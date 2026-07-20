כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב? • צפו (יהדות)

האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב?
האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב?| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: shutterstock

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני סעודה מפסקת. כפי שכבר למדנו, מנהג האבלות הוא שיש איסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב. האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב, או שיש פה שני תבשילים?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

עוד באותו נושא
הרב בנימין חותהתשעה באבהלכה בשישים שניותתשעת הימיםסעודה מפסקתקוסקוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר