אל תחכו לרגע האחרון: כך נערכים ליום שבו המכונה חוזרת לעבוד

הכביסה המלוכלכת לא עוצרת לרגע: הילדים מחליפים בגדים, המגבות נערמות, הגרביים מתפזרים וחדר הכביסה מתחיל להיראות כמו מחסן צפוף. כמה ימים בלבד ללא כיבוס מספיקים כדי למלא כל סל פנוי בבית.

במקום לדחוס הכול לערימה אחת ולגלות בסוף תשעת הימים הר של כביסה מקומטת ולא נעימה, אפשר לנהל את ההצטברות בצורה מסודרת. כמה צעדים פשוטים יעזרו לשמור על הבית מאורגן, להפחית ריחות וגם לקצר משמעותית את העבודה ביום שבו חוזרים להפעיל את המכונה. במיוחד השנה שזה יוצא קרוב לשבת והזמן דחוק.

אל תחכו שהסל הראשון יעלה על גדותיו

הטעות הראשונה היא לנסות להכניס את כל הכביסה לסל הקבוע עד שכבר אי אפשר לסגור את הדלת. סל עמוס מדי הופך במהירות לערימה שמתפזרת על הרצפה, על כיסאות או בתוך האמבטיה.

כדאי להכין מראש כמה נקודות איסוף זמניות. לא חייבים לקנות סלים חדשים: אפשר להשתמש בשקי בד גדולים, בארגזים מאווררים, בסלים מתקפלים או אפילו בציפיות ישנות שמיועדות לכביסה בלבד.

המטרה היא לא להסתיר הכול בכל מחיר, אלא לתת לכל הכביסה מקום מוגדר לפני שהיא מתחילה לנדוד בין החדרים.

חלקו את הכביסה כבר עכשיו

כשכל הבגדים נזרקים לערימה אחת, יום הכביסות מתחיל במיון ארוך ומתיש. במקום זאת, חלקו מראש את הכביסה לפי הקבוצות שבהן היא תיכנס למכונה.

אפשר להכין סל לבגדים כהים, סל לבגדים בהירים וסל נפרד למגבות ולמצעים. במשפחות עם ילדים קטנים כדאי להקדיש סל נוסף לבגדי הילדים, שלרוב מצטברים במהירות גדולה יותר.

גם אם אין מקום לכמה סלים גדולים, אפשר להשתמש בשקים מסומנים שמונחים בתוך ארון שירות, מתחת למדף או מאחורי דלת.

בגדים לחים לא נכנסים ישר לסל

מגבות לחות, גרביים מזיעות ובגדים רטובים עלולים להפוך סל כביסה שלם לערימה עם ריח לא נעים. לפני שמכניסים פריטים לחים לסל, תולים אותם לייבוש מלא.

אפשר להקדיש ווים מאחורי הדלת, מתלה קטן במרפסת או אזור זמני בחדר הרחצה. רק לאחר שהפריט יבש מכניסים אותו לערימה.

הכלל הזה חשוב במיוחד במזג האוויר החם, כשהלחות והריחות עלולים להצטבר במהירות בתוך סל סגור.

אל תקפלו - אבל גם אל תזרקו ככדור

בגד שנזרק מקומט ומכווץ תופס הרבה יותר מקום. אין צורך לקפל כביסה מלוכלכת, אבל כן כדאי לפתוח שרוולים, ליישר מכנסיים ולנער מגבות לפני שמכניסים אותם לסל.

כך אפשר להכניס יותר כביסה לאותו המקום, בלי ללחוץ ולדחוס את הכול בכוח. גם המיון לאחר מכן יהיה פשוט יותר, משום שהבגדים לא יהיו כרוכים זה בזה.

עצרו את נדידת הכביסה בין החדרים

בבתים רבים הכביסה מתחילה בחדרי השינה, ממשיכה לכיסאות ולרצפה ורק לאחר כמה ימים מגיעה לחדר הכביסה. כדי למנוע את הפיזור, קובעים מקום אחד בלבד לכביסה מלוכלכת בכל חדר.

אפשר להציב סל קטן בחדר הילדים ולרוקן אותו פעם ביום אל ארגז הכביסה הגדול, כשלכל אחד ברור היכן מניחים את הבגדים, פחות פריטים נשארים מתחת למיטות, על כיסאות או בפינות החדר.

כדאי במיוחד להפריד בגדים שנלבשו אך עדיין אפשר להשתמש בהם שוב מבגדים שמיועדים לכביסה. וו קבוע או מדף קטן לבגדים כאלה ימנעו מהם להתערבב בערימה המלוכלכת.

השאירו את הסלים מאווררים

כביסה מלוכלכת צריכה אוויר. סל סגור ואטום עלול לשמור בתוכו לחות וריחות, במיוחד כשהוא מלא במשך כמה ימים.

עדיף להשתמש בסלים עם פתחים, בשקי בד נושמים או במכלים שאינם נסגרים הרמטית. אם משתמשים בשק גדול, לא קושרים אותו לחלוטין אלא משאירים פתח לאוורור.

אפשר להניח בקרבת הסל כלי קטן עם סודה לשתייה, הוא יעיל לספיחת ריחות. חשוב שהחומר לא יבוא במגע ישיר עם הבגדים ושיישמר הרחק מהישג ידם של ילדים.

אל תדחפו הכול לחדר הכביסה

כשחדר הכביסה קטן, אין סיבה שכל הכביסה בבית תצטופף דווקא בו. אפשר להפוך ארון שירות, פינה במסדרון או חלל פנוי מתחת למיטה לאזור אחסון זמני.

הפתרון הנוח ביותר הוא לחלק את העומס: סל אחד בחדר הכביסה, שק אחד בארון ושק נוסף בחדר הילדים. כך שום אזור בבית לא נראה כאילו הכביסה השתלטה עליו.

כדאי לבחור מקומות יבשים ומאווררים ולא להניח שקי כביסה ליד מקור חום, בתוך חדר לח או צמוד לקיר שעלול לסבול מרטיבות.

התארגנו מראש ליום הכביסות

כמה דקות של תכנון עכשיו יכולות לחסוך שעות אחר כך. ודאו שהכביסה כבר ממוינת, שהכיסים ריקים ושאין בתוך הערימות טישו, עט, מטבעות או חפצים קטנים.

אפשר גם להכין רשימה קצרה של סדר ההפעלות: קודם בגדי ילדים דחופים, אחר כך מגבות, בהירים וכהים. כך לא מתחילים להפעיל מכונות באקראי ומגלים באמצע היום שאין מקום לייבש את הכול.

חשוב גם לפנות מראש מקום במתלה, בחבלי הכביסה ובאזור הקיפול. אחרת ערימת הכביסה המלוכלכת פשוט תתחלף בהר גדול של כביסה נקייה שמחכה לטיפול.

לא צריך חדר כביסה מושלם - צריך שיטה

המטרה היא לא להפוך את הבית לתמונה מסודרת מקטלוג. בבית פעיל הכביסה ממשיכה להצטבר, ובוודאי כשיש ילדים קטנים. אבל כאשר לכל סוג כביסה יש מקום, פריטים לחים מתייבשים לפני האחסון והערימות לא מתפזרות בין החדרים, קל הרבה יותר לשמור על תחושת סדר.

וביום שבו חוזרים לכבס, במקום להתחיל במיון, בחיפוש ובאיסוף מכל פינה - פשוט לוקחים את הסל הראשון ומפעילים את המכונה.