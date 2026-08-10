עד מתי אפשר לאכול ביצה קשה מהמקרר? תופתעו מהתשובה

התשובה הרשמית דווקא פשוטה למדי - אבל יש פרט אחד חשוב שיכול לקצר משמעותית את הזמן הזה.

המידע שכדאי לזכור: שבוע

לפי מינהל המזון והתרופות האמריקני, ה-FDA, ביצה קשה שנשמרה כראוי במקרר מומלץ לאכול בתוך שבוע מיום הבישול. וזה נכון גם לביצה שנשארה עם הקליפה וגם לביצה שכבר קולפה. גם משרד החקלאות האמריקני מציין תקופת אחסון של שבעה ימים לביצים קשות במקרר.

כלומר, אם בישלתם את הביצים ביום שישי והכנסתם אותן לקירור בזמן, אל תחשבו רק "היא נשארה משבת". ספרו את הימים מיום הבישול.

וזה בדיוק המקום שבו קל להתבלבל. ביצה קשה לא מגיעה עם תאריך מודפס עליה, ובאמצע השבוע כבר קשה לזכור אם היא התבשלה בשישי האחרון או בזה שלפניו.

טיפ פשוט: אם אתם מבשלים כמות גדולה, רשמו על הקופסה את תאריך הבישול.

אבל השבוע הזה תקף רק אם הביצה באמת נשמרה בקירור

כאן נמצא הפרט החשוב יותר.

ה-FDA ממליץ לא להשאיר ביצים מבושלות מחוץ למקרר במשך יותר משעתיים. כשהטמפרטורה גבוהה מכ-32 מעלות, ההמלצה מתקצרת לשעה אחת בלבד.

לכן ביצה שעמדה זמן ממושך על שולחן הסעודה, יצאה לפיקניק בבין הזמנים או נשכחה במטבח החם - היא כבר סיפור אחר. אי אפשר פשוט להחזיר אותה למקרר ולהתחיל לספור שבעה ימים כאילו נשמרה בקירור רציף.

עם קליפה או בלי קליפה?

כאן יש בשורה טובה: מבחינת הנחיית ה-FDA לשימוש בתוך שבוע, הכלל חל גם על ביצים קשות בקליפתן וגם על ביצים קלופות (גם אם הן מרוסקות עם שמן ומלח).

עם זאת, לביצה קלופה כדאי לתת מעט יותר תשומת לב מבחינת איכות. שמרו אותה בכלי נקי וסגור כדי למנוע התייבשות ולצמצם מגע עם מזונות וריחות אחרים במקרר.

ומה אם היא מריחה בסדר?

כאן כדאי להיזהר מהבדיקה הביתית המוכרת של "נריח ונחליט".

מראה וריח חריגים הם כמובן סיבה טובה לא לאכול מזון חשוד, אבל העובדה שהביצה נראית ומריחה בסדר אינה סיבה להתעלם מזמן האחסון או מתנאי הקירור. ה-FDA ממליץ לשמור את המקרר בטמפרטורה של 4 מעלות ומטה ולהקפיד על זמני האחסון המומלצים.

ומה עם הטבעת הירוקה סביב החלמון?

זה דווקא לא בהכרח סימן שהביצה התקלקלה.

טבעת ירקרקה-אפורה סביב החלמון יכולה להיווצר בביצה שבושלה זמן רב או התקררה לאט. היא אולי פחות יפה, אבל אין להסיק מהצבע הזה לבדו שהביצה מקולקלת.

אז מה עושים עם הביצים שנשארו משבת?

אם הן הוכנסו למקרר בזמן ונשמרו בקירור מתאים, יש לכם כלל פשוט מאוד לזכור:

עד שבוע מיום הבישול - ולא שבוע מהרגע שנזכרתם שהן נמצאות שם.

ובפעם הבאה שאתם מבשלים סיר ביצים לכבוד שבת, פתק קטן עם התאריך על הקופסה יכול לחסוך ביום רביעי את החקירה המשפחתית הקבועה: "רגע, הביצים האלה מהשבת האחרונה?"