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בשנתיים האחרונות מתרחשת מהפכה שקטה אך דרמטית ברחוב הישראלי והחרדי: זריקות ההרזיה הפכו לנושא שיחה יומיומי, והפתרון לבעיית המשקל נדמה כנגיש בלחיצת כפתור.

"אין שמנים בעולם, כולם בדיאטה", כך תיאר המגיש נריה את התחושה הרווחת בפתיחת ראיון מיוחד עם הדיאטן הקליני הוותיק מאור זיו. זיו, בוגר האוניברסיטה העברית ובעל 20 שנות ניסיון בתחום, לא מיהר לבטל את הרושם: "אתה צודק בהקשר הזה שיש היום טרנדיות מאוד מאוד חזקה ומודעות מאוד מאוד גבוהה לנושא ההשמנה", הוא אישר. "כמעט מכל בן אדם שלישי אתה שומע שהוא ירד כך וכך קילוגרם, שהוא עושים דיאטה כזו או משתמש בזריקה כזו ואחרת". אולם מאחורי הטרנד המסחרר מסתתרת מציאות מורכבת הרבה יותר, שרבים אינם מודעים לה.

תרופות הרזיה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המהפך המדעי: מ"חוסר כוח רצון" למחלה ביולוגית

כיצד הגענו לסיטואציה שבה כל התרופות הללו מאושרות בקצב כה מהיר? זיו מסביר כי הרקע למהפכה נעוץ בשינוי תפיסתי ומדעי עמוק שהתרחש בשנים האחרונות ביחס להגדרת ההשמנה.

"עד לפני כמה שנים, המסר בגדול היה: 'אם תאכל פחות ותעשה יותר ספורט ותתמיד – תראה תוצאות'", הוא מבהיר. "כיום אנחנו מבינים יותר ויותר, ככל שהמדע חוקר קדימה, שהשמנה היא בעצם מושפעת ממנגנונים ביולוגיים חזקים מאוד שמשפיעים על מרכזי הרעב והשובע במוח, לצד גנטיקה והסביבה שבה אנחנו נמצאים".

השינוי התפיסתי הזה הוא שהוביל לפיתוח תרופות שמטרתן להתערב באופן ישיר באותם מנגנונים ביולוגיים של רעב ושובע. אולם כאן מתחילה הבעיה.

שריפת קלוריות יכולה להעשות בדרכים רבות ( צילום: Shutterstock )

הנתון המבהיל: 3.5 ק"ג שריר מכל 10 שיורדים

כאשר המגיש תהה מדוע לא להתמקד במנגנונים טבעיים מתוך הגוף, כמו שינוי הרגלים או התאמת תזונה, חשף זיו את אחד הנתונים המדאיגים ביותר בנוגע לזריקות ההרזיה.

הזריקות אכן מפחיתות את תחושת הרעב באופן דרמטי ומובילות לירידה במשקל, אך איכות הירידה במשקל שונה לחלוטין מירידה המושגת בתהליך תזונתי מבוקר: מחקרים מראים כי מתוך כל 10 קילוגרמים שירדו באמצעות זריקות הרזיה, כ-3.5 קילוגרמים יורדים ממסת שריר (מסת גוף רזה), ולא מרקמת השומן!

"כאשר אנחנו מבצעים תהליך ירידה במשקל שמובנה על הבנה, תהליכים, הרגלים ובסיס ידע והחלטות נכונות, הירידה במשקל נוטה הרבה יותר למסה השומנית", מדגיש זיו. "אנחנו לא רוצים לאבד שריר ואנחנו לא רוצים לדלדל רקמות חשובות אחרות, אנחנו רוצים לטפל ברקמה העודפת שיש לנו - שומן. ועל זה פחות אפשר לשלוט באמצעות זריקות הרזיה".

"זריקה לעצלנים?" – אשלית קיצור הדרך

בתגובה לדברים שאל נריה באופן ישיר; "יכול להיות שפשוט זריקות הרזיה הן במידה מסוימת לעצלנים? בן אדם מקבל זריקה כמו אוזמפיק והוא אפילו לא צריך לעשות דיאטה".

