שחור

1/2 עד 1 כוס מים, לפי סמיכות הרוטב

חופן פטרוזיליה או בזיליקום קצוצים

אופן ההכנה

1. מסננים את הטונה היטב מאוד. לוחצים עליה במסננת בעזרת כף כדי להוציא כמה שיותר נוזלים ומפוררים בעזרת מזלג.

2. מעבירים את הטונה לקערה ומוסיפים ביצים, פירורי לחם, בצל, שום, פטרוזיליה, בזיליקום, אורגנו, מיץ לימון, שמן זית, פלפל שחור ומעט מלח.

3. מערבבים עד שמתקבלת תערובת אחידה. מניחים לה לעמוד במשך 10 דקות, כדי שפירורי הלחם יספגו את הנוזלים.

4. יוצרים כ-12 קציצות עגולות או מעט שטוחות. אם התערובת רכה מדי, מוסיפים כף נוספת של פירורי לחם. מכניסים למקרר ל-15 דקות להתייצבות.

5. מחממים שמן במחבת רחבה ועמוקה על אש בינונית. מטגנים את הקציצות במשך 2 עד 3 דקות מכל צד, רק עד שנוצרת מעטפת זהובה. הקציצות לא צריכות להיות מוכנות לחלוטין בשלב הזה.

6. מוציאים את הקציצות לצלחת. לא מנסים להשחים אותן מכל הכיוונים - טיגון משני הצדדים מספיק ומקטין את הסיכון שהן יתפרקו.

7. מכינים את הרוטב באותה מחבת: מוסיפים שמן זית, בצל ומעט מלח ומטגנים במשך כ-5 דקות, עד שהבצל מתרכך.

8. מוסיפים שום ומטגנים כחצי דקה. מוסיפים עגבניות מרוסקות, רסק עגבניות, אורגנו, פפריקה, צ'ילי, פלפל שחור וחצי כוס מים.

9. מביאים לרתיחה עדינה, מנמיכים את האש ומבשלים ללא מכסה במשך כ-15 עד 20 דקות. כאשר הרוטב מסמיך מדי, מוסיפים מעט מים.

10. מניחים את קציצות הטונה בתוך הרוטב בשכבה אחת. יוצקים מעט רוטב מעל כל קציצה, מכסים חלקית ומבשלים על אש נמוכה במשך 8 עד 10 דקות.

11. לא מערבבים את הקציצות בכף בזמן הבישול. אפשר לנענע בעדינות את המחבת או לצקת עליהן רוטב בעזרת כף, כדי שלא יתפרקו.

12. מפזרים פטרוזיליה או בזיליקום ומגישים חם.

אפשר להוסיף לרוטב גם ירקות.

לגרסה עשירה יותר: מטגנים עם הבצל פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות. אפשר להוסיף לרוטב גם קישוא מגורר, קוביות גזר קטנות או חופן זיתים פרוסים. חשוב לבשל את הירקות עד שהם כמעט רכים לפני שמחזירים את הקציצות למחבת.

עם מה מגישים?

הרוטב מתאים במיוחד לאורז לבן, פירה או פתיתים, שסופגים אותו היטב. אפשר גם להגיש את הקציצות מעל ספגטי ולקבל גרסה ללא בשר של פסטה עם כדורים ברוטב עגבניות.

קציצות טונה אסייתיות עם טריאקי ושומשום

מי שרוצה להתרחק מהטעם הרגיל של קציצות טונה, ימצא כאן גרסה שונה לחלוטין. הסויה, הטריאקי, הבצל הירוק ושמן השומשום מעניקים לקציצות טעם מתקתק ומלוח, וציפוי השומשום הופך אותן לפריכות ומגרות במיוחד.

מצרכים

2 קופסאות טונה, מסוננות היטב

1/2 כוס פירורי פנקו או פירורי לחם

3 גבעולי בצל ירוק קצוצים דק

1 ביצה

שן שום כתושה

1 כף רוטב סויה

1 כף רוטב טריאקי

1 כף קטשופ

1 כפית שמן שומשום

מעט פלפל שחור

3 כפות שומשום

2 כפות פירורי פנקו לציפוי

2 עד 3 כפות שמן לטיגון

לרוטב מהיר

3 כפות מיונז

1 כפית רוטב טריאקי

1/2 כפית רוטב צ'ילי חריף

כמה טיפות מיץ לימון

אופן ההכנה

1. מניחים בקערה את הטונה המסוננת, פירורי הפנקו, הבצל הירוק, הביצה והשום.

