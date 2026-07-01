ראיתם כתם ורוד במקלחת? זה מה שגדל שם באמת

זה מופיע בשקט בפינות של המקלחת, סביב הסיליקון, ליד הניקוז או בקו שבין האריחים. בהתחלה זה נראה כמו שאריות סבון, אחר כך כמו לכלוך עקשן - ובשלב מסוים כבר ברור שמשהו שם חוזר שוב ושוב, גם אחרי ניקוי.

רבים קוראים לזה “עובש ורוד”, אבל ברוב המקרים לא מדובר בעובש רגיל. הכתם הוורדרד-כתמתם שמופיע באמבטיה הוא לרוב שכבה חיידקית שמתפתחת במקומות לחים, במיוחד כשיש שם שאריות סבון, שמפו, לחות וחוסר אוורור.

וזה בדיוק מה שהופך אותו לנפוץ כל כך: הוא לא צריך בית מוזנח כדי להופיע. מספיק מקלחת שנשארת רטובה זמן רב, מגבת לחה שתלויה בפנים, דלת סגורה אחרי הרחצה או פינה שלא מתייבשת עד הסוף - והסימן הוורוד מתחיל להתיישב.

למה זה דווקא ורוד?

הגוון הוורוד או הכתמתם נגרם בדרך כלל מחיידק בשם Serratia marcescens. הוא נמצא בסביבה, אוהב לחות, ויכול להתפתח על משטחים שבהם מצטברות שאריות של סבון, שמנים מהגוף, לכלוך ומינרלים. לכן רואים אותו הרבה סביב ברזים, כיורים, אמבטיות, וילונות מקלחת, חיבורי סיליקון וניקוזים.

הטעות הנפוצה היא להתייחס לזה כמו אל כתם רגיל: להעביר סמרטוט, לשטוף במים, ולחשוב שהעניין נגמר. בפועל, אם התנאים נשארים אותו דבר - לחות, שאריות סבון ואפס אוורור - הכתם יחזור. לפעמים אפילו מהר מאוד.

זה מסוכן?

ברוב הבתים, כשמדובר בכתמים קטנים שמנקים בזמן, אין סיבה להיבהל. אבל גם לא כדאי להתעלם. חיידקים לא אמורים להישאר ולהתרבות על משטחים שבהם מתקלחים, במיוחד באזורים שנוגעים בגוף, בילדים קטנים, או במי שיש לו פצעים פתוחים, עור רגיש או מערכת חיסונית חלשה.

הבעיה המרכזית היא לא רק הכתם עצמו, אלא מה שהוא מספר על האמבטיה: יש שם אזור שנשאר לח מדי, מתייבש לאט מדי, או לא מתנקה מספיק לעומק.

המקומות שבהם הוא אוהב להתחבא

אם ראיתם פס ורוד במקלחת, שווה לבדוק עוד כמה נקודות:

סביב הסיליקון בקצה האמבטיה, מאחורי בקבוקי שמפו, בתחתית וילון המקלחת, סביב הניקוז, בחיבור בין הרצפה לקיר, ליד ברזים, וגם בקופסאות סבון או מדפים קטנים שנשארים רטובים.

הרבה פעמים הכתם מופיע דווקא מאחורי הדברים שלא מזיזים כל יום. בקבוק שמפו שעומד באותו מקום שבועיים יכול להשאיר מתחתיו שכבה לחה ודביקה - בדיוק המקום שבו זה מתחיל.

אז איך מנקים את זה?

קודם כול, לא רק לשטוף. צריך להסיר את השכבה עצמה. מומלץ לנקות עם חומר ניקוי מתאים לאמבטיה, לשפשף בעדינות עם מברשת או ספוג, ולהקפיד במיוחד על החיבורים והפינות. אחרי הניקוי חשוב לשטוף היטב ולייבש.

במקומות רגישים כמו סיליקון ישן, צריך להיזהר לא לקרוע או לפגוע באיטום. אם הסיליקון כבר שחור, מתפורר או מלא כתמים שחוזרים גם אחרי ניקוי יסודי - לפעמים זה סימן שכבר לא מדובר רק בלכלוך חיצוני, אלא באיטום שצריך החלפה.

איך מונעים ממנו לחזור?

כאן נמצא ההבדל הגדול. ניקוי חד-פעמי יעזור רק לכמה ימים אם האמבטיה נשארת סגורה ורטובה.

אחרי מקלחת כדאי לפתוח חלון או להפעיל ונטה, להשאיר את דלת המקלחת פתוחה, לאוורר את החדר, ולהרחיק בקבוקי שמפו מהפינות הרטובות. אם יש מגבות שנשארות לחות בתוך חדר האמבטיה, עדיף להעביר אותן למקום מאוורר יותר.

גם פעולה קטנה כמו העברת מגב על הקירות או הרצפה אחרי מקלחת יכולה לעשות שינוי. פחות מים שנשארים עומדים - פחות סיכוי לכתמים שחוזרים.

ומה לא כדאי לעשות?

לא כדאי לערבב חומרי ניקוי. במיוחד לא אקונומיקה עם חומץ או חומרים אחרים. זה עלול להיות מסוכן. אם משתמשים בחומר חזק, צריך לפעול לפי ההוראות שעל האריזה, לאוורר את החדר ולהרחיק ילדים.

בנוסף, לא כדאי להתעלם מכתם שחוזר שוב ושוב באותו מקום. אם זה קורה, הבעיה היא כנראה לא רק “עוד קצת לכלוך”, אלא לחות קבועה, נזילה קטנה, או פינה שלא מתייבשת.