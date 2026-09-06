הכוס שתציל אתכם: כך הקפה מוחק מחלות כבד

כוס קפה ( צילום: יהודה גליקמן )

מחקר בינלאומי חדש וחסר תקדים מגלה כי המשקה שמיליונים פותחים איתו את היום עשוי להיות בעל השפעה מגינה משמעותית על הכבד. על פי ממצאים שפורסמו בכתב העת המדעי Clinical Gastroenterology and Hepatology, צריכת קפה מוגברת קשורה באופן ישיר לבלימת תהליכים הרסניים בכבד ולהפחתה דרמטית של הסיכון למחלות כבד קטלניות.

המחקר, שבוצע באוניברסיטת סידרס-סיני, עקב אחרי מאות אלפי משתתפים במשך למעלה מעשור. החוקרים שילבו מעקב ארוך טווח עם סריקות MRI מתקדמות וניתוחי דם מולקולריים כדי לבחון את הקשר בין צריכת קפה לבין בריאות הכבד. לדברי ד"ר היונסוק קים, מוביל המחקר, הממצאים מצביעים על כך ששתיית חמש כוסות קפה או יותר ביום מפחיתה את הסיכון לשחמת הכבד ב-32 אחוזים, מצמצמת את הסיכון לסרטן הכבד ב-47 אחוזים, וחותכת ב-42 אחוזים את הסיכון לתמותה ממחלות כבד - בהשוואה לאנשים שכלל אינם צורכים קפה.

תרופות | אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שחמת הכבד היא מחלה שגורמת להתקשות הכבד ולהרס רקמותיו, והיא אחת המחלות הנפוצות בעולם. המחלה גובה את מותם של למעלה ממיליון איש בשנה ברחבי העולם, ומופיעה כתוצאה מצהבת, רעלים, כבד שומני, שתיית אלכוהול מרובה, בעיות במערכת החיסון או סיבוכים כתוצאה מסוכרת.

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מחקרים קודמים שנערכו בנושא כבר הצביעו על יתרונות בריאותיים אפשריים של קפה. מחקר שפורסם בעבר בחן נתונים של תשעה מחקרים שונים בקרב 430 אלף משתתפים, ומצא כי שתיית שתי כוסות קפה ביום באופן קבוע הצביעה על מגמת ירידה משמעותית בסיכון לשחמת. ככל שהייתה עלייה בצריכת הקפה, הסיכוי לשחמת פחת.

על פי הערכות החוקרים דאז, תוספת של כוס קפה אחת ליום מקטינה ב-22 אחוזים את הסיכון לשחמת. המחקר החדש מחזק ממצאים אלו ומוסיף להם נתונים על השפעה מגינה גם מפני סרטן הכבד ותמותה ממחלות כבד.

יצוין כי בעוד שהממצאים מעודדים, חשוב לזכור שצריכת קפה מוגזמת עלולה להיות כרוכה בתופעות לוואי אחרות, ויש להתייעץ עם רופא לגבי הכמות המתאימה לכל אדם בהתאם למצבו הבריאותי.