2. מוסיפים סויה, טריאקי, קטשופ, שמן שומשום ופלפל שחור. מערבבים היטב.

3. מכסים ומעבירים למקרר ל-10 דקות, כדי שהתערובת תתייצב.

4. מערבבים בצלחת את השומשום עם שתי כפות פירורי פנקו.

5. יוצרים מהתערובת קציצות עבות ומהדקים היטב. מצפים כל קציצה בתערובת השומשום והפנקו משני הצדדים.

6. מחממים שמן במחבת על אש בינונית ומטגנים במשך כ-4 דקות מכל צד, עד שהציפוי שחום ופריך.

7. מערבבים את כל מרכיבי הרוטב ומגישים לצד הקציצות.

גרסת תנור

מניחים את הקציצות על תבנית מרופדת בנייר אפייה, מרססים או מברישים בשמן ואופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות במשך כ-20 דקות. הופכים בזהירות לאחר 12 דקות וממשיכים באפייה עד להשחמה.

קציצות טונה עסיסיות בלי פירורי לחם

הגרסה הזאת מפתיעה במיוחד: אין בה קמח, פירורי לחם או תפוחי אדמה. מיונז וחרדל דיז'ון מעניקים לקציצות עסיסיות, שום ועשבי תיבול מוסיפים רעננות, והביצים מחזיקות את הכול יחד.

התערובת רכה יותר מקציצות רגילות, ולכן לא מעצבים אותה בידיים. מניחים תלוליות ישירות במחבת ומשטחים בעדינות.

מצרכים לכ-8 קציצות קטנות

2 קופסאות טונה במים, מסוננות היטב מאוד

2 כפות מיונז

2 כפות חרדל דיז'ון

2 שיני שום כתושות

2 ביצים

1/2 כוס פטרוזיליה או כוסברה קצוצה דק

1/4 כפית מלח

מעט פלפל שחור

3 עד 4 כפות שמן זית לטיגון

אופן ההכנה

1. מסננים את הטונה היטב ולוחצים עליה בעזרת כף כדי להוציא כמה שיותר נוזלים. זהו השלב החשוב ביותר במתכון.

2. מפוררים את הטונה היטב בעזרת מזלג. לא משאירים חתיכות גדולות, שעלולות לגרום לקציצות להתפרק.

3. מוסיפים מיונז, חרדל, שום, ביצים, עשבי תיבול, מלח ופלפל. מערבבים היטב.

4. מחממים שמן במחבת נון-סטיק רחבה על אש בינונית.

5. ממלאים כוס מדידה של רבע כוס בתערובת ומהדקים אותה מעט. הופכים את התערובת ישירות אל המחבת ויוצרים תלולית. משטחים בעדינות בעזרת גב הכף.

6. מטגנים 3 עד 4 קציצות בכל פעם במשך כ-3 דקות, בלי להזיז אותן.

7. כאשר החלק התחתון שחום ויציב, הופכים בעזרת מרית רחבה ומטגנים כ-3 דקות נוספות.

8. מגישים מיד עם חרדל, טחינה, מיונז מתובל או סלט ירקות.

הסודות לקציצות טונה שלא מתפרקות

הטונה חייבת להיות מסוננת היטב. עודפי נוזלים הם אחת הסיבות המרכזיות לכך שהתערובת נעשית רכה והקציצות מתפרקות.

חשוב גם לפרק היטב את גושי הטונה. חתיכות גדולות מקשות על יצירת קציצה אחידה ויציבה.

אל תכניסו את הקציצות למחבת פושרת. השמן צריך להיות חם, אבל לא מעשן, כדי שהמעטפת תיסגר במהירות.

לא הופכים מוקדם מדי. כשהקציצה עדיין בהירה ורכה היא תתפרק בקלות. ממתינים עד שנוצרת בתחתית שכבה זהובה ויציבה ורק אז הופכים.

וכדאי להכין מראש כמות כפולה. את הקציצות אפשר לשמור במקרר, לחמם למחרת או להכניס לפיתה עם סלט ורוטב - ולקבל עוד ארוחה קלה לתשעת הימים.