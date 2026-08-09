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ביקורת של שנים

הקורנפלקס המוכר משנה את הצבעים שלו - בגלל לחץ ציבורי

במשך שנים הצבעים הבוהקים היו חלק בלתי נפרד מכמה מדגני הבוקר המפורסמים בעולם. עכשיו קלוג'ס מודיעה על שינוי משמעותי: הצבעים המלאכותיים בדרך החוצה - ובמקומם ייכנסו צבעים שמקורם בפירות ובירקות. מאחורי ההחלטה עומדים לא רק טעמים חדשים, אלא גם לחץ ציבורי שהלך והתגבר (צרכנות)

קלוג'ס מודיעה על שינוי משמעותי: הצבעים המלאכותיים בדרך החוצה - ובמקומם ייכנסו צבעים שמקורם בפירות ובירקות (צילום: AI)

מי שמכיר את Froot Loops האמריקני יודע שהצבע הוא כמעט כל הסיפור. אדום, כחול, ירוק וצהוב ממלאים את הקערה, ובמשך שנים היו חלק מהזהות של אחד מדגני הבוקר המזוהים ביותר עם ילדים בארצות הברית.

אבל בקרוב הקערה הזאת עשויה להיראות קצת אחרת.

WK Kellogg הודיעה כי עד סוף 2026 היא מתכוונת להסיר צבעי מאכל מלאכותיים מכל דגני הבוקר שלה. מדובר בהקדמה משמעותית של לוח הזמנים - רק בשנה שעברה התחייבה החברה לבצע את המהלך עד סוף 2027.

אז איך שומרים על הקורנפלקס צבעוני?

זו בדיוק הבעיה שהעסיקה את החברה.

קלוג'ס אומרת כי הצליחה למצוא חלופות המבוססות על מיצי פירות וירקות, שיוכלו להעניק לדגנים כמו Froot Loops ו-Apple Jacks את הצבעים המוכרים שלהם ללא הצבעים הסינתטיים שבהם נעשה שימוש כיום.

החברה אף השקיעה בציוד חדש שיאפשר את המעבר לצבעים ממקורות טבעיים.

נכון לעכשיו, למשל, רשימת הרכיבים של Froot Loops האמריקני עדיין כוללת צבעים כמו Red 40, Yellow 5, Yellow 6 ו-Blue 1. גם ב-Apple Jacks מופיעים כמה מאותם צבעים.

400 אלף חתימות הגיעו למטה החברה

השינוי לא נולד בחלל ריק.

במשך שנים הופעל בארצות הברית לחץ על יצרניות המזון לצמצם שימוש בצבעי מאכל מלאכותיים. ב-2024 אף הגיעו מפגינים למטה קלוג'ס במישיגן ומסרו עצומה שעליה כ-400 אלף חתימות, בדרישה להסיר צבעים מלאכותיים וגם את החומר המשמר BHT.

הלחץ התרחב גם לזירה הממשלתית. שר ה האמריקני רוברט פ. קנדי ג'וניור דוחף חברות מזון להפסיק את השימוש בצבעים מלאכותיים מסוימים המבוססים על נפט.

גם רשתות השיווק מפעילות לחץ משלהן. Target הודיעה שתפסיק למכור דגני בוקר המכילים צבעים מלאכותיים עד סוף מאי, ו-Walmart הודיעה על הסרת צבעים מלאכותיים ממוצרי המותג הפרטי שלה עד ינואר 2027.

ולא רק הצבעים משתנים

במקביל הודיעה קלוג'ס כי היא מסירה גם את BHT ממספר קטן של דגנים שבהם הוא עדיין נמצא.

BHT הוא נוגד חמצון המשמש בתעשיית המזון לשמירה על טריות. ברשימת הרכיבים הנוכחית של Froot Loops ו-Apple Jacks מצוין כי BHT נוסף לאריזה לצורך שמירה על הטריות.

האם זה אומר שהדגנים יהפכו לבריאים?

לא בהכרח - וזו נקודה חשובה.

הוצאת צבעי מאכל מלאכותיים משנה חלק מרשימת הרכיבים, אבל אינה הופכת אוטומטית דגני בוקר למוצר "בריאות". תכולת הסוכר, כמות הדגנים המלאים, הסיבים וגודל המנה עדיין חשובים כשבוחנים את הערך התזונתי של המוצר.

כלומר, מי שרוצה לדעת מה באמת נמצא בקערה עדיין צריך לעשות את הדבר הפשוט ביותר - להפוך את הקופסה ולקרוא את רשימת הרכיבים והטבלה התזונתית.

מבחינת קלוג'ס, לעומת זאת, הכיוון ברור. החברה אומרת שיותר צרכנים מחפשים כיום מזון שמורכב מרכיבים פשוטים ומוכרים יותר - והיא החליטה להקדים בשנה את השינוי שתכננה ממילא.

והתוצאה עשויה להיות מעניינת במיוחד: אחד מדגני הבוקר הצבעוניים והמזוהים ביותר בעולם יישאר צבעוני - אבל הצבע שבתוך הקערה אמור להגיע ממקום אחר.
בריאותטובה אורדגני בוקרקלוג'סצבעי מאכלFroot Loops

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