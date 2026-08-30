הצלת חיים דרמטית התרחשה בימים האחרונים במרכז הרפואי זיו בצפת, כאשר שני רופאים מומחים הצליחו לשלוף גומייה ענקית לשיער מהוושט של מטופלת כבת 80, רגעים ספורים לפני שהייתה נחנקת למוות.

האישה, תושבת אחד הכפרים בגליל, מאושפזת במחלקה הגריאטרית כשהיא סובלת מדמנציה בשלב מתקדם.

על פי הנמסר מהמרכז הרפואי, המטופלת הובאה בדחיפות למחלקת אף-אוזן-גרון לאחר שהחלה להשתנק וסבלה ממצוקה נשימתית קשה. רמת החמצן בדמה ירדה באופן משמעותי, והיא התקשתה לבלוע. הרופאים המומחים ד"ר מרוואן כרם וד"ר עלא ספיה ממחלקת אף-אוזן-גרון וניתוחי ראש-צוואר, הוזעקו מיד לטפל במקרה החריג.

בבדיקה שביצעו הרופאים, הוחדר דרך לוע האף לכיוון לוע הגרון סיב אופטי עם מצלמה בקצהו. הממצא שהתגלה היה מדאיג במיוחד: גוף זר גדול בצבע סגול, באורך 15 סנטימטרים, נראה בכניסה לוושט. חלק מהגומייה "ישב" על מכסה הגרון - האפיגלוטיס - המגן על נתיב האוויר, וחסם אותו ביותר מ-80 אחוזים.

בפעולה מהירה ומדויקת, בעוד אחד הרופאים השתמש בסיב האופטי וזיהה את הממצא, הרופא השני הכניס אל חלל הפה מלקחיים ושלף את הגוף הזר. עם סיום ההליך הוחזרה המטופלת למחלקה הגריאטרית, כשהיא במצב טוב ויציב וחוזרת לנשום באופן תקין.

ד"ר כרם וד"ר ספיה הסבירו את חומרת המצב: "הגומייה חסמה את נתיב האוויר ביותר מ-80 אחוזים, ואם לא היינו מגיעים בזמן, המטופלת הייתה מתה". הם הוסיפו כי בשל מצבה הדמנטי של האשה, היא לא התלוננה או הסבה את תשומת ליבה של המשפחה, מה שהפך את המקרה למסוכן במיוחד.

פרופ' סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו, שיבח את הצוותים: "בזכות ערנות הצוותים במחלקה הגריאטרית והפעילות המהירה של שני הרופאים ממחלקת אף-אוזן גרון, ניצלו חיי המטופלת. אני מבקש להודות לצוותים שהצילו את חייה וממשיכים להציל חיים מדי יום ביומו, במקצועיות ובמסירות".

המקרה מצטרף לשורה של אירועי חנק נדירים שטופלו לאחרונה במרכז הרפואי זיו. לפני מספר חודשים הצילו רופאי המרכז את חייו של גבר בן 42 שחתיכת אבטיח גדולה נתקעה במערכת העיכול שלו וגרמה לו לתחושת חנק קשה. גם אז, האבחנה והתגובה המהירה של הצוות הרפואי היו אלו שהצילו את חייו.