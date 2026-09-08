גילוח ריסים לגברים: הטרנד המסוכן שתופס תאוצה ברשת

טרנד משונה שצובר מחדש תאוצה ברשתות החברתיות גורם לגברים לקחת את טיפוח הפנים צעד אחד רחוק במיוחד: גילוח או קיצור הריסים, בניסיון להעניק לעיניים מראה "גברי" וקשוח יותר. אלא שרופאים מזהירים כי מעבר לשאלה האסתטית, מדובר בהרגל שעלול לסכן את העיניים.

בסרטונים המופצים ברשת נראים צעירים מקצרים את הריסים באמצעות מכונות גילוח או כלי חיתוך, לעיתים בעצמם ולעיתים אצל ספרים. הרעיון שעומד מאחורי התופעה הוא שריסים ארוכים ומודגשים נתפסים אצל חלק מהמשתתפים כמאפיין נשי, בעוד שריסים קצרים אמורים, לטענתם, ליצור מראה חד וגברי יותר.

אלא שהריסים כידוע אינם שם רק לצורכי מראה. הם מהווים חלק ממערכת ההגנה של העין, מסייעים להרחיק אבק וחלקיקים ומפעילים רפלקס מצמוץ כאשר משהו מתקרב לעין.

מומחים מזהירים כי קיצורם עלול לפגוע באופן זמני בהגנה הזאת. בנוסף, עצם השימוש במספריים או במכונת גילוח בסמוך כל כך לעין עלול לגרום לפציעה, גירוי, דלקת או זיהום.

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בכל זאת, הסרטונים ממשיכים לצבור תשומת לב ולהצית ויכוח ברשת סביב השאלה עד כמה רחוק מוכנים צעירים ללכת בשם המראה ה"גברי" – במקרה הזה, עד לקצה הריס.