האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני סעודה מפסקת. כפי שכבר למדנו, מנהג האבלות הוא שיש איסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת בערב תשעה באב. האם מותר לאכול קוסקוס פרווה בסעודה מפסקת של תשעה באב, או שיש פה שני תבשילים?

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