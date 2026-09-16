107,677 בני 100: הסוד של המדינה ששברה את כל השיאים

יפן שוברת שיא: יותר מ־107 אלף בני 100 ומעלה חיים במדינה, כך עולה מנתונים שפרסם משרד הבריאות, העבודה והרווחה היפני.

מדובר בפעם הראשונה שמספר בני המאה במדינה חוצה את רף 100 אלף, והוא עלה ב־7,914 בני אדם לעומת השנה שעברה.

לפי הנתונים, נכון ל־1 בספטמבר חיים ביפן 107,677 בני 100 ומעלה. נשים מהוות את הרוב המכריע של האוכלוסייה הזו – 94,298 נשים, שהם כ־87.6% מכלל בני המאה במדינה. מספר בני המאה ביפן נמצא בעלייה זה השנה ה־56 ברציפות.

לשם השוואה, כאשר הממשלה החלה לתעד את מספר בני המאה במדינה בשנת 1963, נמנו בה רק 153 אנשים בגיל זה. המספר חצה את רף 10,000 בשנת 1998 ואת רף 50,000 בשנת 2012.

העלייה במספר בני המאה מיוחסת לשילוב של כמה גורמים, בהם מערכת בריאות נגישה, שיפור בתנאי החיים ותזונה מסורתית הכוללת דגים, ירקות ומזונות המבוססים על סויה. לצד זאת, אורח חיים פעיל ושיעורי תמותה נמוכים ממחלות מסוימות תרמו לאורך השנים לעלייה בתוחלת החיים.