המוצר התמים מהמטבח שמרקיב לכם את הבצל במגירה

כמעט בכל מטבח ובמיוחד בבתים ברוכי ילדים שבהם רכישת המזון נעשית בכמויות גדולות, קיימת פינה קבועה אחת שכולנו נוטים לנהל באותו האופן: מגירת הירקות היבשים. אתם חוזרים מהקניות השבועיות, מרוקנים את השקיות, ומניחים באותה סלסלה, ארון או מגירה חשוכה את שני חומרי הגלם הבסיסיים ביותר לבישול - תפוחי האדמה והבצל. אלא שההרגל התמים הזה, שנראה הגיוני ונוח לחלוטין, הוא למעשה אחת הטעויות הכלכליות הנפוצות ביותר שאתם עושים במטבח שלכם.

התגובה הכימית הבלתי נראית שמאיצה את ההרס

כמה פעמים קרה לכם שפתחתם את מגירת תפוחי האדמה כדי להתחיל בקלופים ובבישולים, וגיליתם שהם כבר הספיקו להתרכך או להרקיב לחלוטין, למרות שקניתם אותם רק לפני ימים בודדים? רובנו ממהרים להאשים את איכות הסחורה בחנות, את הירקן או את החום הישראלי המעיק, אך הסיבה האמיתית קשורה ישירות לשכנים שלהם במגירה.

מבחינה מדעית, בצלים בשלים מפרישים באופן טבעי וקבוע גז בשם אתילן. מדובר בהורמון צמחי גזי האחראי על תהליכי הבשלה מואצים של פירות וירקות בסביבתו. כאשר תפוחי האדמה ננעלים בתוך חלל סגור, מגירה או סלסלה צפופה יחד עם הבצל, הם נחשפים לכמויות עצומות של הגז הזה. התוצאה היא מיידית והרסנית: האתילן משבש את המנגנון הטבעי של תפוח האדמה, גורם לו להנביט פקעות בקצב מהיר, לאבד את הנוזלים שלו ולהרקיב תוך זמן קצר.

נזק כפול: כך הלחות מחריבה גם את הבצל

הנזק באחסון המשותף הזה הוא דו-סטרי לחלוטין. תפוחי אדמה מכילים אחוז גבוה מאוד של לחות ומים, אותם הם פולטים אל חלל המגירה לאורך זמן.

מנגד, בצל זקוק לסביבה יבשה לחלוטין כדי לשמור על קליפתו הפריכה ועל טריותו. ברגע שהלחות הגבוהה של תפוחי האדמה עוטפת את הבצלים, הם מתחילים לספוג אותה, לפתח עובש שחור, להתרכך ולאבד את טעמם. השותפות הזו במגירה פשוט מחריבה את שני המוצרים במקביל, מקצרת את חיי המדף שלהם ביותר מחצי ומאלצת אתכם לזרוק מזון יקר וכסף ישירות לפח.

חוק הפרדת הכוחות: כך תאחסנו נכון ותחסכו כסף

כדי לעצור את הריקבון המיותר ולהאריך את חיי הירקות בשבועות ארוכים, יש ליישם פתרון פשוט המבוסס על הפרדת כוחות מוחלטת:

מרחק פיזי במטבח: הרחיקו את הבצלים ותפוחי האדמה למגירות נפרדות, ואם ניתן - לחלקי מטבח שונים לחלוטין כדי למנוע הצטברות גזים.

אוורור במקום פלסטיק: לעולם אל תשאירו את הירקות הללו בתוך שקיות הפלסטיק האטומות מהסופרמרקט, שכן הן נועלות את הלחות והגזים ומאיצות את הריקבון. העבירו אותם לסלסלאות רשת, קופסאות עץ פתוחות או שקיות בד נושמות.

חושך וקרירות: שני חומרי הגלם הללו זקוקים למקום מוצל ויבש. אור שמש ישיר גורם לתפוחי האדמה לפתח סולנין (חומר רעיל הצובע אותם בירוק), ולכן ארון מאוורר או פינה חשוכה במזווה הם המקום האידיאלי עבורם.