זיו מבהיר תחילה כי אוזמפיק מיועדת כיום לחולי סוכרת, בעוד שתרופת התאום שלה, 'וויגובי' (Wegovy), מיועדת לירידה במשקל. לגבי טענת "העצלנות", הוא מסביר את המלכודת הטיפולית: כאשר מטופל משתמש בזריקה אך אינו לומד לבנות הרגלים, אינו מבין איך להרכיב צלחת ואינו יודע מה לאכול – הוא פשוט אוכל מעט מאוד בצורה דרמטית. כתוצאה מכך, הגוף מפרק רקמות שריר ולא רק שומן.

"תהליך ירידה באמצעות זריקות חייב להיות מפוקח באמצעות אנשי מקצוע, לצד בניית הרגלים נכונים ויצירת ידע ובסיס החלטות נכון", הוא מדגיש. "זאת כדי שביום שאותו אדם יחליט לרדת מהזריקות – יהיה לו את כל הבסיס המשמעותי שהוא בנה לעצמו כדי לשמר את ההישג ואפילו לשפר אותו".

"חתונה קתולית" – מה קורה ביום שאחרי?

כאן הגיע הראיון לנקודת השיא, כאשר עלתה השאלה לגבי משך הטיפול. נריה תהה בתימהון: "מה, זה חתונה קתולית? זה לכל החיים?"

תשובתו של מאור זיו הייתה נחרצת: "ממש ככה, ממש ככה."

הזריקות שקיימות כיום בשוק (כגון וויגובי, מונג'רו, סקסנדה) מוגדרות כתרופות כרוניות. מטופלים רבים בטוחים כי לאחר שהגיעו למשקל היעד הם יוכלו "להתגרש" מהזריקה ולשמור על המשקל בכוחות עצמם. אולם המציאות המדעית טופחת על פניהם: מחקרים מוכיחים כי בתוך שנה בלבד מהפסקת הזריקות, המטופלים מעלים בחזרה שני-שלישים מהמשקל שאיבדו!

"מה יקרה כשתפסיק את הזריקות? אתה לא תוכל בבת אחת פתאום לעבור לאכול בריא", מזהיר זיו. "רמת התיאבון שלך תעלה, הצורך שלך באוכל יגבר, ואתה בהכרח תתאים את הכמויות שאתה אוכל לכמה שאתה רעב. זה כי לא עשית עבודת תשתית של בניית הרגלים, סדר יום מאורגן, ידע בבניית צלחת והתמודדות באירועים ובשבתות".

למי הזריקות באמת מיועדות?

בשלב זה הציג המגיש מקרה שכיח: בחור צעיר כבן 35, הסובל מעודף משקל קל מטעמים אסתטיים בלבד, ללא מחלות רקע. האם להמליץ לו על זריקה או על דיאטה מסורתית?

פסיקתו החד-משמעית של מאור זיו: "זריקה היא לא תחליף לשינוי תזונתי. כשמדובר על הורדה של מספר קילוגרמים לכאן או לכאן, ואין מחלות נלוות ואין עודף משקל משמעותי – אין שום סיבה להשתמש בזריקות".

לדבריו, הזריקות מיועדות בעיקר למי שסובל מהשמנת יתר משמעותית, עם מחלות נלוות כמו סוכרת, יתר לחץ דם או הפרעות מטבוליות. במקרים אלו, הזריקות יכולות להיות כלי טיפולי חשוב – אך רק כחלק מתהליך מקיף הכולל ליווי מקצועי ובניית הרגלים.

"אם אתה רוצה לרדת 5-10 קילו לקראת חתונה או אירוע משפחתי", הוא מסכם, "תעשה את זה נכון. תלמד איך לאכול, תבנה הרגלים, תעבוד עם מומחה. כי אחרת – תמצא את עצמך בדיוק באותו מקום, רק עם פחות שריר ויותר תסכול".