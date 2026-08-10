התיירים נדהמו: הנהר כמעט נחצה והספינות נתקעו

זה נשמע מוזר כשמדברים על נהר הריין - נהר אדיר שחוצה את אירופה ומשמש כבר מאות שנים עורק תחבורה מרכזי. אבל הקיץ היבש והמחסור בגשם הביאו את מפלס המים בו לנקודה שבה אנשי הספנות כבר לא מדברים רק על העמסת פחות מטען.

הם מזהירים מפני מצב שבו חלק מהנהר פשוט יהיה רדוד מדי למעבר.

המקום שמדאיג אותם במיוחד נמצא ליד העיירה קאוב, מדרום לקובלנץ שבגרמניה. זהו אחד הקטעים הרדודים בריין ומעין צוואר בקבוק טבעי - ולכן כל ירידה נוספת במפלס המים מורגשת שם היטב.

המספר שמדאיג את חברות הספנות

לפי איגוד הספנות הפנימית הגרמני BDB, מפלס המים במדד קאוב צפוי לרדת לנתון חד-ספרתי - פחות מעשרה סנטימטרים במדד המקומי - בעקבות המחסור המתמשך בגשם.

חשוב להבהיר: המספר במד המפלס אינו אומר שעומק הנהר כולו יהיה פחות מעשרה סנטימטרים. מדובר במדידת מפלס בנקודת ייחוס, שממנה מחשבים בין היתר את עומק השיט הזמין לספינות.

אבל מבחינת חברות הספנות, התוצאה עלולה להיות ברורה מאוד.

"ספנות מסחרית כבר לא תוכל להעביר סחורות באזור ברמות מים כאלה", אמר מנכ"ל האיגוד ינס שוואנן לעיתון הגרמני Rheinische Post. לדבריו, גם ספינות תיירים וטיולי יום לא יוכלו לעבור שם.

אז הריין באמת "ייחצה לשניים"?

לא במובן שהנהר עצמו ייעלם באמצע או שהמים ייפסקו לזרום.

הכוונה היא לחיתוך של נתיב השיט.

אם ספינות לא יוכלו לעבור באזור קאוב, לא יהיה ניתן לשוט ברציפות לכל אורכו של הריין. מצפון, הספנות תוכל להמשיך בין נמלי אמסטרדם, רוטרדם ואנטוורפן לבין צפון הריין ורשת התעלות במערב גרמניה. מדרום, תנועה תוכל להימשך בנתיבים אחרים וביובלים כמו המיין, המוזל והנקר ובתעלת מיין-דנובה.

אבל החיבור ביניהם - אותו רצף שהופך את הריין לעורק תחבורה אחד - עלול להיפגע. מכאן הביטוי החריג שבו השתמש שוואנן: הריין עלול להיות למעשה "מפוצל לשניים".

למה נהר אחד כל כך חשוב?

הריין הוא לא רק נוף יפה שמופיע בגלויות מגרמניה.

ספינות משא מעבירות בו דגנים, מינרלים, עפרות, פחם, מוצרי נפט וחומרי גלם לתעשייה. כשהמים נמוכים, הספינות נאלצות להפחית משמעותית את המטען כדי לא לשקוע עמוק מדי ולגעת בקרקעית.

וכאן מתחילה תגובת השרשרת.

אותה כמות סחורה דורשת יותר ספינות, מחיר ההובלה עולה - ובמקרים קיצוניים המטען צריך לעבור לכבישים ולרכבות.

כבר בחודש יולי דיווחה רויטרס כי בנקודה מסוימת ספינות באזור הצליחו לשוט כשהן עמוסות בכ-20% בלבד. מחיר הובלת מטען במכליות מרוטרדם לקרלסרוהה זינק אז לכ-115-120 אירו לטון, לעומת כ-45 אירו בסוף יוני.

הפגיעה כבר הגיעה גם למפעלים. ענקית הפלדה Thyssenkrupp Steel נאלצה בחודש שעבר לצמצם מעט את הייצור בגלל מגבלות באספקת חומרי גלם ולהשעות את פעילות הדוברות שלה.

גרמניה כבר שולחת את המטענים לכבישים

הבעיה חמורה מספיק כדי לגרום לרשויות לשנות זמנית את כללי התחבורה.

בסוף השבוע הקלו כמה מדינות בגרמניה, בהן נורדריין-וסטפאליה, סקסוניה התחתונה, ריינלנד-פפאלץ וסארלנד, על מגבלות החלות על משאיות - בניסיון לאפשר להעביר בכבישים חלק מהמטען שנתקע בגלל מפלסי המים הנמוכים.

וזה אולי הפרט שממחיש יותר מכל עד כמה האירוע חריג: הבעיה כבר אינה רק כמה מים זורמים בנהר, אלא איך מעבירים את הסחורות שהכלכלה האירופית רגילה לשלוח עליו.

הריין עצמו כמובן לא עומד להיעלם. אבל אם התחזית בקאוב תתממש, אחד מנתיבי התחבורה המפורסמים והעמוסים באירופה עלול להפוך - לפחות עבור הספינות - לשני נהרות שאי אפשר לעבור ביניהם.