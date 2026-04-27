כיכר השבת
לשנה שלמה

למה כדאי לכם לפרוס ניילון נצמד מעל ארונות המטבח כבר היום? התוצאה מדהימה

החלק העליון של ארונות המטבח הוא המקום הכי מתסכל בבית. האבק מצטבר שם, מתערבב עם אדי השומן מהטיגונים והבישולים, והופך לשכבה דביקה ושחורה שפשוט אי אפשר להסיר בניגוב רגיל. במקום למצוא את עצמכם פעם בשנה על סולם, מקרצפים שעות עם חומרים חריפים, אתם יכולים לסגור את הפינה הזו ב-5 דקות של עבודה קלה ולשכוח מהלכלוך עד לערב פסח הבא (בית)

במקום שהשומן והפיח יידבקו ישירות לעץ או לפורמייקה של הארון, הם פשוט נוחתים על הניילון (צילום: AI)

הסוד: שכבת הגנה מתחלפת

הפתרון פשוט להפליא: ניילון נצמד. אחרי ניקיון אחד יסודי מעל הארון, כשהמשטח יבש לגמרי, פורסים לאורכו שכבה של ניילון נצמד איכותי. הניילון נצמד למשטח בצורה מושלמת ואוטם אותו. במקום שהשומן והפיח יידבקו ישירות לעץ או לפורמייקה של הארון, הם פשוט נוחתים על הניילון.

איך עושים את זה נכון?

פורסים את הניילון בצורה שטוחה ככל האפשר, כך שהוא לא יבלוט לעין מהצד. בארונות גבוהים הפטנט הזה הופך לבלתי נראה לחלוטין. פעם בחצי שנה, או כשמרגישים שהצטבר מספיק לכלוך, פשוט מקלפים את הניילון בתנועה אחת מהירה, זורקים לפח ופורסים שכבה חדשה ונקייה. המשטח מתחת יישאר מבריק וחדש בלי טיפת מאמץ.

התוצאה: ניקיון פעם בשנה ב-5 דקות

השיטה הזו היא הצלה אמיתית למטבחים פעילים שבהם מבשלים ומטגנים הרבה. היא חוסכת את הצורך במסיר שומנים שעלול להרוס את הרהיטים, ושומרת על המטבח שלכם רענן לאורך זמן. מדובר בשינוי הרגלים קטן שחוסך עבודה פיזית קשה ומייאשת בעתיד.

אזהרה חשובה:

אל תצמידו את הניילון בקרבה מסוכנת למנוע של קולט האדים או לחלקים שמתחממים מאוד, כדי למנוע סכנת המסה. כמו כן, ודאו שהמשטח נקי ויבש לחלוטין לפני הפריסה כדי למנוע כליאת לחות מתחת לכיסוי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר